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Тенис

Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент

Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент
06 Окт. 2026
Тенисист №1 в света обяви край на сезон 2026

Тенисист №1 в света обяви край на сезон 2026
06 Окт. 2026
Джокович изравни рекорд на Селеш

Джокович изравни рекорд на Селеш
05 Окт. 2026
Иванов тренира с Мъри в академията на Надал

Иванов тренира с Мъри в академията на Надал
03 Окт. 2026
Григор Димитров е с нова контузия

Григор Димитров е с нова контузия
28 Септ. 2026
Зверев донесе 6-а Купа "Лейвър" на Европа

Зверев донесе 6-а Купа "Лейвър" на Европа
27 Септ. 2026
Григор Димитров се провали в новото "Чалънджър" приключение

Григор Димитров се провали в новото "Чалънджър" приключение
22 Септ. 2026 Обновена
Григор Димитров: Надявам се пак да играя за България

Григор Димитров: Надявам се пак да играя за България
20 Септ. 2026
Ефектът "Григор Димитров" не стигна на България за елита на Купа "Дейвис"

Ефектът "Григор Димитров" не стигна на България за елита на Купа "Дейвис"
19 Септ. 2026
Григор Димитров даде победен тон за Купа "Дейвис"

Григор Димитров даде победен тон за Купа "Дейвис"
18 Септ. 2026 Обновена
Григор Димитров открива мача в Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров открива мача в Дания за Купа "Дейвис"
17 Септ. 2026 Обновена
ATP се сети да пази здравето на тенисистите

ATP се сети да пази здравето на тенисистите
15 Септ. 2026
Зверев приспа кошмара от 2020 г. и спечели US Open

Зверев приспа кошмара от 2020 г. и спечели US Open
14 Септ. 2026
Рибакина покори тениса под светлините на Ню Йорк

Рибакина покори тениса под светлините на Ню Йорк
13 Септ. 2026
Зверев е на трети финал в Шлема през 2026 г.

Зверев е на трети финал в Шлема през 2026 г.
12 Септ. 2026
Сабаленка ще брани трона на US Open срещу новата №1

Сабаленка ще брани трона на US Open срещу новата №1
11 Септ. 2026
Казахстан ще има тенисистка №1 в света

Казахстан ще има тенисистка №1 в света
10 Септ. 2026
Шампионът бе детрониран в най-късния мач в историята на US Open

Шампионът бе детрониран в най-късния мач в историята на US Open
09 Септ. 2026
Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" след 11 г. пауза

Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" след 11 г. пауза
08 Септ. 2026 Обновена
Донски приключи във II кръг дебютното си участие на US Open

Донски приключи във II кръг дебютното си участие на US Open
07 Септ. 2026
Национал за Купа "Дейвис" дебютира на US Open с победа

Национал за Купа "Дейвис" дебютира на US Open с победа
05 Септ. 2026
Кириос се размина с 1 месец санкция за кокаина

Кириос се размина с 1 месец санкция за кокаина
04 Септ. 2026
Алкарас: Принуждават ни да играем твърде много

Алкарас: Принуждават ни да играем твърде много
03 Септ. 2026
Монфис навърши 40 с победа в Ню Йорк

Монфис навърши 40 с победа в Ню Йорк
02 Септ. 2026
Австралиец и дъжд спряха Григор Димитров на старта в Ню Йорк

Австралиец и дъжд спряха Григор Димитров на старта в Ню Йорк
01 Септ. 2026
Джокович сензационно отпадна в I кръг на US Open

Джокович сензационно отпадна в I кръг на US Open
31 Авг. 2026 Обновена
Григор Димитров ще играе срещу австралиец в I кръг на US Open

Григор Димитров ще играе срещу австралиец в I кръг на US Open
29 Авг. 2026
Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open

Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open
27 Авг. 2026
Григор Димитров вече е на една победа от основната схема на US Open

Григор Димитров вече е на една победа от основната схема на US Open
26 Авг. 2026
Звездните дуети отпаднаха бързо от US Open

Звездните дуети отпаднаха бързо от US Open
26 Авг. 2026
Григор Димитров разгроми италианец на US Open

Григор Димитров разгроми италианец на US Open
25 Авг. 2026
Григор Димитров започва срещу италианец в пресявките за US Open

Григор Димитров започва срещу италианец в пресявките за US Open
24 Авг. 2026
Световният №1 се отказа от US Open

Световният №1 се отказа от US Open
23 Авг. 2026
Серена Уилямс се завръща на US Open в дует с Алкарас

Серена Уилямс се завръща на US Open в дует с Алкарас
22 Авг. 2026
Шампионът Алкарас се завръща в тениса на US Open

Шампионът Алкарас се завръща в тениса на US Open
21 Авг. 2026
Скандалджията Кириос съвсем се очерни с положителен тест за кокаин

Скандалджията Кириос съвсем се очерни с положителен тест за кокаин
19 Авг. 2026
US Open не даде "уайлд кард" на Григор Димитров

US Open не даде "уайлд кард" на Григор Димитров
19 Авг. 2026
Джокович иска да се сбогува с тениса на олимпийската сцена

Джокович иска да се сбогува с тениса на олимпийската сцена
17 Авг. 2026
Световният №50 обърна немощен Джокович

Световният №50 обърна немощен Джокович
16 Авг. 2026
Григор Димитров отпадна горчиво от "Мастърс" в Синсинати

Григор Димитров отпадна горчиво от "Мастърс" в Синсинати
14 Авг. 2026
Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати

Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати
12 Авг. 2026
Чехкиня спря най-добрата ни тенисистка на 1/2-финал

Чехкиня спря най-добрата ни тенисистка на 1/2-финал
07 Авг. 2026
Първата ни ракета си гарантира дебют в Топ 170

Първата ни ракета си гарантира дебют в Топ 170
06 Авг. 2026 Обновена
Джокович е за кардинална промяна в тениса

Джокович е за кардинална промяна в тениса
04 Авг. 2026
Сестрите Уилямс дебютират в Синсинати в средата на своите 40

Сестрите Уилямс дебютират в Синсинати в средата на своите 40
04 Авг. 2026
Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата

Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата
31 Юли 2026
Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико

Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико
28 Юли 2026
Григор Димитров започва в Лос Кабос срещу сензация от "Ролан Гарос"

Григор Димитров започва в Лос Кабос срещу сензация от "Ролан Гарос"
26 Юли 2026
И тенисът въведе задължителен тест за трансджендъри

И тенисът въведе задължителен тест за трансджендъри
21 Юли 2026
Първата ни ракета бе спряна на 1/4-финал в Рим

Първата ни ракета бе спряна на 1/4-финал в Рим
17 Юли 2026
Португалец спря Григор Димитров на 1/8-финал

Португалец спря Григор Димитров на 1/8-финал
15 Юли 2026
Григор Димитров пречупи чех на "АТР 250" в Швеция

Григор Димитров пречупи чех на "АТР 250" в Швеция
14 Юли 2026 Обновена
5 г. по-късно България има нова първа ракета

5 г. по-късно България има нова първа ракета
13 Юли 2026 Обновена
Синер запази трона си на "Уимбълдън"

Синер запази трона си на "Уимбълдън"
12 Юли 2026 Обновена
Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"

Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"
11 Юли 2026 Обновена
Шампионът секна амбицията на Джокович за 25-ата

Шампионът секна амбицията на Джокович за 25-ата
10 Юли 2026

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11 Окт. 2026

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