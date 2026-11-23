27 ноември (петък)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Славия" 0:0



28 ноември (събота)

"Локомотив" (Пд) - "Спартак 1918" (Вн) 12:45 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Вр) - "Лудогорец" 15:15 ч.

(по Диема спорт)



"Черно море" - "Ботев" (Пд) 17:45 ч.

(по Диема спорт)



29 ноември (неделя)

"Арда" - "ЦСКА 1948" 13:30 ч.

(по Диема спорт)



"Септември" (Сф) - "Левски" 16:00 ч.

(по Диема спорт)



1 декември (вторник)

"Дунав" - ЦСКА 18:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. ЦСКА 15 10 5 0 35:12 35 2. "Левски" 14 11 2 1 29:9 35 3. "Лудогорец" 14 10 3 1 27:11 33 4. "ЦСКА 1948" 15 9 3 3 34:17 30 5. "Ботев" (Пд) 15 7 3 5 26:24 24 6. "Арда" 15 6 4 5 21:23 22 7. "Спартак 1918" (Вн) 15 4 5 6 15:25 17 8. "Славия" 16 2 10 4 10:10 16 9. "Черно море" 15 3 5 7 14:22 14 10. "Локо" (Пд) 15 3 4 8 8:18 13 11. "Дунав" 15 3 3 9 16:24 12 12. "Септември" 15 3 3 9 12:25 12 13. "Ботев" (Вр) 15 2 5 8 12:25 11 14. "Локо 1929" (Сф) 16 1 7 8 16:30 10 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

7 гола: Елиас Франко и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Руан Круз ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

5 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

4 гола: Самуил Цонов, Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Хуан Переа, Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Мауро Родригес ("Ботев", Пд), Георги Лазаров и Селсо Сидней ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети и Андре Либерал ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Антонио Вутов и Светослав Ковачев ("Арда"), Георги Русев ("ЦСКА 1948");

2 гола: Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Жан-Филип Гбамен, Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Алберто Салидо ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев, Джордан Сейнт-Луис и Ибрахим Кейта ("Дунав"), Доминик Янков и Станислав Иванов ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан, Чидера Окох и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков, Мартин Смоленски и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Йоан Борсосузов, Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд);

1 гол: Амир Хаджиахметович, Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов, Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку, Борис Иванов и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала, Майкон, Мустафа Сангаре, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд, Александър Джамов и Педро Ферейра ("Септември"), Лъчезар Котев, Мартин Паскалев, Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов, Дерик и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Калоян Костов, Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара и Ехидже Укаки ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Димитър Мрънков ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов, Макс Ебонг и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Миле Стоев, Хосе Гайегос, Сейни Санянг и Касим Аджи ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн), Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски".