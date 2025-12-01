Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 8 декември

Спорт

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Евроспорт 1

17:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Рука, бабуни

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Балкан"

Футбол

Диема спорт

15:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Добруджа"

17:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Славия"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Пиза" - "Парма"

19:00 Серия А: "Удинезе" - "Дженоа"

21:45 Серия А: "Торино" - "Милан"

Диема спорт 3

20:30 Купа на Англия: жребий за III кръг

21:30 Купа на Англия, II кръг: "Бракли Таун" - "Бъртън Албиън"

Макс спорт 1

21:30 Ла Лига 2: "Малага" - "Сарагоса"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Леванте"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Манчестър Юнайтед"

ВТОРНИК, 9 декември

Спорт

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Финикс Сънс"

Макс спорт 1

15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Замалек"

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Халкбанк" (Анкара)

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Паниониос"

Футбол

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида Зелвия" - "Улсан"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Шанхай Порт"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Чънду Жунчън"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурурам Юнайтед" - "Гангвон"

Макс спорт 2

17:00 Младежка Шампионска лига: "Интер" - "Ливърпул"

22:00 Шампионска лига: "Аталанта" - "Челси"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Монтана"

Макс спорт 4

17:30 Шампионска лига: "Кайрат" - "Олимпиакос"

22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Спортинг" (Лисабон)

22:00 Шампионска лига: "Интер" - "Ливърпул"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: ПСВ "Айндховен" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Бирмингам"

СРЯДА, 10 декември

Футбол

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Мелбърн Сити"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Селангор" - "Лайън Сити Сейлърс"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Шънхуа"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Персиб Бандунг" - "Банкок Юнайтед"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Аякс"

22:00 Шампионска лига: "Атлетик" (Билбао) - "Пари Сен Жермен"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Виляреал" - "Копенхаген"

22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Наполи"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Рексъм"

Спорт

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг

21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг

Макс спорт 1

15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Орландо Валкирис"

18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Жетису" - "Алианса" (Лима)

22:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Замалек"

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"

Макс спорт 4

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Алурон Варта" (Заверче) - "Асеко Ресовия" (Жешув)

Макс спорт 2

20:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, първи мач, "Левски София" - "Фридрихсхафен"

ЧЕТВЪРТЪК, 11 декември

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Ню Йорк Рейнджърс"

15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Замалек" - "Орландо Валкирис"

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Итас" (Тренто) - АСН (Любляна)

Макс спорт 1

12:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", I ден

18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Дентил Прая"

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"

Евроспорт 2

14:35 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал Торан, крос

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг

21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг

Футбол

Нова спорт

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ийстърн" - "Нам Дин"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Кая" - "Поханг Стийлърс"

Диема спорт 3

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гамба Осака" - "Рачабури"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Тай По" - "Конг Ан Ха Ной"

Диема спорт

17:30 Купа на България, 1/8-финал: "Левски" - "Витоша" (Бистрица)

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Лудогорец" - ПАОК

22:00 Лига Европа: "Базел" - "Астън Вила"

Ринг

19:45 Лига Eвропа: "Утрехт" - "Нотингам"

22:00 Лига на конференцията: "Шелбърн" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Динамо" (Загреб) - "Бетис"

22:00 Лига Европа: "Селтик" - "Рома"

Макс спорт 4

19:45 Лига на конференцията: "Фиорентина" - "Динамо" (Киев)

22:00 Лига Европа: "Селта" - "Болоня"

ПЕТЪК, 12 декември

Спорт

Евроспорт 2

08:15 Триатлон: РТО Тур, Доха

15:15 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 7,5 км спринт

16:35 Ски скокове (жени): СК в Клингентал, голяма шанца

18:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Давос, отборен спринт

20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", I ден

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, спускане

12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 10 км спринт

13:45 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал Торан, крос

15:00 Снукър: "Шутаут", II кръг

21:00 Снукър: "Шутаут", II кръг

Макс спорт 1

12:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", II ден

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Байерн" (Мюнхен)

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Цървена звезда"

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Олимпиакос"

Футбол

Диема спорт

17:30 Купа на България, 1/8-финал: "Черно море" - "Арда"

21:45 Лига 1: "Анже" - "Нант"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Херта" (Берлин)

22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Шефилд Юнайтед"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - РБ (Лайпциг)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Лече" - "Пиза"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Жирона"

СЪБОТА, 13 декември

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Сиатъл Кракен"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Нефтохимик"

22:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Евроспорт 1

10:15 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, гигантски слалом, I манш

11:45 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, спускане

13:00 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 12,5 км преследване

13:45 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, гигантски слалом, II манш

15:00 Снукър: "Шутаут", III кръг

21:00 Снукър: "Шутаут", IV кръг

23:00 Снукър: "Шутаут", 1/4-финали

00:00 Снукър: "Шутаут", 1/2-финали

00:30 Снукър: "Шутаут", финал

Макс спорт 1

11:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", III ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Юаса Батъри" (Гротадзолина)

21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, 1/2-финал

Евроспорт 2

12:20 Сноуборд (мъже и жени): СК в Червиния, крос

15:00 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 4х6 км щафета

16:35 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца

18:30 Ски бягане (мъже и жени): СК в Давос, спринт

21:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", II ден

БНТ 3 / Евроспорт 2

18:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом

Диема спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Баскония"

Футбол

Диема спорт

12:00 Купа на България, 1/8-финал: "Славия" - "ЦСКА 1948"

15:00 Купа на България, 1/8-финал: "Спартак 1918" (Варна) - "Ботев" (Пловдив)

18:00 Купа на България, 1/8-финал: ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Кайзерслаутерн"

16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аугсбург"

20:00 Лига 1: "Мец" - "Пари Сен Жермен"

22:05 Лига 1: "Париж" - "Тулуза"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Падерборн"

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Евертън"

19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Кьолн"

21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Бохум"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Норич" - "Саутхемптън"

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Брайтън"

19:30 Премиър лийг: "Бърнли" - "Фулъм"

22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Уулвърхемптън"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"

17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Елче"

19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Осасуна"

22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Еспаньол"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Торино" - "Кремонезе"

19:00 Серия А: "Парма" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Каляри"

Ринг

21:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Хераклес"

23:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Авеш"

НЕДЕЛЯ, 14 декември

Спорт

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Едмънтън Ойлърс"

23:55 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Ройвал - Манел Кап

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"

23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Рамс" - "Детройт Лайънс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, I манш

14:00 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, II манш

Евроспорт 2

10:40 Ски бягане (мъже): СК в Давос, 10 км

12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 4х7,5 км щафета

14:30 Колокрос (жени): СК в Намур

16:00 Колокрос (мъже): СК в Намур

20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", III ден

БНТ 3

11:30 Лека атлетика: ЕП по крос кънтри в Лагоа

15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Миньор" (Перник)

Евроспорт 1

11:30 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, супер Г

15:00 Ски бягане (жени): СК в Давос, 10 км

15:45 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 10 км преследване

16:30 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца

Макс спорт 1

11:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", IV ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алианц" (Милано)

21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, финал

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Леида"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Ховентут"

Диема спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Барселона"

Футбол

Диема спорт

13:00 Купа на България, 1/8-финал: "Добруджа" - "Ботев" (Враца)

16:00 Купа на България, 1/8-финал: "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Милан" - "Сасуоло"

16:00 Серия А: "Удинезе" - "Наполи"

19:00 Серия А: "Дженоа" - "Интер"

21:45 Серия А: "Болоня" - "Ювентус"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04"- "Нюрнберг"

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Борусия" (Дортмунд)

18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Майнц 05"

20:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Щутгарт"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Севиля" - "Овиедо"

17:15 Ла Лига: "Селта" - "Атлетик" (Билбао)

19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Виляреал"

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

15:30 Ередивизи: "Аякс" - "Фейенорд"

17:30 Купа на лигата на Шотландия, финал: "Сейнт Мирън" - "Селтик"

Макс спорт 2

16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Верона"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити"

18:00 Суперлига: "Атромитос" - ПАОК

20:00 Суперлига: "Арис" - "Олимпиакос"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Нюкасъл"

18:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Лийдс"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"