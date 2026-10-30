"Левски София" тръгва към ШЛ от Загреб

CEV Волейболистите на "Младост" (Загреб) са се строили на основната линия преди началото на домакинския мач срещу "Пафиакос" (Пафос), класирал ги за III кръг на пресявките за ШЛ, където ги чака "Левски София".

"Младост" (Загреб) ще бъде първият съперник на "Левски София" по пътя към Шампионската лига по волейбол при мъжете. Първенецът на Хърватия стартира успешно своята мисия, елиминирайки в I кръг от квалификациите кипърския "Пафиакос" (Пафос) след две победи с по 3:1 гейма - 25:21, 21:25, 25:21, 25:23 като гост и 25:21, 22:25, 25:17, 25:19 у дома.

Българският шампион пък започва участието си директно от II кръг на пресявките. Благодарение на по-високия си клубен коефициент "сините" ще домакинстват в реванша на 11 ноември (сряда) от 20:00 ч. Първият мач ще бъде в хърватската столица идния вторник (3 ноември) от 19:30 ч. наше време.

Крайният победител измежду "Левски" и "Младост" ще срещне в решаващия III кръг по-добрия от сблъсъка между австрийския "Райфайзен" (Хартберг) и унгарския "Фино" (Капошвар). Двубоите за място в груповата фаза на ШЛ са предвидени за периодите 17-19 и 24-26 ноември.

ПРИ ДАМИТЕ

Женският шампион на България "Марица" (Пловдив) пък научи съперника си на последното стъпало от пресявките в Шампионската лига при дамите. Това е първенецът на Азербайджан "Туран" (Товуз), който спечели и втория мач срещу "Младост" (Загреб) - 3:2 (22, -21, 23, -23, 13) като гост в Хърватия. Първата среща беше приключила с убедителен успех с 3:0 (20, 16, 16) за азерките на техния терен.

От континенталната конфедерация (CEV) все още не са обявили конкретните дати за срещите между "Марица" и "Туран", но първата трябва да е между 3 и 5 ноември в Товуз, а втората - между 10 и 12 ноември в Пловдив. Крайният победител ще се класира за основната фаза на ШЛ и ще попълни група D, където са тимовете на италианския "Савино дел Бене" (Скандичи), турския "Еджзаджъбашъ Перон" (Истанбул) и сръбския "Тент" (Обреновац).