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Футбол свят
Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия
11 Окт. 2026
Обновена
БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино
09 Окт. 2026
Появи се първи конкурент за поста на Инфантино във ФИФА
08 Окт. 2026
Роналдо: Не съм приключил с Португалия
07 Окт. 2026
Меси завърши с гол в прощалния си мач за Аржентина
07 Окт. 2026
Джани Инфантино е заплашен от разследвания за нарушения
06 Окт. 2026
Ефектът "Зидан" разтърси Белгия в края
06 Окт. 2026
Гърция отново препъна Бундестима
05 Окт. 2026
Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа
03 Окт. 2026
Румънците се сринаха жестоко с Георге Хаджи като селекционер
03 Окт. 2026
Нов скандал със залагания разтърси турския футбол
02 Окт. 2026
Гърците вече са сензацията в Лигата на нациите
02 Окт. 2026
Кристиано Роналдо приключи внезапно с Португалия
01 Окт. 2026
Как "Манчестър Сити" измами английския футбол
30 Септ. 2026
В Англия признаха "Манчестър С" за виновен по 115 тежки обвинения
29 Септ. 2026
Късен гол продължи полета на Франция със Зидан
29 Септ. 2026
И Клоп не спаси Бундестима срещу Гърция
27 Септ. 2026
Израел пусна жалба до УЕФА срещу Георги Кабаков
27 Септ. 2026
Испания доказа насред "Уембли", че е №1 в света
27 Септ. 2026
Мбапе осигури успешния дебют на Зидан и се контузи
25 Септ. 2026
Играч на "Ливърпул" вгорчи дебюта на Клоп начело на Бундестима
25 Септ. 2026
Почина легендата на "Интер" и "скуадра адзура" Сандро Мацола
19 Септ. 2026
ПСЖ и "Барса" вкараха общо 11 гола в нощта на фаворитите
10 Септ. 2026
Специалния се завърна триумфално с "Реал" и в ШЛ
09 Септ. 2026
Обновена
Български национал припадна по време на мач в Италия
07 Септ. 2026
Обновена
ФИФА обвини УЕФА в подривна дейност
04 Септ. 2026
Единственият българин в отбор от Шампионската лига не бе картотекиран
03 Септ. 2026
Двама национали имат нови отбори в чужбина
03 Септ. 2026
Премиър лийг приключи трансферна лудост за 3.46 млрд. паунда
02 Септ. 2026
Ерата на Меси в отбора на Аржентина приключи
31 Авг. 2026
Лионел Меси вкара 4 гола за 9-и път
30 Авг. 2026
Наш национал вкара исторически гол в Бундеслигата
29 Авг. 2026
Роналдо стана №1 в историята на още един клуб
29 Авг. 2026
УЕФА завежда наказателно дело срещу Инфантино
28 Авг. 2026
ИИ прати ПСЖ срещу "Барселона" и "Манчестър С" в Шампионската лига
27 Авг. 2026
Топката от "Божията ръка" на Марадона бе продадена за $3.35 млн.
24 Авг. 2026
Клуб от Малайзия счупи рекорда във футбола по мачове без загуба
22 Авг. 2026
Още един вицепрезидент на ФИФА се обърна срещу Инфантино
20 Авг. 2026
ФИФА уволни критик на Инфантино
18 Авг. 2026
Роналдо обяви плановете си за отказване от футбола
17 Авг. 2026
Национал бе купен от "Санкт Паули" във Втора Бундеслига
13 Авг. 2026
Испанска легенда е новият селекционер на "лалетата"
13 Авг. 2026
ПСЖ стана 12-ият клуб с повече от една Суперкупа
13 Авг. 2026
"Левски" влезе в преддверието на Шампионската лига
11 Авг. 2026
Обновена
Тръмп: Отстраняване на Инфантино ще е ужасна грешка
11 Авг. 2026
Три континента призоваха за независима проверка на Инфантино
10 Авг. 2026
Доскорошен национал ще е вицекапитан във Втора Бундеслига
10 Авг. 2026
ФИФА брани своя бос със среднощна декларация
09 Авг. 2026
Синдикатът на футболистите също се опълчи на шефа на ФИФА
07 Авг. 2026
Джани Инфантино се извини и премина в атака
06 Авг. 2026
Обновена
Най-близките на Инфантино се отрекоха от него
05 Авг. 2026
Обновена
Федерации от УЕФА оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а БФС мълчи
04 Авг. 2026
Столът на Инфантино във ФИФА се разклати
02 Авг. 2026
ФИФА капитулира за разпродажба на световното първенство
01 Авг. 2026
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ФИФА не се отказва от търговията напук на половината свят
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Почина великият Франко Барези
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