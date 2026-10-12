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ТВ Спорт
Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 октомври)
05 Окт. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (28 септември - 4 октомври)
28 Септ. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 септември)
21 Септ. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 септември)
14 Септ. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 септември)
07 Септ. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (31 август - 6 септември)
31 Авг. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 август)
24 Авг. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 август)
17 Авг. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 август)
10 Авг. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 август)
03 Авг. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (27 юли - 2 август)
27 Юли 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 юли)
20 Юли 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 юли)
13 Юли 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 юли)
06 Юли 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (29 юни - 5 юли)
29 Юни 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 юни)
22 Юни 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 юни)
15 Юни 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 юни)
08 Юни 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 юни)
01 Юни 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 май)
25 Май 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 май)
18 Май 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 май)
11 Май 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 май)
04 Май 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (27 април - 3 май)
27 Апр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 април)
20 Апр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 април)
13 Апр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 април)
06 Апр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (30 март - 5 април)
30 Март 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)
23 Март 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
16 Март 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025
Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025
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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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Йотова се разграничи от себе си заради декларация срещу Русия
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АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026
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