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Спорт
Японски плувец подобри световния рекорд на 400 м съчетано
Днес, 10:55
Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06
Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026
Обновена
ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Окт. 2026
Обновена
Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място
11 Окт. 2026
Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия
11 Окт. 2026
Обновена
"Балкански котки" спечели първата си Купа на България след голяма драма
11 Окт. 2026
За шести път поред кенийци спечелиха Софийския маратон
11 Окт. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026
"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик
10 Окт. 2026
Трансферите в Първа лига - сезон 2026/27
10 Окт. 2026
Обновена
Верстапен спечели първия си спринт за 2026 г.
10 Окт. 2026
Спортното министерство прави огромна пиар дирекция
10 Окт. 2026
Софийският маратон затваря за два дни множество улици
10 Окт. 2026
Обновена
Двама наши национали задвижиха "Олимпиакос"
09 Окт. 2026
Веласкес: Искам да остана много дълго в "Левски"
09 Окт. 2026
Формула 1 отива в Африка за първи път от 1993 г.
09 Окт. 2026
БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино
09 Окт. 2026
Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева
08 Окт. 2026
Обновена
Цолов може да дебютира в F1 още този месец
08 Окт. 2026
Появи се първи конкурент за поста на Инфантино във ФИФА
08 Окт. 2026
Българин попадна сред най-активните млади защитници в света
08 Окт. 2026
Есенният срам смъкна България с 5 места в света
07 Окт. 2026
Обновена
България се падна срещу една от бейзболните суперсили на Евро 2027
07 Окт. 2026
7 държави заявиха интерес за олимпийските игри през 2036 г.
07 Окт. 2026
Роналдо: Не съм приключил с Португалия
07 Окт. 2026
Меси завърши с гол в прощалния си мач за Аржентина
07 Окт. 2026
Националите изненадаха всички с победа в Люксембург
07 Окт. 2026
Обновена
Джани Инфантино е заплашен от разследвания за нарушения
06 Окт. 2026
Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент
06 Окт. 2026
Тенисист №1 в света обяви край на сезон 2026
06 Окт. 2026
Верстапен задмина Прост с победата на "Сепанг"
06 Окт. 2026
Ефектът "Зидан" разтърси Белгия в края
06 Окт. 2026
Джокович изравни рекорд на Селеш
05 Окт. 2026
УЕФА наказа сурово АЕК заради "Левски"
05 Окт. 2026
Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре
05 Окт. 2026
Константин Папазов е новият президент на баскетбола в България
05 Окт. 2026
Обновена
Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите
05 Окт. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 октомври)
05 Окт. 2026
Гърция отново препъна Бундестима
05 Окт. 2026
Световният шампион заслужи първа титла след "Крусибъл"
04 Окт. 2026
Националният шампион спечели първия 1K Run в София
04 Окт. 2026
Верстапен взе 72-ра победа в F1 след тропическа буря
04 Окт. 2026
БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер
04 Окт. 2026
"София Блус" отказа претендента и вече е 10-кратен шампион
04 Окт. 2026
Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа
03 Окт. 2026
Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия
03 Окт. 2026
Обновена
Ръгбистите ни се разминаха на един удар със славна победа в Анкара
03 Окт. 2026
Саръбоюков завършва годината като №3 в света
03 Окт. 2026
Иванов тренира с Мъри в академията на Надал
03 Окт. 2026
Румънците се сринаха жестоко с Георге Хаджи като селекционер
03 Окт. 2026
"Левски" вече е начисто с НАП
02 Окт. 2026
Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта
02 Окт. 2026
Търсят се 160 000 лв. след Стефка Костадинова
02 Окт. 2026
Олимпийският огън за първи път отива в Хавай
02 Окт. 2026
Нов скандал със залагания разтърси турския футбол
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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