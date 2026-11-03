"Юнайтед" възкръсна от 0:2 на "Олд Трафорд"

Някогашното страшилище в английския и европейския футбол "Манчестър Юнайтед" напомни за някои от най-славните си дни и изтръгна драматичен успех на своя ст. "Олд Трафорд" в Шампионската лига. "Червените дяволи" бяха съвсем близо до пореден домакински провал под ръководството на Майкъл Карик, но успяха да надделеят на италианския "Рома" с 3:2 след два гола пасив до почивката.
20-кратният шампион на Англия и трикратен носител на КЕШ изигра две коренно различни полувремена и по време на паузата изглеждаше обречен. Гостите от Рим поведоха рано с 2:0 с попадения на Матиас Суле в 11-ата и Дониел Мален от дузпа в 18-ата мин. и контролираха напълно срещата.
През втората част обаче "Юнайтед" сравнително бързо върна интригата с гол на капитана Бруно Фернандеш от 11-метров наказателен удар в 58-ата. И нанесе решаващия си удар в самия край благодарение на два великолепни гола на Матеуш Куня в 83-тата и 86-ата мин. Впоследствие бразилецът остави тима си с 10 души, след като набързо получи два жълти картона - първия заради събличане на фланелката след победното попадение, а втория заради глупав фаул в средата на терена.
An incredible Manchester United comeback at Old Trafford 🔴#UCL pic.twitter.com/F4ISlMiMlv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 ноември 2026 г.
За повехналия гранд от Манчестър това беше първи спечелен двубой след серия от 9 мача без победа - 3 равенства и 6 загуби, включително две поредни поражения в най-престижния континентален клубен турнир. Последният успех на тима беше преди почти два месеца също в ШЛ - с 4:0 у дома срещу азербайджанския дебютант "Сабах" на 10 септември.
При ново поражение "Ман Юнайтед" рискуваше да слезе до 23-то място във временното класиране, но след обрата се изкачи до 17-а позиция с 6 т. от четири мача. И така задмина "Рома", който пък се свлече до 19-о място с актив от 4 т.
Еднолично начело в таблицата към момента застана носителят на титлата от последните два сезона "Пари Сен Жермен". Френският хегемон разби с 6:0 като гост "Виляреал" и събра максимално възможните 12 т. след четвъртия кръг от груповата фаза. На "Естадио де ла Серамика" се разписаха Фабиан Руис два пъти и Жоао Невеш, Дезире Дуе, Сени Маюлу и Давид Боли по веднъж, за да направят общата голова разлика на парижани 20:5 след първите четири мача в Европа този сезон.
Paris score six 👏#UCL pic.twitter.com/AqNEJQ5NXx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 ноември 2026 г.
В своеобразен директен сблъсък за второто място тази вечер "Барселона" разби "Астън Вила" с 3:0 на своя "Камп Ноу". И испанците, и англичаните вече имат по 9 т., като каталунският гранд е с едни гърди напред заради по-добро голово съотношение (14:6 срещу 12:6).
Три отбора имат шанс да се изравнят по точки с лидера ПСЖ след утрешната втора порция мачове от IV кръг, но за никой от тях не изглежда реалистично да измести защитаващия титлата си тим от върха, тъй като за целта е необходима победа с над 10 гола разлика. Това са "Ливърпул" (12:7), "Реал" (10:5) и "Бетис" (7:4), които имат по три победи от три срещи дотук, а в сряда излизат като гости съответно срещу "Фенербахче", АЕК и "Борусия" (Дортмунд).
ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - IV КРЪГ
3 ноември
"Шахтьор" (Донецк) - "Спортинг" (Лисабон) 0:1 (Думбиа 59)
"Галатасарай" - "Щутгарт" 2:0 (Батраков 12, 15)
"Барселона" - "Астън Вила" 3:0 (Ямал 7, Рафиня 52, 65)
"Атлетико" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 0:2 (Карл 54, Лаймер 74)
"Манчестър Юнайтед" - "Рома" 3:2 (Бруно Фернандеш 58-д, Матеуш Куня 83, 86; Суле 11, Мален 18-д)
"Фейенорд" - "Интер" 0:3 (Бисек 8, П. Еспозито 34, Зиелински 54)
"Будьо/Глимт" - "Лил" 0:0
"Виляреал" - "Пари Сен Жермен" 0:6 (Жоао Невеш 9, Дуе 12, Маюлу 13, Фабиан Руис 17, 50, Боли 78)
ЛАСК - "Слован" (Братислава) 4:0 (Йоргенсен 19, 37, Любичич 44, Адениран 48)
4 ноември
"Фенербахче" - "Ливърпул" 19:45 ч. (по Ринг)
АЕК - "Реал" (Мадрид) 19:45 ч. (по bTV Action)
"Борусия" (Дортмунд) - "Бетис" 22:00 ч.
"Порто" - "Наполи" 22:00 ч.
ПСВ "Айндховен" - "Брюж" 22:00 ч.
РБ (Лайпциг) - "Манчестър Сити" 22:00 ч. (по bTV Action)
"Славия" (Прага) - "Арсенал" 22:00 ч. (по Ринг)
"Ланс" - "Комо" 22:00 ч.
"Викинг" - "Сабах" 22:00 ч.