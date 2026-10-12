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Тенис
Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент
06 Окт. 2026
Тенисист №1 в света обяви край на сезон 2026
06 Окт. 2026
Джокович изравни рекорд на Селеш
05 Окт. 2026
Иванов тренира с Мъри в академията на Надал
03 Окт. 2026
Григор Димитров е с нова контузия
28 Септ. 2026
Зверев донесе 6-а Купа "Лейвър" на Европа
27 Септ. 2026
Григор Димитров се провали в новото "Чалънджър" приключение
22 Септ. 2026
Обновена
Григор Димитров: Надявам се пак да играя за България
20 Септ. 2026
Ефектът "Григор Димитров" не стигна на България за елита на Купа "Дейвис"
19 Септ. 2026
Григор Димитров даде победен тон за Купа "Дейвис"
18 Септ. 2026
Обновена
Григор Димитров открива мача в Дания за Купа "Дейвис"
17 Септ. 2026
Обновена
ATP се сети да пази здравето на тенисистите
15 Септ. 2026
Зверев приспа кошмара от 2020 г. и спечели US Open
14 Септ. 2026
Рибакина покори тениса под светлините на Ню Йорк
13 Септ. 2026
Зверев е на трети финал в Шлема през 2026 г.
12 Септ. 2026
Сабаленка ще брани трона на US Open срещу новата №1
11 Септ. 2026
Казахстан ще има тенисистка №1 в света
10 Септ. 2026
Шампионът бе детрониран в най-късния мач в историята на US Open
09 Септ. 2026
Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" след 11 г. пауза
08 Септ. 2026
Обновена
Донски приключи във II кръг дебютното си участие на US Open
07 Септ. 2026
Национал за Купа "Дейвис" дебютира на US Open с победа
05 Септ. 2026
Кириос се размина с 1 месец санкция за кокаина
04 Септ. 2026
Алкарас: Принуждават ни да играем твърде много
03 Септ. 2026
Монфис навърши 40 с победа в Ню Йорк
02 Септ. 2026
Австралиец и дъжд спряха Григор Димитров на старта в Ню Йорк
01 Септ. 2026
Джокович сензационно отпадна в I кръг на US Open
31 Авг. 2026
Обновена
Григор Димитров ще играе срещу австралиец в I кръг на US Open
29 Авг. 2026
Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open
27 Авг. 2026
Григор Димитров вече е на една победа от основната схема на US Open
26 Авг. 2026
Звездните дуети отпаднаха бързо от US Open
26 Авг. 2026
Григор Димитров разгроми италианец на US Open
25 Авг. 2026
Григор Димитров започва срещу италианец в пресявките за US Open
24 Авг. 2026
Световният №1 се отказа от US Open
23 Авг. 2026
Серена Уилямс се завръща на US Open в дует с Алкарас
22 Авг. 2026
Шампионът Алкарас се завръща в тениса на US Open
21 Авг. 2026
Скандалджията Кириос съвсем се очерни с положителен тест за кокаин
19 Авг. 2026
US Open не даде "уайлд кард" на Григор Димитров
19 Авг. 2026
Джокович иска да се сбогува с тениса на олимпийската сцена
17 Авг. 2026
Световният №50 обърна немощен Джокович
16 Авг. 2026
Григор Димитров отпадна горчиво от "Мастърс" в Синсинати
14 Авг. 2026
Григор Димитров започва срещу №48 в Синсинати
12 Авг. 2026
Чехкиня спря най-добрата ни тенисистка на 1/2-финал
07 Авг. 2026
Първата ни ракета си гарантира дебют в Топ 170
06 Авг. 2026
Обновена
Джокович е за кардинална промяна в тениса
04 Авг. 2026
Сестрите Уилямс дебютират в Синсинати в средата на своите 40
04 Авг. 2026
Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата
31 Юли 2026
Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико
28 Юли 2026
Григор Димитров започва в Лос Кабос срещу сензация от "Ролан Гарос"
26 Юли 2026
И тенисът въведе задължителен тест за трансджендъри
21 Юли 2026
Първата ни ракета бе спряна на 1/4-финал в Рим
17 Юли 2026
Португалец спря Григор Димитров на 1/8-финал
15 Юли 2026
Григор Димитров пречупи чех на "АТР 250" в Швеция
14 Юли 2026
Обновена
5 г. по-късно България има нова първа ракета
13 Юли 2026
Обновена
Синер запази трона си на "Уимбълдън"
12 Юли 2026
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Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"
11 Юли 2026
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Шампионът секна амбицията на Джокович за 25-ата
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Дъжд и студ нахлуват в България
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
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Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
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Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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