Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

22 Ноем. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 24 ноември

Спорт

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Диема спорт 2

10:30 Бокс: бойно събитие в Токио

Евроспорт 1

12:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Италия - Германия
16:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Италия - Швеция

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Локомотив" (Пловдив)

Евроспорт 2

20:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Полша - Италия

Футбол

Нова спорт

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Трактор" 
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Гарафа" 
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Ал Шарджа"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Славия"

Диема спорт 2

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Ал Итихад"
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Евертън"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Торино" - "Комо"
21:45 Серия А: "Сасуоло" - "Пиза"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Реал Сосиедад Б" - "Валядолид"

Диема спорт 3

21:45 Франция, Лига 2: "Реймс" - "Монпелие" 

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Севиля"

 

ВТОРНИК, 25 ноември

Спорт

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Сейнт Луис Блус"
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Виртус" (Болоня)

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Финикс Сънс" - "Хюстън Рокетс"

Евроспорт 1

11:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца, квалификация
15:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца
19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Германия - Италия

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Бенфика"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Нова спорт

09:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мелбърн Сити" - "Джохор"
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гангвон" - "Мачида Зелвия" 
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду Жунчън" - "Санфрече Хирошима" 
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сепахан" - "Ал Хюсеин"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Ал Шорта"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Порт" - "Сеул"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уахда" - "Ал Сад"

Макс спорт 3

15:00 Младежка Шампионска лига: "Челси" - "Барселона"
19:45 Шампионска лига: "Аякс" - "Бенфика"
22:00 Шампионска лига: "Челси" - "Барселона"

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Юнион Сен Жилоа"
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Байер" (Леверкузен)

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Будьо/Глимт" - "Ювентус"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Олимпик" (Марсилия) - "Нюкасъл"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Лестър"

 

СРЯДА, 26 ноември

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Орландо Мeджик"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"
20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Гуагуас" (Лас Палмас)

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Евроспорт 1

11:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, голяма шанца, квалификация
15:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, голяма шанца

Евроспорт 2

14:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Шотландия - Норвегия

Макс спорт 1

17:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Берое"
20:30 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Девелопрес" (Жешув) - "Марица"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)

Макс спорт 4

19:30 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS1 Джамийл 1
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Анадолу Ефес"

Футбол

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Бурирам Юнайтед"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Висел Кобе"

Диема спорт 2

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити Сейлърс" - "Персиб Банбунг"
22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Бирмингам"

Нова спорт

15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Истиклол" - "Ал Насър"
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Естеглал" - "Ал Уасъл"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Пафос" - "Монако"
22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Байерн" (Мюнхен)

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Копенхаген" - "Кайрат"
22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Интер"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 27 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, I ден

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Ванкувър Кенъкс"
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Алба" (Блаж)

Евроспорт 1

14:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Шотландия - Италия
19:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, супер Г

Евроспорт 2

19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, 1/2-финал

Футбол

Нова спорт

09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Макартър" - "Тай По"
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ийстърн" - "Гамба Осака"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Конг Ан Ха Ной" - "Пекин Гуоан"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Астън Вила" - "Йънг Бойс"
22:00 Лига Европа: "Нотингам" - "Малмьо"

Ринг

19:45 Лига Eвропа: ПАОК - "Бран"
22:00 Лига Европа: "Гоу Ахед Ийгълс" - "Щутгарт"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Лудогорец" - "Селта"
22:00 Лига Европа: "Цървена звезда" - ФКСБ

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа: "Рома" - "Мидтиланд"
22:00 Лига на конференцията: "Страсбург" - "Кристъл Палас"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Гримзби" - "Транмиър"

 

ПЕТЪК, 28 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, II ден

Макс спорт 2

07:45 Суперкарс: Аделаида, първо състезание
23:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Ню Джърси Девълс"

Евроспорт 2

09:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, 1/2-финал
14:20 Формула 1 на вода: СШ в Саудитска Арабия, спринт

Макс спорт 4

09:30 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS11 Уади ал Матуи 1
15:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS14 Уади ал Матуи 2

Евроспорт 1

11:20 Ски бягане (жени): СК в Рука, 10 км
13:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
14:05 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 10 км
16:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 7,5 км ски бягане
16:45 Ски скокове (жени): СК във Фалун, голяма шанца
18:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш
21:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш

Диема спорт 3

13:00 Формула 2: ГП на Катар, тренировка
15:30 Формула 1: ГП на Катар, първа тренировка
18:10 Формула 2: ГП на Катар, квалификация
19:30 Формула 1: ГП на Катар, квалификация за спринт

БНТ 3

18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Славия" - "Левски София"

Футбол

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Арда"
17:30 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана"
21:45 Лига 1: "Мец" - "Рен"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Карлсруе"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Падерборн"
22:00 Чемпиъншип: "Оксфорд" - "Ипсуич"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - РБ (Лайпциг)

Макс спорт 1

21:30 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Андора"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Комо" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Елче"

 

СЪБОТА, 29 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, III ден
21:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

Макс спорт 2

06:40 Суперкарс: Аделаида, второ състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Пирин" (Разлог)

Макс спорт 4

09:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS15 Табан 1
12:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS17 Табан 2, бонус етап

Евроспорт 1

09:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
11:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
12:15 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
14:10 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 4х6 км щафета
15:35 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км ски бягане
16:05 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
17:50 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 4х7,5 км щафета
19:15 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш
21:45 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш

Евроспорт 2

10:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, финал
14:50 Формула 1 на вода: СШ в Саудитска Арабия, състезание
16:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

Диема спорт 3

16:00 Формула 1: ГП на Катар, спринт
18:20 Формула 2: ГП на Катар, спринт
20:00 Формула 1: ГП на Катар, квалификация
00:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Бостън Селтикс"

bTV Action

19:30 ММА: Max Fight 63, бойна галавечер в София

Диема спорт

20:00 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Дарби

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Берое"
15:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"
17:30 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - ЦСКА 

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Кайзерслаутерн" 
16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Санкт Паули"
19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Борусия" (Дортмунд) 
21:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Нюрнберг"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Херта" (Берлин)
22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Шефилд Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Лийдс"
19:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Нюкасъл"
22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Фулъм"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Майорка" - "Осасуна"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Алавес"
19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Овиедо"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Парма" - "Удинезе"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Каляри"
21:45 Серия А: "Милан" - "Лацио"

Ринг

20:00 Примейра лига: "Насионал" - "Бенфика"

 

НЕДЕЛЯ, 30 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Акуа Сан Бернард" (Кунео)
20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Лос Анджелис Рамс"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Калгари Флeймс"

Макс спорт 2

06:35 Суперкарс: Аделаида, трето състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Нефтохимик"
23:20 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Бъфало Билс"

Евроспорт 2

09:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км масов старт
10:50 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 20 км масов старт
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

Евроспорт 1

09:55 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца, квалификация
11:05 Ски скокове (жени): СК във Фалун, малка шанца
12:45 Ски бягане (жени): СК в Рука, 20 км масов старт
13:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
14:55 Биатлон: СК в Йостерсунд, единична смесена щафета
15:45 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
17:35 Биатлон: СК в Йостерсунд, смесена щафета
18:50 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, слалом, I манш
21:45 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, слалом, II манш

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - НСА (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - "Янтра" (Габрово)

БНТ 3

10:30 Естетическа групова гимнастика: СП в Самоков, финали, девойки
12:30 Естетическа групова гимнастика: СП в Самоков, финали, жени
14:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Марица"

Диема спорт 3

14:00 Формула 2: ГП на Катар, състезание
18:00 Формула 1: ГП на Катар, състезание

Диема спорт

22:00 НБА: "Юта Джаз" - "Хюстън Рокетс"
01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Славия" - "Добруджа"
15:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Ботев" (Враца)
17:30 Първа лига: "Левски" - "Септември" (София)

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Лече" - "Торино"
16:00 Серия А: "Пиза" - "Интер"
19:00 Серия А: "Аталанта" - "Фиорентина"
21:45 Серия А: "Рома" - "Наполи"

Ринг

14:00 Премиършип: "Хибърниън" - "Селтик"
16:00 Ередивизии: "Телстар" - "Фейенорд"
17:45 Ередивизи: "Твенте" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Ещрела" (Амадора)
22:30 Примейра лига: "Порто" - "Ещорил"

Диема спорт 2

14:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Манчестър Юнайтед"
16:05 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Ливърпул"
18:30 Премиър лийг: "Челси" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Нант" 

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Виляреал"
17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Бетис"
19:30 Ла Лига: "Селта" - "Еспаньол"
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Реал" (Мадрид)

Нова спорт

16:05 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Уулвърхемптън"
18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Волфсбург"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - АЕК

Диема спорт 3

20:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Майнц 05"

 

