Sofia Live Fest 2025 тръгна по вода. Буквално

Sofia Live Fest 2025 започна успешно, въпреки леките премеждия. Те бяха свързани с капризите на времето, но... в крайна сметка това е чарът на фестивалите. Първият порой за деня бе сякаш изчислен да завърши малко преди официалния старт на събитието, който бе даден с едночасов сет на една от най-симпатичните български инди-рок групи напоследък Hug or Handshake. Формацията за втори път е участник на Sofia Live Fest, като отново спечели сърцата на публиката със своя меланхоличен звук. Леки технически проблеми с едната китара принудиха музикантите да разместят сетлиста си, но това придаде допълнителен чар на концерта им. Тази група има много стойностно поведение на сцена и го доказа отново.

Последва нов едночасов сет. Този път дебютен. Популярната британска инди банда The Horrors най-сетне гостува у нас със своя мрачен стил, съчетаваш готик, сайкъделик, шугейз и инди елементи. Саундът и сценичното присъствие на фронтмена Фарис Бадуан бяха на много високо ниво и всеки от публиката, който бе пред сцената, беше привилигерован да присъства на този концерт. А финалът с един от най-големите хитове Something to Remember Me By бе епичен.

Настроението се покачи още повече с друг артист, който за пръв път излиза пред българските фенове. Британецът Джеймс Бей е само на 34 години, но за около 10 години кариера успя да се превърне в един от най-харесваните изпълнители в света. И в София той грабна вниманието от самото начало със своя радиофоничен рок и доброто си настроение. Ударно начало с хитове като If You Ever Want to Be in Love и Let It Go, след което публиката бе окончателно спечелена. Имаше и съкратен кавър на Can't Help Falling In Love With You на Елвис Пресли. В последните 15-ина минути обаче започна силен порой, който в началото леко смути концерта, но накрая дъждът се усили неимоверно и това доведе до принудителен край на шоуто, точно на финалната песен - емблематичната Hold Back the River.

Тук организаторите заслужават добри думи, защото се погрижиха максимално за присъстващите - подслониха под закритите барове максимален брой хора, раздавани бяха и безплатни дъждобрани. Най-активна в помощта бе основният идеолог на Sofia Live Fest - певицата Рут Колева.

Днес фестивалът, провеждащ се на бившия Колодрум в Борисовата градина, продължава с втория си ден, в който акцентът е върху беларуските пост-пънк идоли "Молчать Дома", а в неделя е дългоочакваният трети концерт у нас на Massive Attack.