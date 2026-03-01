Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 9 март

Спорт

Диема спорт

00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Детройт Пистънс"

Макс спорт 4

00:15 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Хюстън Рокетс"

Диема спорт 2

03:00 Бокс: верига "Зуфа"

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", I етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, II етап

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Берое"

Макс спорт 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Нова спорт

11:00 Купа на Азия за жени: КНДР - Китай

Диема спорт

15:30 Първа лига: "Монтана" - "Лудогорец"

18:00 Първа лига: "Левски" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 2

20:30 Купа на Англия: жребий за 1/4-финалите

21:30 Купа на Англия, 1/8-финал: "Уест Хем" - "Брентфорд"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Културал Леонеса"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Лацио" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Овиедо"

ВТОРНИК, 10 март

Спорт

Диема спорт 3

01:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Денвър Нъгетс"

Диема спорт 2

04:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Ню Йорк Никс"

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", II етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, III етап

Макс спорт 1

21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Олимпиакос"

00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Футбол

Нова спорт

11:00 Купа на Азия за жени: Япония - Виетнам

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Бурирам Юнайтед" - "Мелбърн Сити"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Мачида Зелвия" - "Гангвон"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Галатасарай" - "Ливърпул"

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Нюкасъл" - "Барселона"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Аталанта" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Атлетико" (Мадрид) - "Тотнъм"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Ипсуич"

СРЯДА, 11 март

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Копа Либертадорес: "Ботафого" - "Барселона" (Гуякил)

Диема спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, реванш: "Висел Кобе" - "Сеул"

Нова спорт

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш: "Рачабури" - "Гамба Осака"

20:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш: "Ал Насър" - "Ал Уасъл"

bTV Action

19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Байер" (Леверкузен) - "Арсенал"

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити"

Ринг

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, първи мач: "Будьо/Глимт" - "Спортинг" (Лисабон)

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Престън Норт Енд"

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Едмънтън Ойлърс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Итас" (Тренто) - "Проект" (Варшава)

01:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Монреал Канейдиънс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", III етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, IV етап

Макс спорт 3

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Еджзаджъбашъ" (Истанбул) - "Девелопрес" (Жешув)

20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Фенербахче"

Макс спорт 1

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Манреса"

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Макс спорт 4

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Цедевита" (Любляна) - "Найнърс" (Кемниц)

ЧЕТВЪРТЪК, 12 март

Спорт

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", IV етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, V етап

19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, I ден

Евроспорт 1

14:10 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Монтафон, крос

16:00 Биатлон (мъже): СК в Отепя, 10 км спринт

17:35 Ски бягане (мъже и жени): СК в Драмен, спринт

Макс спорт 1

15:00 WRC: рали "Кения", SS1 Камп Моран 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал

БНТ 3

17:55 Волейбол (жени): Демкас лига, "Миньор" (Перник) - ЦСКА

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Олимпиакос"

01:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Анахайм Дъкс"

Футбол

Нова спорт

14:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш: "Тампайнс Роувърс" - "Банкок Юнайтед"

bTV Action

19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Болоня" - "Рома"

22:00 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Нотингам" - "Мидтиланд"

Ринг

19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Панатинайкос" - "Бетис"

22:00 Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач: "Кристъл Палас" - АЕК (Ларнака)

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Лил" - "Астън Вила"

22:00 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Селта" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа, 1/8-финал, първи мач: "Щутгарт" - "Порто"

22:00 Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач: "Фиорентина" - "Раков"

ПЕТЪК, 13 март

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Копа Либертадорес: "Индепендиенте" (Меделин) - "Хувентуд"

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Виляреал"

Нова спорт

12:00 Купа на Азия за жени: 1/4-финал

19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Елверсберг"

22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Суонзи"

Диема спорт

16:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Септември" (София)

19:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Славия"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Дармщат"

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"

Диема спорт 2

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Оксер"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Торино" - "Парма"

Спорт

Диема спорт 3

03:10 Академия F1 (жени): ГП на Китай, свободна тренировка

05:30 Формула 1: ГП на Китай, първа тренировка

08:05 Академия F1 (жени): ГП на Китай, квалификация

09:30 Формула 1: ГП на Китай, квалификация за спринт

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", V етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VI етап

19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, II ден

Евроспорт 1

16:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 7,5 км спринт

17:40 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца, квалификация

Макс спорт 2

21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Фенербахче"

23:00 ММА: Cage Warriors 201, галавечер в Манчестър

Макс спорт 1

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Апоел" (Тел Авив)

01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Лос Анджелис Кингс"

СЪБОТА, 14 март

Спорт

Диема спорт 3

05:00 Формула 1: ГП на Китай, спринт

07:45 Академия F1 (жени): ГП на Китай, първо състезание

09:00 Формула 1: ГП на Китай, квалификация

Макс спорт 1

08:30 WRC: рали "Кения", SS12 Елментейта 1

15:00 WRC: рали "Кения", SS15 Елментейта 2

16:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Шотландия

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал

00:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал

Евроспорт 1

10:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, I манш

12:00 Ски (мъже): СК в Куршевел, спускане

13:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, II манш

15:20 Ски скокове (жени): СК в Осло, голяма шанца

17:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 10 км преследване

17:45 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца

Евроспорт 2

10:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Осло, 50 км масов старт

14:25 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VII етап

16:15 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VI етап

20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, III ден

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига

22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Англия

03:00 ММА: UFC Fight Night, Джош Емет - Кевин Вайехос

БНТ 3 / Евроспорт 1

20:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом

Диема спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Валенсия"

23:55 НБА: "Бостън Селтикс" - "Вашингтон Уизърдс"

Футбол

Диема спорт

12:45 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "ЦСКА 1948"

15:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)

17:45 Първа лига: "Лудогорец" - ЦСКА

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Нюрнберг"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"

19:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Кьолн"

21:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Бохум"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Падерборн"

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Евертън"

22:05 Лига 1: "Монако" - "Брест"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Саутхемптън"

17:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Брайтън"

19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Нюкасъл"

22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Манчестър Сити"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Хетафе"

19:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Валенсия"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Елче"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Интер" - "Аталанта"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Лече"

21:45 Серия А: "Удинезе" - "Ювентус"

Ринг

19:45 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - НЕК "Ниймеген"

22:00 Ередивизи: "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)

НЕДЕЛЯ, 15 март

Спорт

Макс спорт 1

04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Сиатъл Кракен"

08:30 WRC: рали "Кения", SS18 Хелс Гейт 1

12:00 WRC: рали "Кения", SS20 Хелс Гейт 2

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №2, "Веро Волей" (Монца) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, финал

Диема спорт 3

09:00 Формула 1: ГП на Китай, състезание

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Баскония"

19:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Минесота Тимбъруулвс"

Евроспорт 2

09:55 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца, квалификация

11:20 Северна комбинация (жени): СК в Осло, голяма шанца

12:05 Северна комбинация (мъже): СК в Осло, голяма шанца

13:20 Биатлон: СК в Отепя, единична смесена щафета

14:20 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VII етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VIII етап

19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, IV ден

Евроспорт 1

10:15 Ски (жени): СК в Оре, слалом, I манш

11:30 Ски (мъже): СК в Куршевел, супер Г

13:25 Ски (жени): СК в Оре, слалом, II манш

14:40 Северна комбинация (мъже): СК в Осло, 10 км ски бягане

15:25 Биатлон: СК в Отепя, смесена щафета

16:55 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Андора"

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №2, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Итас" (Тренто)

22:00 НАСКАР: Лас Вегас

БНТ 3 / Евроспорт 1

19:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом

Диема спорт

21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Далас Маверикс"

Футбол

Диема спорт

12:00 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Вихрен"

14:30 Първа лига: "Черно море" - "Монтана"

17:00 Първа лига: "Берое" - "Левски"

19:30 Суперлига: "Атромитос" - АЕК

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Верона" - "Дженоа"

16:00 Серия А: "Пиза" - "Каляри"

19:00 Серия А: "Комо" - "Рома"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Милан"

Ринг

14:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Рейнджърс"

16:00 Ередивизи: "Фейенорд" - "Екселсиор"

17:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Тондела"

22:30 Примейра лига: "Порто" - "Морейрензе"

Нова спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Майнц 05"

18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Унион" (Берлин)

20:30 Бундеслига: "Щутгарт" - РБ (Лайпциг)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Майорка" - "Еспаньол"

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Севиля"

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Селта"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Осасуна"

01:00 МЛС: "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сиатъл Саундърс"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"

18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Тотнъм"

Диема спорт 3

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Лийдс"

21:45 Лига 1: "Рен" - "Лил"