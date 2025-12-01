Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 8 декември
Спорт
Диема спорт 3
02:30 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Евроспорт 1
17:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Рука, бабуни
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Балкан"
Футбол
Диема спорт
15:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Добруджа"
17:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Славия"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Пиза" - "Парма"
19:00 Серия А: "Удинезе" - "Дженоа"
21:45 Серия А: "Торино" - "Милан"
Диема спорт 3
20:30 Купа на Англия: жребий за III кръг
21:30 Купа на Англия, II кръг: "Бракли Таун" - "Бъртън Албиън"
Макс спорт 1
21:30 Ла Лига 2: "Малага" - "Сарагоса"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Леванте"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Манчестър Юнайтед"
ВТОРНИК, 9 декември
Спорт
Диема спорт 3
02:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Финикс Сънс"
Макс спорт 1
15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Замалек"
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Халкбанк" (Анкара)
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Паниониос"
Футбол
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида Зелвия" - "Улсан"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Шанхай Порт"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Чънду Жунчън"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурурам Юнайтед" - "Гангвон"
Макс спорт 2
17:00 Младежка Шампионска лига: "Интер" - "Ливърпул"
22:00 Шампионска лига: "Аталанта" - "Челси"
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Монтана"
Макс спорт 4
17:30 Шампионска лига: "Кайрат" - "Олимпиакос"
22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Шампионска лига: "Интер" - "Ливърпул"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: ПСВ "Айндховен" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Бирмингам"
СРЯДА, 10 декември
Футбол
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Мелбърн Сити"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Селангор" - "Лайън Сити Сейлърс"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Шънхуа"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Персиб Бандунг" - "Банкок Юнайтед"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Аякс"
22:00 Шампионска лига: "Атлетик" (Билбао) - "Пари Сен Жермен"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Виляреал" - "Копенхаген"
22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Наполи"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Рексъм"
Спорт
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
Макс спорт 1
15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Орландо Валкирис"
18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Жетису" - "Алианса" (Лима)
22:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Замалек"
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"
Макс спорт 4
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Алурон Варта" (Заверче) - "Асеко Ресовия" (Жешув)
Макс спорт 2
20:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, първи мач, "Левски София" - "Фридрихсхафен"
ЧЕТВЪРТЪК, 11 декември
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Замалек" - "Орландо Валкирис"
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Итас" (Тренто) - АСН (Любляна)
Макс спорт 1
12:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", I ден
18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Дентил Прая"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"
Евроспорт 2
14:35 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал Торан, крос
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
Футбол
Нова спорт
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ийстърн" - "Нам Дин"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Кая" - "Поханг Стийлърс"
Диема спорт 3
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гамба Осака" - "Рачабури"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Тай По" - "Конг Ан Ха Ной"
Диема спорт
17:30 Купа на България, 1/8-финал: "Левски" - "Витоша" (Бистрица)
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Лудогорец" - ПАОК
22:00 Лига Европа: "Базел" - "Астън Вила"
Ринг
19:45 Лига Eвропа: "Утрехт" - "Нотингам"
22:00 Лига на конференцията: "Шелбърн" - "Кристъл Палас"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Динамо" (Загреб) - "Бетис"
22:00 Лига Европа: "Селтик" - "Рома"
Макс спорт 4
19:45 Лига на конференцията: "Фиорентина" - "Динамо" (Киев)
22:00 Лига Европа: "Селта" - "Болоня"
ПЕТЪК, 12 декември
Спорт
Евроспорт 2
08:15 Триатлон: РТО Тур, Доха
15:15 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 7,5 км спринт
16:35 Ски скокове (жени): СК в Клингентал, голяма шанца
18:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Давос, отборен спринт
20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", I ден
Евроспорт 1
11:00 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, спускане
12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 10 км спринт
13:45 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал Торан, крос
15:00 Снукър: "Шутаут", II кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", II кръг
Макс спорт 1
12:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", II ден
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Цървена звезда"
Макс спорт 2
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Олимпиакос"
Футбол
Диема спорт
17:30 Купа на България, 1/8-финал: "Черно море" - "Арда"
21:45 Лига 1: "Анже" - "Нант"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Херта" (Берлин)
22:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Шефилд Юнайтед"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - РБ (Лайпциг)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Лече" - "Пиза"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Жирона"
СЪБОТА, 13 декември
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Сиатъл Кракен"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Нефтохимик"
22:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
Евроспорт 1
10:15 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, гигантски слалом, I манш
11:45 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, спускане
13:00 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 12,5 км преследване
13:45 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Шутаут", III кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", IV кръг
23:00 Снукър: "Шутаут", 1/4-финали
00:00 Снукър: "Шутаут", 1/2-финали
00:30 Снукър: "Шутаут", финал
Макс спорт 1
11:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", III ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Юаса Батъри" (Гротадзолина)
21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, 1/2-финал
Евроспорт 2
12:20 Сноуборд (мъже и жени): СК в Червиния, крос
15:00 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 4х6 км щафета
16:35 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца
18:30 Ски бягане (мъже и жени): СК в Давос, спринт
21:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", II ден
БНТ 3 / Евроспорт 2
18:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Баскония"
Футбол
Диема спорт
12:00 Купа на България, 1/8-финал: "Славия" - "ЦСКА 1948"
15:00 Купа на България, 1/8-финал: "Спартак 1918" (Варна) - "Ботев" (Пловдив)
18:00 Купа на България, 1/8-финал: ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аугсбург"
20:00 Лига 1: "Мец" - "Пари Сен Жермен"
22:05 Лига 1: "Париж" - "Тулуза"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Падерборн"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Евертън"
19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Кьолн"
21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Бохум"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Норич" - "Саутхемптън"
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Бърнли" - "Фулъм"
22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Уулвърхемптън"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"
17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Елче"
19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Осасуна"
22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Еспаньол"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Торино" - "Кремонезе"
19:00 Серия А: "Парма" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Каляри"
Ринг
21:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Хераклес"
23:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Авеш"
НЕДЕЛЯ, 14 декември
Спорт
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Едмънтън Ойлърс"
23:55 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Филаделфия Флайърс"
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Ройвал - Манел Кап
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"
23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Рамс" - "Детройт Лайънс"
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:30 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, II манш
Евроспорт 2
10:40 Ски бягане (мъже): СК в Давос, 10 км
12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 4х7,5 км щафета
14:30 Колокрос (жени): СК в Намур
16:00 Колокрос (мъже): СК в Намур
20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", III ден
БНТ 3
11:30 Лека атлетика: ЕП по крос кънтри в Лагоа
15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Миньор" (Перник)
Евроспорт 1
11:30 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, супер Г
15:00 Ски бягане (жени): СК в Давос, 10 км
15:45 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 10 км преследване
16:30 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца
Макс спорт 1
11:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", IV ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алианц" (Милано)
21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, финал
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Леида"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Ховентут"
Диема спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Барселона"
Футбол
Диема спорт
13:00 Купа на България, 1/8-финал: "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
16:00 Купа на България, 1/8-финал: "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Милан" - "Сасуоло"
16:00 Серия А: "Удинезе" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Дженоа" - "Интер"
21:45 Серия А: "Болоня" - "Ювентус"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04"- "Нюрнберг"
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Борусия" (Дортмунд)
18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Майнц 05"
20:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Щутгарт"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Севиля" - "Овиедо"
17:15 Ла Лига: "Селта" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Виляреал"
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Реал" (Мадрид)
Ринг
15:30 Ередивизи: "Аякс" - "Фейенорд"
17:30 Купа на лигата на Шотландия, финал: "Сейнт Мирън" - "Селтик"
Макс спорт 2
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Верона"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити"
18:00 Суперлига: "Атромитос" - ПАОК
20:00 Суперлига: "Арис" - "Олимпиакос"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Нюкасъл"
18:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Лийдс"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"