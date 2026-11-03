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"Юнайтед" възкръсна от 0:2 на "Олд Трафорд"

Защитаващият титлата ПСЖ вкара шест пъти като гост в Шампионската лига

04 Ноем. 2026Обновена
"Ние ще ви подкрепяме завинаги", пише на транспаранта, издигнат от феновете на "Манчестър Юнайтед" на трибуните на "Олд Трафорд" още през първото полувреме на мача срещу "Рома", предвещаващо нов трагичен развой за "червените дяволи".
ЕПА/БГНЕС
"Ние ще ви подкрепяме завинаги", пише на транспаранта, издигнат от феновете на "Манчестър Юнайтед" на трибуните на "Олд Трафорд" още през първото полувреме на мача срещу "Рома", предвещаващо нов трагичен развой за "червените дяволи".

Някогашното страшилище в английския и европейския футбол "Манчестър Юнайтед" напомни за някои от най-славните си дни и изтръгна драматичен успех на своя ст. "Олд Трафорд" в Шампионската лига. "Червените дяволи" бяха съвсем близо до пореден домакински провал под ръководството на Майкъл Карик, но успяха да надделеят на италианския "Рома" с 3:2 след два гола пасив до почивката.

20-кратният шампион на Англия и трикратен носител на КЕШ изигра две коренно различни полувремена и по време на паузата изглеждаше обречен. Гостите от Рим поведоха рано с 2:0 с попадения на Матиас Суле в 11-ата и Дониел Мален от дузпа в 18-ата мин. и контролираха напълно срещата.

През втората част обаче "Юнайтед" сравнително бързо върна интригата с гол на капитана Бруно Фернандеш от 11-метров наказателен удар в 58-ата. И нанесе решаващия си удар в самия край благодарение на два великолепни гола на Матеуш Куня в 83-тата и 86-ата мин. Впоследствие бразилецът остави тима си с 10 души, след като набързо получи два жълти картона - първия заради събличане на фланелката след победното попадение, а втория заради глупав фаул в средата на терена.

За повехналия гранд от Манчестър това беше първи спечелен двубой след серия от 9 мача без победа - 3 равенства и 6 загуби, включително две поредни поражения в най-престижния континентален клубен турнир. Последният успех на тима беше преди почти два месеца също в ШЛ - с 4:0 у дома срещу азербайджанския дебютант "Сабах" на 10 септември.

При ново поражение "Ман Юнайтед" рискуваше да слезе до 23-то място във временното класиране, но след обрата се изкачи до 17-а позиция с 6 т. от четири мача. И така задмина "Рома", който пък се свлече до 19-о място с актив от 4 т.

Еднолично начело в таблицата към момента застана носителят на титлата от последните два сезона "Пари Сен Жермен". Френският хегемон разби с 6:0 като гост "Виляреал" и събра максимално възможните 12 т. след четвъртия кръг от груповата фаза. На "Естадио де ла Серамика" се разписаха Фабиан Руис два пъти и Жоао Невеш, Дезире Дуе, Сени Маюлу и Давид Боли по веднъж, за да направят общата голова разлика на парижани 20:5 след първите четири мача в Европа този сезон.

В своеобразен директен сблъсък за второто място тази вечер "Барселона" разби "Астън Вила" с 3:0 на своя "Камп Ноу". И испанците, и англичаните вече имат по 9 т., като каталунският гранд е с едни гърди напред заради по-добро голово съотношение (14:6 срещу 12:6).

Три отбора имат шанс да се изравнят по точки с лидера ПСЖ след утрешната втора порция мачове от IV кръг, но за никой от тях не изглежда реалистично да измести защитаващия титлата си тим от върха, тъй като за целта е необходима победа с над 10 гола разлика. Това са "Ливърпул" (12:7), "Реал" (10:5) и "Бетис" (7:4), които имат по три победи от три срещи дотук, а в сряда излизат като гости съответно срещу "Фенербахче", АЕК и "Борусия" (Дортмунд).

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - IV КРЪГ

3 ноември

"Шахтьор" (Донецк) - "Спортинг" (Лисабон) 0:1 (Думбиа 59)

"Галатасарай" - "Щутгарт" 2:0 (Батраков 12, 15)

"Барселона" - "Астън Вила" 3:0 (Ямал 7, Рафиня 52, 65)

"Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 0:2 (Карл 54, Лаймер 74)

"Манчестър Юнайтед" - "Рома" 3:2 (Бруно Фернандеш 58-д, Матеуш Куня 83, 86; Суле 11, Мален 18-д)

"Фейенорд" - "Интер" 0:3 (Бисек 8, П. Еспозито 34, Зиелински 54)

"Будьо/Глимт" - "Лил" 0:0

"Виляреал" - "Пари Сен Жермен" 0:6 (Жоао Невеш 9, Дуе 12, Маюлу 13, Фабиан Руис 17, 50, Боли 78)

ЛАСК - "Слован" (Братислава) 4:0 (Йоргенсен 19, 37, Любичич 44, Адениран 48)

4 ноември

"Фенербахче" - "Ливърпул" 19:45 ч. (по Ринг)

АЕК - "Реал" (Мадрид) 19:45 ч. (по bTV Action)

"Борусия" (Дортмунд) - "Бетис" 22:00 ч.

"Порто" - "Наполи" 22:00 ч.

ПСВ "Айндховен" - "Брюж" 22:00 ч.

РБ (Лайпциг) - "Манчестър Сити" 22:00 ч. (по bTV Action)

"Славия" (Прага) - "Арсенал" 22:00 ч. (по Ринг)

"Ланс" - "Комо" 22:00 ч.

"Викинг" - "Сабах" 22:00 ч.
 

Антъни Гордън и Фермин Лопес поздравяват капитана Рафиня (№11) за първия му гол във вратата на "Астън Вила", с който "Барселона" поведе с 2:0.
ЕПА/БГНЕС Антъни Гордън и Фермин Лопес поздравяват капитана Рафиня (№11) за първия му гол във вратата на "Астън Вила", с който "Барселона" поведе с 2:0.
Носителят на "Златната топка" Хари Кейн (№9) се е засилил да поздрави младия си съотборник в "Байерн" Ленарт Карл (№42) за откриващото му попадение при гостуването срещу "Атлетико" в Мадрид.
ЕПА/БГНЕС Носителят на "Златната топка" Хари Кейн (№9) се е засилил да поздрави младия си съотборник в "Байерн" Ленарт Карл (№42) за откриващото му попадение при гостуването срещу "Атлетико" в Мадрид.
Десният бек на "Виляреал" Таджон Бюканън (в гръб) и френският халф на ПСЖ Манес Аклиуш водят във въздуха борба за топката на "Естадио де ла Серамика".
ЕПА/БГНЕС Десният бек на "Виляреал" Таджон Бюканън (в гръб) и френският халф на ПСЖ Манес Аклиуш водят във въздуха борба за топката на "Естадио де ла Серамика".
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