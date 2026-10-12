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Футбол свят

Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия

Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия
11 Окт. 2026 Обновена
БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино

БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино
09 Окт. 2026
Появи се първи конкурент за поста на Инфантино във ФИФА

Появи се първи конкурент за поста на Инфантино във ФИФА
08 Окт. 2026
Роналдо: Не съм приключил с Португалия

Роналдо: Не съм приключил с Португалия
07 Окт. 2026
Меси завърши с гол в прощалния си мач за Аржентина

Меси завърши с гол в прощалния си мач за Аржентина
07 Окт. 2026
Джани Инфантино е заплашен от разследвания за нарушения

Джани Инфантино е заплашен от разследвания за нарушения

06 Окт. 2026
Ефектът "Зидан" разтърси Белгия в края

Ефектът "Зидан" разтърси Белгия в края
06 Окт. 2026
Гърция отново препъна Бундестима

Гърция отново препъна Бундестима
05 Окт. 2026
Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа

Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа
03 Окт. 2026
Румънците се сринаха жестоко с Георге Хаджи като селекционер

Румънците се сринаха жестоко с Георге Хаджи като селекционер
03 Окт. 2026
Нов скандал със залагания разтърси турския футбол

Нов скандал със залагания разтърси турския футбол
02 Окт. 2026
Гърците вече са сензацията в Лигата на нациите

Гърците вече са сензацията в Лигата на нациите
02 Окт. 2026
Кристиано Роналдо приключи внезапно с Португалия

Кристиано Роналдо приключи внезапно с Португалия
01 Окт. 2026
Как "Манчестър Сити" измами английския футбол

Как "Манчестър Сити" измами английския футбол
30 Септ. 2026
В Англия признаха "Манчестър С" за виновен по 115 тежки обвинения

В Англия признаха "Манчестър С" за виновен по 115 тежки обвинения
29 Септ. 2026
Късен гол продължи полета на Франция със Зидан

Късен гол продължи полета на Франция със Зидан
29 Септ. 2026
И Клоп не спаси Бундестима срещу Гърция

И Клоп не спаси Бундестима срещу Гърция
27 Септ. 2026
Израел пусна жалба до УЕФА срещу Георги Кабаков

Израел пусна жалба до УЕФА срещу Георги Кабаков
27 Септ. 2026
Испания доказа насред "Уембли", че е №1 в света

Испания доказа насред "Уембли", че е №1 в света
27 Септ. 2026
Мбапе осигури успешния дебют на Зидан и се контузи

Мбапе осигури успешния дебют на Зидан и се контузи
25 Септ. 2026
Играч на "Ливърпул" вгорчи дебюта на Клоп начело на Бундестима

Играч на "Ливърпул" вгорчи дебюта на Клоп начело на Бундестима
25 Септ. 2026
Почина легендата на "Интер" и "скуадра адзура" Сандро Мацола

Почина легендата на "Интер" и "скуадра адзура" Сандро Мацола
19 Септ. 2026
ПСЖ и "Барса" вкараха общо 11 гола в нощта на фаворитите

ПСЖ и "Барса" вкараха общо 11 гола в нощта на фаворитите
10 Септ. 2026
Специалния се завърна триумфално с "Реал" и в ШЛ

Специалния се завърна триумфално с "Реал" и в ШЛ
09 Септ. 2026 Обновена
Български национал припадна по време на мач в Италия

Български национал припадна по време на мач в Италия
07 Септ. 2026 Обновена
ФИФА обвини УЕФА в подривна дейност

ФИФА обвини УЕФА в подривна дейност
04 Септ. 2026
Единственият българин в отбор от Шампионската лига не бе картотекиран

Единственият българин в отбор от Шампионската лига не бе картотекиран
03 Септ. 2026
Двама национали имат нови отбори в чужбина

Двама национали имат нови отбори в чужбина
03 Септ. 2026
Премиър лийг приключи трансферна лудост за 3.46 млрд. паунда

Премиър лийг приключи трансферна лудост за 3.46 млрд. паунда
02 Септ. 2026
Ерата на Меси в отбора на Аржентина приключи

Ерата на Меси в отбора на Аржентина приключи
31 Авг. 2026
Лионел Меси вкара 4 гола за 9-и път

Лионел Меси вкара 4 гола за 9-и път
30 Авг. 2026
Наш национал вкара исторически гол в Бундеслигата

Наш национал вкара исторически гол в Бундеслигата
29 Авг. 2026
Роналдо стана №1 в историята на още един клуб

Роналдо стана №1 в историята на още един клуб
29 Авг. 2026
УЕФА завежда наказателно дело срещу Инфантино

УЕФА завежда наказателно дело срещу Инфантино
28 Авг. 2026
ИИ прати ПСЖ срещу "Барселона" и "Манчестър С" в Шампионската лига

ИИ прати ПСЖ срещу "Барселона" и "Манчестър С" в Шампионската лига
27 Авг. 2026
Топката от "Божията ръка" на Марадона бе продадена за $3.35 млн.

Топката от "Божията ръка" на Марадона бе продадена за $3.35 млн.
24 Авг. 2026
Клуб от Малайзия счупи рекорда във футбола по мачове без загуба

Клуб от Малайзия счупи рекорда във футбола по мачове без загуба
22 Авг. 2026
Още един вицепрезидент на ФИФА се обърна срещу Инфантино

Още един вицепрезидент на ФИФА се обърна срещу Инфантино
20 Авг. 2026
ФИФА уволни критик на Инфантино

ФИФА уволни критик на Инфантино
18 Авг. 2026
Роналдо обяви плановете си за отказване от футбола

Роналдо обяви плановете си за отказване от футбола
17 Авг. 2026
Национал бе купен от "Санкт Паули" във Втора Бундеслига

Национал бе купен от "Санкт Паули" във Втора Бундеслига
13 Авг. 2026
Испанска легенда е новият селекционер на "лалетата"

Испанска легенда е новият селекционер на "лалетата"
13 Авг. 2026
ПСЖ стана 12-ият клуб с повече от една Суперкупа

ПСЖ стана 12-ият клуб с повече от една Суперкупа
13 Авг. 2026
"Левски" влезе в преддверието на Шампионската лига

"Левски" влезе в преддверието на Шампионската лига
11 Авг. 2026 Обновена
Тръмп: Отстраняване на Инфантино ще е ужасна грешка

Тръмп: Отстраняване на Инфантино ще е ужасна грешка
11 Авг. 2026
Три континента призоваха за независима проверка на Инфантино

Три континента призоваха за независима проверка на Инфантино
10 Авг. 2026
Доскорошен национал ще е вицекапитан във Втора Бундеслига

Доскорошен национал ще е вицекапитан във Втора Бундеслига
10 Авг. 2026
ФИФА брани своя бос със среднощна декларация

ФИФА брани своя бос със среднощна декларация
09 Авг. 2026
Синдикатът на футболистите също се опълчи на шефа на ФИФА

Синдикатът на футболистите също се опълчи на шефа на ФИФА
07 Авг. 2026
Джани Инфантино се извини и премина в атака

Джани Инфантино се извини и премина в атака
06 Авг. 2026 Обновена
Най-близките на Инфантино се отрекоха от него

Най-близките на Инфантино се отрекоха от него
05 Авг. 2026 Обновена
Федерации от УЕФА оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а БФС мълчи

Федерации от УЕФА оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а БФС мълчи
04 Авг. 2026
Столът на Инфантино във ФИФА се разклати

Столът на Инфантино във ФИФА се разклати
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ФИФА капитулира за разпродажба на световното първенство
01 Авг. 2026 Обновена
ФИФА не се отказва от търговията напук на половината свят

ФИФА не се отказва от търговията напук на половината свят
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