Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 март
Спорт
Диема спорт
00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Детройт Пистънс"
Макс спорт 4
00:15 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Хюстън Рокетс"
Диема спорт 2
03:00 Бокс: верига "Зуфа"
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", I етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, II етап
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Берое"
Макс спорт 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Нова спорт
11:00 Купа на Азия за жени: КНДР - Китай
Диема спорт
15:30 Първа лига: "Монтана" - "Лудогорец"
18:00 Първа лига: "Левски" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 2
20:30 Купа на Англия: жребий за 1/4-финалите
21:30 Купа на Англия, 1/8-финал: "Уест Хем" - "Брентфорд"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Културал Леонеса"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Лацио" - "Сасуоло"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Овиедо"
ВТОРНИК, 10 март
Спорт
Диема спорт 3
01:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Денвър Нъгетс"
Диема спорт 2
04:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Ню Йорк Никс"
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", II етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, III етап
Макс спорт 1
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Олимпиакос"
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Футбол
Нова спорт
11:00 Купа на Азия за жени: Япония - Виетнам
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Бурирам Юнайтед" - "Мелбърн Сити"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Мачида Зелвия" - "Гангвон"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Галатасарай" - "Ливърпул"
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Нюкасъл" - "Барселона"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Аталанта" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Атлетико" (Мадрид) - "Тотнъм"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Ипсуич"
СРЯДА, 11 март
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Копа Либертадорес: "Ботафого" - "Барселона" (Гуякил)
Диема спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Висел Кобе" - "Сеул"
Нова спорт
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш: "Рачабури" - "Гамба Осака"
20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш: "Ал Насър" - "Ал Уасъл"
bTV Action
19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Байер" (Леверкузен) - "Арсенал"
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити"
Ринг
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Будьо/Глимт" - "Спортинг" (Лисабон)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Престън Норт Енд"
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Едмънтън Ойлърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Итас" (Тренто) - "Проект" (Варшава)
01:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Монреал Канейдиънс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", III етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, IV етап
Макс спорт 3
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Еджзаджъбашъ" (Истанбул) - "Девелопрес" (Жешув)
20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Фенербахче"
Макс спорт 1
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Манреса"
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Макс спорт 4
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Цедевита" (Любляна) - "Найнърс" (Кемниц)
ЧЕТВЪРТЪК, 12 март
Спорт
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", IV етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, V етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, I ден
Евроспорт 1
14:10 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Монтафон, крос
16:00 Биатлон (мъже): СК в Отепя, 10 км спринт
17:35 Ски бягане (мъже и жени): СК в Драмен, спринт
Макс спорт 1
15:00 WRC: рали "Кения", SS1 Камп Моран 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал
БНТ 3
17:55 Волейбол (жени): Демкас лига, "Миньор" (Перник) - ЦСКА
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Олимпиакос"
01:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Анахайм Дъкс"
Футбол
Нова спорт
14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш: "Тампайнс Роувърс" - "Банкок Юнайтед"
bTV Action
19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Болоня" - "Рома"
22:00 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Нотингам" - "Мидтиланд"
Ринг
19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Панатинайкос" - "Бетис"
22:00 Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач: "Кристъл Палас" - АЕК (Ларнака)
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Лил" - "Астън Вила"
22:00 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Селта" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Щутгарт" - "Порто"
22:00 Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач: "Фиорентина" - "Раков"
ПЕТЪК, 13 март
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Копа Либертадорес: "Индепендиенте" (Меделин) - "Хувентуд"
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Виляреал"
Нова спорт
12:00 Купа на Азия за жени: 1/4-финал
19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Елверсберг"
22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Суонзи"
Диема спорт
16:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Септември" (София)
19:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Славия"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Дармщат"
21:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"
Диема спорт 2
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Оксер"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Торино" - "Парма"
Спорт
Диема спорт 3
03:10 Академия F1 (жени): ГП на Китай, свободна тренировка
05:30 Формула 1: ГП на Китай, първа тренировка
08:05 Академия F1 (жени): ГП на Китай, квалификация
09:30 Формула 1: ГП на Китай, квалификация за спринт
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", V етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VI етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, II ден
Евроспорт 1
16:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 7,5 км спринт
17:40 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца, квалификация
Макс спорт 2
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Фенербахче"
23:00 ММА: Cage Warriors 201, галавечер в Манчестър
Макс спорт 1
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Апоел" (Тел Авив)
01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Лос Анджелис Кингс"
СЪБОТА, 14 март
Спорт
Диема спорт 3
05:00 Формула 1: ГП на Китай, спринт
07:45 Академия F1 (жени): ГП на Китай, първо състезание
09:00 Формула 1: ГП на Китай, квалификация
Макс спорт 1
08:30 WRC: рали "Кения", SS12 Елментейта 1
15:00 WRC: рали "Кения", SS15 Елментейта 2
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Шотландия
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал
00:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал
Евроспорт 1
10:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, I манш
12:00 Ски (мъже): СК в Куршевел, спускане
13:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, II манш
15:20 Ски скокове (жени): СК в Осло, голяма шанца
17:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 10 км преследване
17:45 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца
Евроспорт 2
10:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Осло, 50 км масов старт
14:25 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VII етап
16:15 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VI етап
20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, III ден
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига
22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Англия
03:00 ММА: UFC Fight Night, Джош Емет - Кевин Вайехос
БНТ 3 / Евроспорт 1
20:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Валенсия"
23:55 НБА: "Бостън Селтикс" - "Вашингтон Уизърдс"
Футбол
Диема спорт
12:45 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "ЦСКА 1948"
15:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
17:45 Първа лига: "Лудогорец" - ЦСКА
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Нюрнберг"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"
19:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Кьолн"
21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Бохум"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Падерборн"
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Евертън"
22:05 Лига 1: "Монако" - "Брест"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Саутхемптън"
17:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Нюкасъл"
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Хетафе"
19:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Валенсия"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Елче"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Интер" - "Аталанта"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Лече"
21:45 Серия А: "Удинезе" - "Ювентус"
Ринг
19:45 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - НЕК "Ниймеген"
22:00 Ередивизи: "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)
НЕДЕЛЯ, 15 март
Спорт
Макс спорт 1
04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Сиатъл Кракен"
08:30 WRC: рали "Кения", SS18 Хелс Гейт 1
12:00 WRC: рали "Кения", SS20 Хелс Гейт 2
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №2, "Веро Волей" (Монца) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, финал
Диема спорт 3
09:00 Формула 1: ГП на Китай, състезание
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Баскония"
19:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Минесота Тимбъруулвс"
Евроспорт 2
09:55 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца, квалификация
11:20 Северна комбинация (жени): СК в Осло, голяма шанца
12:05 Северна комбинация (мъже): СК в Осло, голяма шанца
13:20 Биатлон: СК в Отепя, единична смесена щафета
14:20 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VII етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VIII етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, IV ден
Евроспорт 1
10:15 Ски (жени): СК в Оре, слалом, I манш
11:30 Ски (мъже): СК в Куршевел, супер Г
13:25 Ски (жени): СК в Оре, слалом, II манш
14:40 Северна комбинация (мъже): СК в Осло, 10 км ски бягане
15:25 Биатлон: СК в Отепя, смесена щафета
16:55 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Андора"
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №2, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Итас" (Тренто)
22:00 НАСКАР: Лас Вегас
БНТ 3 / Евроспорт 1
19:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом
Диема спорт
21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Далас Маверикс"
Футбол
Диема спорт
12:00 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Вихрен"
14:30 Първа лига: "Черно море" - "Монтана"
17:00 Първа лига: "Берое" - "Левски"
19:30 Суперлига: "Атромитос" - АЕК
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Верона" - "Дженоа"
16:00 Серия А: "Пиза" - "Каляри"
19:00 Серия А: "Комо" - "Рома"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Милан"
Ринг
14:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Рейнджърс"
16:00 Ередивизи: "Фейенорд" - "Екселсиор"
17:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Тондела"
22:30 Примейра лига: "Порто" - "Морейрензе"
Нова спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Майнц 05"
18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Унион" (Берлин)
20:30 Бундеслига: "Щутгарт" - РБ (Лайпциг)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Майорка" - "Еспаньол"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Севиля"
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Селта"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Осасуна"
01:00 МЛС: "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сиатъл Саундърс"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Тотнъм"
Диема спорт 3
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Лийдс"
21:45 Лига 1: "Рен" - "Лил"