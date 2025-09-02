Медия без
Премиър лийг похарчи небивалите £3 млрд. за трансфери

"Ливърпул" счупи британския рекорд с покупката на Исак в последните часове от летния прозорец

Днес, 14:38
Шведският национал Александър Исак премина от "Нюкасъл" в "Ливърпул" срещу £125 млн. и се превърна в новия най-скъп футболист на Острова. Досегашният рекорд в Англия принадлежеше на аржентинеца Енцо Фернандес, продаден от "Бенфика" на "Челси" за £106,8 млн. през лятото на 2023 г.
Клубовете от английската Премиър лийг поставиха нов рекорд за най-много похарчени пари за нови футболисти в рамките на един трансферен прозорец. Разходите на 20-те отбора от Висшата лига за първи път надхвърлиха 3 млрд. британски паунда, съобщи Би Би Си.

Към 31 август елитните тимове от Англия бяха платили общо 2,73 млрд. лири за обновяване на съставите си. Но с няколко големи сделки в последния ден на 1 септември - начело с финализирания в сетните часове трансфер на Александър Исак от "Нюкасъл" в "Ливърпул" за рекордните за Великобритания 125 млн. паунда, тоталът за Лято `25 набъбна до £3,087 млрд.

Разходите сега бяха значително повече в сравнение с преди година, когато клубовете от Премиър лийг изхарчиха £1,96 млрд. Предишният рекорд за лигата пък беше £2,36 млрд., похарчени през летния прозорец на 2023 г.

Още по-изумителното е, че общата сума за нови футболисти в английския елит тази година е повече от платените пари за летни трансфери в останалите четири топ първенства на Европа, взети заедно. През изминалия прозорец клубовете от италианската Серия А (£1,026 млрд.), германската Бундеслига (£739,1 млн.), испанската Ла Лига (£591,3 млн.) и френската Лига 1 (£552,2 млн.) похарчиха общо £2,907 млрд.

 

Най-големите купувачи

След като едва забележимо се прокрадна на трансферния пазар през първото лято на Арне Слот начело на тима миналата година, този път "Ливърпул" пое в напълно противоположната посока. Привличането на Исак във финалната вечер увеличи летните разходи на шампиона на Англия до 415 млн. паунда, което е нов нов рекорд за сума, похарчена от един клуб в един прозорец.

Досега "отличник" в това отношение беше "Челси", пръснал £400 млн. през лятото на 2023 г. Изхарчените пари от "Ливърпул" сега са само повече от всеки друг клуб на континента, но и почти колкото общата сума, похарчена в лигите на Испания и Франция.

"Челси" и "Арсенал" също направиха големи инвестиции в стремежа да подсилят състава си, за да се борят по-оспорвано за титлата. Двата лондонски гранда платиха съответно 285 млн. и 255 млн. лири.

"Сините" обаче бяха пресметливи и в продажбата на играчи, като прибраха 288 млн. паунда от изходящи трансфери, което им донесе нетна печалба от £3 млн. За сравнение, "артилеристите" продадоха играчи само за £9 млн., излизайки на минус с £246 млн. "Ливърпул" отчете втората най-голяма нетна загуба от -228 млн. лири, след като се раздели с футболисти на обща стойност от £187 млн.

 

Англия срещу Европа

Въпреки че трансферът на шведския национал Александър Исак беше между клубове от Премиър лийг, много от най-големите сделки в Англия това лято включваха трансфери от Европа. "Ливърпул" привлече също Флориан Вирц от "Байер" (Леверкузен) за £116 млн.; Юго Екитике от "Айнтрахт" (Франкфурт) за £79 млн.; Джереми Фримпонг от "Байер" (Леверкузен) за £29,5 млн.; Гиорги Мамардашвили от "Валенсия" за £29 млн.; Джовани Леони от "Парма" за £26 млн.

В други значими трансфери "Арсенал" похарчи общо £114,5 млн. за Виктор Гьокереш от "Спортинг" (Лисабон) и Мартин Субименди от "Реал Сосиедад". "Манчестър Юнайтед" пък се сдоби с Бенямин Шешко от РБ (Лайпциг) срещу £73,7 млн. Като цяло клубовете от английската Висша лига допринесоха за това Бундеслигата, Ла Лига и Лига 1 да завършат трансферния прозорец с обща нетна печалба от над £400 млн.

"Стигаме до ситуация, в която разходите на Премиър лийг са толкова над останалите и са толкова важни за екосистемата на трансферния пазар, че останалите първенства от Топ 5 се превръщат в нещо като захранващи лиги - коментира Пол Макдоналд от специализираната платформа FootballTransfers.com. - Серия А, Ла Лига, Бундеслигата и Лига 1 също похарчиха пари това лято, но това бяха пари, вече генерирани от продажби. Просто казано, има един "голям играч" - Висшата лига е толкова огромна, че вече не бива да се категоризира заедно с другите лиги в Европа."

Би Би Си
