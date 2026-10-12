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България
Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата
Днес, 06:05
Изгонен от България за шпионаж руски дипломат се дислоцира в Сърбия
Днес, 11:20
Съдената в РСМ Ива Михайлова успя да се прибере в България
Днес, 10:55
Обновена
Дъжд и студ нахлуват в България
Днес, 07:15
Учени въстанаха срещу сделката "останки срещу ценности" с Гърция
11 Окт. 2026
Обновена
Демерджиев: Дори и да бях адвокат на Филипов, не виждам нищо нередно
11 Окт. 2026
В Русе бяха измерени рекордните 33,7 градуса на сянка
11 Окт. 2026
Обновена
Организация на изселници в Турция агитира за Йотова
11 Окт. 2026
Кабинетът "Радев" прокарва кардинални промени в ДАНС
11 Окт. 2026
Идването на Буданов не било организирано от МВнР
11 Окт. 2026
Получени са имейли със заплахи за Иван Демерджиев
11 Окт. 2026
Водолази търсят в Марица пистолета от убийството на Филипов
10 Окт. 2026
Болницата в Пловдив източвала и ЕГН-та
10 Окт. 2026
В Божурище се разрази скандал с безплатни парцели за къщи
10 Окт. 2026
Транспортното министерство оправда с времето кратката спасителна акция
10 Окт. 2026
Росен Йорданов отказва да си направи отвод от делото "Петрохан"
10 Окт. 2026
Обновена
Съдебни служители се разбунтуваха за по-високи заплати
10 Окт. 2026
Министърът на културата сменя инспектори със стратези
10 Окт. 2026
Кандев: Изборната търговия е в колосални размери
09 Окт. 2026
Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров
09 Окт. 2026
Радев си говорил с дясната ръка на Зеленски само за мир, не за война
09 Окт. 2026
Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026
Обновена
Правосъдният министър издирва кандидат за и.ф. главен прокурор
09 Окт. 2026
Четирима младежи загинаха при челен удар със 139 км/ч
09 Окт. 2026
Обновена
Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
Обновена
Демерджиев обвърза бомбените заплахи с полетите на Пеевски
09 Окт. 2026
Обновена
Шумно арестуваният испански шаман бе пуснат набързо
09 Окт. 2026
Парламентът излиза в предизборна ваканция
09 Окт. 2026
Румънски крайни националисти бяха в парламента по покана на ПБ
09 Окт. 2026
Обновена
Борбата на КПК с корупцията се спъна в битови неуредици
09 Окт. 2026
Обновена
Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар
08 Окт. 2026
Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци
08 Окт. 2026
Обновена
Варненската полиция разследва "такса спокойствие" за синята зона
08 Окт. 2026
И със 131 депутати ПБ не осигури кворум в парламента
08 Окт. 2026
Демерджиев атакува Пеевски с нова порция имена и данни за полетите му
08 Окт. 2026
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
ПБ обяви закона за ликвидирането на Комисията по досиетата
08 Окт. 2026
Обновена
Всеки втори избира по-рисково инвестиране на втората пенсия
08 Окт. 2026
Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев
07 Окт. 2026
Над 100 души са съкратени от министерството на иновациите
07 Окт. 2026
Радев отрече думите на Зеленски за руските дронове
07 Окт. 2026
Обновена
Петиция за нула време върна влака Русе-Пловдив
07 Окт. 2026
Шефката на ревматологията в "Св. Георги" е признала за схемата с НЗОК
07 Окт. 2026
Обновена
Кабинетът предложи ордени за връщането на Самуил
07 Окт. 2026
Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб
07 Окт. 2026
Обновена
ЕС ни предоставя спътникови данни заради ударите в Черно море
07 Окт. 2026
България спешно поръчва още 5 ракетни комплекса "Ирис" от Германия
07 Окт. 2026
Демерджиев се закани с голяма операция и за източването чрез ТЕЛК
07 Окт. 2026
Пеевски вби клин между Радев и Йотова
07 Окт. 2026
ВСС пита Магдалена Лазарова иска ли да е и.ф. главен прокурор
07 Окт. 2026
"Прогресивна България" се сниши за атакуваните кораби
07 Окт. 2026
Надежда Нейнски: Ударите на руските дронове са провокация
07 Окт. 2026
Обновена
Български МиГ-29 и румънски F-16 тренираха срещу нарушители
07 Окт. 2026
ВСС спаси от наказание съдия от случая "Драго каза"
07 Окт. 2026
Руски дронове удариха кораби в наши води
06 Окт. 2026
Обновена
АЕЦ "Козлодуй" намалява мощността на двата блока
06 Окт. 2026
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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
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Изгонен от България за шпионаж руски дипломат се дислоцира в Сърбия
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
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В Божурище се разрази скандал с безплатни парцели за къщи
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Община Варна не успя да прибере 1.3 млн. евро от главния си архитект
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Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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Йотова се разграничи от себе си заради декларация срещу Русия
25 Септ. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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