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Култура

Звездите от сериала „Вяра, надежда, любов“ се събират в Théatro

Звездите от сериала „Вяра, надежда, любов“ се събират в Théatro
11 Окт. 2026
„Вакханки“ на Явор Гърдев получи 5 номинации за гръцки театрални награди

„Вакханки“ на Явор Гърдев получи 5 номинации за гръцки театрални награди
11 Окт. 2026
Какво още има в главите на италианците – и на всички останали

Какво още има в главите на италианците – и на всички останали
11 Окт. 2026
Вампирската история на SEVI продължава

Вампирската история на SEVI продължава
11 Окт. 2026
Стивън Кинг прави дебют на театралната сцена у нас

Стивън Кинг прави дебют на театралната сцена у нас
10 Окт. 2026
Независимият сектор приветства Хартата за културна политика

Независимият сектор приветства Хартата за културна политика
10 Окт. 2026
Физика на тъгата (и радостта) на актьорите съавтори

Физика на тъгата (и радостта) на актьорите съавтори
10 Окт. 2026
Полицията откри откраднатите картини на Реноар

Полицията откри откраднатите картини на Реноар
09 Окт. 2026
Яке на Джако от Thriller и автопортрет на Боуи отиват на търг

Яке на Джако от Thriller и автопортрет на Боуи отиват на търг
09 Окт. 2026
Николай Овчаров обяви най-старото име на Перперикон

Николай Овчаров обяви най-старото име на Перперикон
09 Окт. 2026
Осем нови италиански филма се завъртат на „Синелибри“

Осем нови италиански филма се завъртат на „Синелибри“
08 Окт. 2026
Във Франция арестуваха заподозрени за кражбата на две картини на Реноар

Във Франция арестуваха заподозрени за кражбата на две картини на Реноар

08 Окт. 2026
Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобела за литература

Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобела за литература
08 Окт. 2026 Обновена
Гергана Порва вплита в картини символи от светлинния език

Гергана Порва вплита в картини символи от светлинния език
08 Окт. 2026
Наши и румънски актьори се събират в „Изпробвано върху хора”

Наши и румънски актьори се събират в „Изпробвано върху хора”

07 Окт. 2026
Художници дърворезбари призовават деветте музи

Художници дърворезбари призовават деветте музи
07 Окт. 2026
Георги Господинов е сред претендентите за Нобела за литература

Георги Господинов е сред претендентите за Нобела за литература
07 Окт. 2026 Обновена
България ще връща още реликви на Гърция

България ще връща още реликви на Гърция
06 Окт. 2026
"Стара Прага" на Златю Бояджиев е хит в есенния аукцион на Artmark

"Стара Прага" на Златю Бояджиев е хит в есенния аукцион на Artmark
06 Окт. 2026
Най-голямата „Петък вечер“ настъпва на 25 ноември в НДК

Най-голямата „Петък вечер“ настъпва на 25 ноември в НДК
06 Окт. 2026
Почина британският писател и политик Джефри Арчър

Почина британският писател и политик Джефри Арчър
06 Окт. 2026
Откраднаха 210-килограмовия „Апокалипсис“ на Дали

Откраднаха 210-килограмовия „Апокалипсис“ на Дали
06 Окт. 2026
Деветима знакови художници търсят пресечна точка в „- 9 +“

Деветима знакови художници търсят пресечна точка в „- 9 +“
05 Окт. 2026
Четири български филма чакат премиери на „Синелибри“

Четири български филма чакат премиери на „Синелибри“
05 Окт. 2026
Независимият сектор скочи срещу рокадата в Национален фонд „Култура“

Независимият сектор скочи срещу рокадата в Национален фонд „Култура“
05 Окт. 2026
Гигантското финансиране за пишман проектите на Иво Аръков е изплатено

Гигантското финансиране за пишман проектите на Иво Аръков е изплатено
04 Окт. 2026
Сестрата на Графа превръща галерия в обитаем пейзаж

Сестрата на Графа превръща галерия в обитаем пейзаж
04 Окт. 2026
Още истории за Япония – следваща спирка в изкуството на добротата

Още истории за Япония – следваща спирка в изкуството на добротата
04 Окт. 2026
Соня Йончева пее с 300 артисти на Коледна гала

Соня Йончева пее с 300 артисти на Коледна гала
03 Окт. 2026
Zara се вкара в беля с костюм, наподобяващ униформа от Аушвиц

Zara се вкара в беля с костюм, наподобяващ униформа от Аушвиц
03 Окт. 2026
Китайска писателка е фаворит за Нобел

Китайска писателка е фаворит за Нобел
03 Окт. 2026
Министър Евтим Милошев освободи шефката на Национален фонд „Култура“

Министър Евтим Милошев освободи шефката на Национален фонд „Култура“
02 Окт. 2026
Слаш се завръща в България, но с другата си група

Слаш се завръща в България, но с другата си група
02 Окт. 2026
Георги Георгиев-Гец се връща в Народния театър за 100-годишнината си

Георги Георгиев-Гец се връща в Народния театър за 100-годишнината си
02 Окт. 2026
Хореографът на „Арабеск“ Асен Наков разкрива „Тайната Данте“ за юбилея си

Хореографът на „Арабеск“ Асен Наков разкрива „Тайната Данте“ за юбилея си
02 Окт. 2026
Флорънс Пю е главен злодей в "На изток от рая"

Флорънс Пю е главен злодей в "На изток от рая"
01 Окт. 2026
Японски графичен дизайн открива есенния Салон на изкуствата

Японски графичен дизайн открива есенния Салон на изкуствата
01 Окт. 2026
"Вакханки" на Явор Гърдев обладаха и Античния театър в Пловдив

"Вакханки" на Явор Гърдев обладаха и Античния театър в Пловдив
01 Окт. 2026
Лицето е граница между видимото и невидимото в портретите на Васил Абаджиев

Лицето е граница между видимото и невидимото в портретите на Васил Абаджиев
01 Окт. 2026
Геро и Димитър Живков влизат в сблъсък "За носа на един президент"

Геро и Димитър Живков влизат в сблъсък "За носа на един президент"
30 Септ. 2026
Великобритания реши: Музеите остават безплатни

Великобритания реши: Музеите остават безплатни
30 Септ. 2026
Пеперудите на Васил Докев-Вадо кацат в ONE Gallery

Пеперудите на Васил Докев-Вадо кацат в ONE Gallery
30 Септ. 2026
Един концерт не стига за "100 унгарски цигулки"

Един концерт не стига за "100 унгарски цигулки"
29 Септ. 2026
Почина последният знаменит папарак на "долче вита"

Почина последният знаменит папарак на "долче вита"
29 Септ. 2026
НХА почита проф. Стоимен Стоилов с "Доктор хонорис кауза" и изложба

НХА почита проф. Стоимен Стоилов с "Доктор хонорис кауза" и изложба
29 Септ. 2026
Сензацията NAZA ще се прожектира на Sofia Documental

Сензацията NAZA ще се прожектира на Sofia Documental
28 Септ. 2026
Цигуларката от БНР отмени гладната си стачка

Цигуларката от БНР отмени гладната си стачка
28 Септ. 2026
MTV и Мадона подгряха старата слава

MTV и Мадона подгряха старата слава
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Изключен от "Гонкур", защото писал с ИИ

Изключен от "Гонкур", защото писал с ИИ
27 Септ. 2026
Филм с малко българско участие е отличен и в Сан Себастиан

Филм с малко българско участие е отличен и в Сан Себастиан
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Съзерцаваме пейзажите на Иван Христов 40 г. след него

Съзерцаваме пейзажите на Иван Христов 40 г. след него
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Прага започна 5-годишно спасяване на шедьовър на Дюрер
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75 филма и над 40 събития стяга "Синелибри"

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