ЕПА/БГНЕС На снимката: Едно от спечелените единоборства на Лукас Петков бе срещу германския национал от "Байерн" Натаниел Браун.

Българският национал Лукас Петков затвърди отличната си форма в началото на дебютния сезон на клуба му "Елверсберг" в Бундеслигата. 26-годишният атакуващ халф оглавява за момента класацията за най-много спечелени единоборства в мачовете от германското първенство до 15 ноември.

До момента той е взел 120 директни борби за топката срещу съперници. След него в тройката по този показател са алжирският халф на "Байер" (Леверкузен) Ибрахим Маза (117) и защитникът на "Падерборн" Лаурин Курда (116).

Петков започна много добре сезон 2026/27, като до момента има 9 мача, 2 гола и 2 асистенции в Бундеслигата. Днес му предстои домакинство с отбора на "Елверсберг" срещу "Фрайбург" в мач от Х кръг. Към този момент "елфите" с Лукас Петков в състава си са на седмо място с 13 точки.