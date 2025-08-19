Медия без
Груев стана 10-ият българин, играл в Премиър лийг

Националът дебютира в английския елит при победата на "Лийдс" над "Евертън"

Днес, 07:37
Илия Груев (средният в бял екип) се готви да влезе в игра за "Лийдс", заедно с Джак Харисън (вляво) и Лукас Нмеча в домакинския мач срещу "Евертън".
Диема спорт/стопкадър
Български футболист отново игра в Премиър лийг след 11-годишна пауза. Националът Илия Груев влезе като резерва в 78-ата мин. за "Лийдс" при домакинската победа с 1:0 над "Евертън" в последен мач I кръг. За последно наш футболист бе играл в английската елитна дивизия на 5 април 2014 г. - Александър Тонев за "Астън Вила". Груев стана общо 10-ият българин, който е записал мач в Премиър лийг след Бончо Генчев, Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Валери Божинов, Мартин Петров, Станислав Манолев и Александър Тонев.

25-годишният халф замени капитана Итън Ампаду и в 83-ата мин. даде началото на атаката, при която Джеймс Тарковски ("Евертън") игра с ръка в наказателното си поле и главният рефер Крис Кавана отсъди дузпа. Наказателният удар бе вкаран от друга резерва - Лукас Нмеча, който донесе и първата победа за "Лийдс" през сезона. Това бе също така седми пореден успех на тима в официален мач, както и 11-ти пореден двубой без загуба.

С победата йоркширци делят 6-ото място с "Арсенал", като имат равен баланс с "топчиите". В следващия кръг "Лийдс" ще гостува именно на "Арсенал" в събота.

Ключови думи:

Илия Груев-младши, Лийдс, Премиър лийг

Още новини по темата

