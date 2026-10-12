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Кой кум, кой кмет... Радев овладява десетки общини без избори

Кой кум, кой кмет... Радев овладява десетки общини без избори
20 Септ. 2026
За изненада на хейтърите Бургас или Габрово ще е Европейска столица

За изненада на хейтърите Бургас или Габрово ще е Европейска столица
20 Авг. 2026
Няма туристи за толкова много стаи при такива цени!

Няма туристи за толкова много стаи при такива цени!
11 Юли 2026
Пустите депесари станали прогресисти

Пустите депесари станали прогресисти
25 Юни 2026
Не природата, идиотията ни изненадва!

Не природата, идиотията ни изненадва!
12 Юни 2026
Кой уши байрака, кое е детето на комитата

Кой уши байрака, кое е детето на комитата
22 Май 2026
Борба със свлачищата? Глупости, законът приветства строежи върху тях

Борба със свлачищата? Глупости, законът приветства строежи върху тях
08 Май 2026
Единен билет в Балчик? Само на министерска снимка

Единен билет в Балчик? Само на министерска снимка
17 Апр. 2026
Параграф 23: Ако ток удари дете на площадка и то оцелее, вина не се търси

Параграф 23: Ако ток удари дете на площадка и то оцелее, вина не се търси

02 Апр. 2026
Според науката две читалища се казват "Трезвеност" случайно. Да, бе!

Според науката две читалища се казват "Трезвеност" случайно. Да, бе!
14 Февр. 2026
НАП погна читалище заради 8 евро годишна такса за книги

НАП погна читалище заради 8 евро годишна такса за книги
29 Яну. 2026
Безпрецедентно: Две баржи потънаха до България, спасиха трета

Безпрецедентно: Две баржи потънаха до България, спасиха трета
25 Яну. 2026
Gen Z вярват на ТикТок, Инстаграм и че са различни от родителите

Gen Z вярват на ТикТок, Инстаграм и че са различни от родителите
11 Дек. 2025
Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев

Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев
30 Ноем. 2025
Идваш в България да работиш и... духваш из Европа

Идваш в България да работиш и... духваш из Европа
16 Ноем. 2025
Ура! "Бар Клошар" и "Вила Разруха" остават държавни

Ура! "Бар Клошар" и "Вила Разруха" остават държавни
28 Авг. 2025
България XXI: За читалище пари няма, за кола на кмета има

България XXI: За читалище пари няма, за кола на кмета има
31 Яну. 2025
Антиутопия: 70 г. два български града се молят за вода

Антиутопия: 70 г. два български града се молят за вода
16 Дек. 2024
Честито - кой точно е кмет няма значение!

Честито - кой точно е кмет няма значение!
14 Ноем. 2024
Изборите като порно филм с кютек на финала

Изборите като порно филм с кютек на финала
23 Окт. 2024
"Не перем, не мием" - в XXI век 500 000 българи живеят унизително

"Не перем, не мием" - в XXI век 500 000 българи живеят унизително
30 Авг. 2024
Авария има, бактерии има, ама замърсяване няма

Авария има, бактерии има, ама замърсяване няма
28 Юни 2024
Детската градина на Ахмед Доган не случи на деца

Детската градина на Ахмед Доган не случи на деца
22 Март 2024
Промяна в градовете на "Промяната" не се задава

Промяна в градовете на "Промяната" не се задава
24 Февр. 2024
Скандалът "Варна" – чалга или нова библиотека?

Скандалът "Варна" – чалга или нова библиотека?
22 Яну. 2024
Кой сте вие, господин Рашидов?

Кой сте вие, господин Рашидов?
08 Авг. 2023
Панаир ли бе, да го опишеш

Панаир ли бе, да го опишеш
30 Март 2023
5 пъти апокалипсис сега

5 пъти апокалипсис сега
19 Март 2023
Кой сте вие, господин Катамаран?

Кой сте вие, господин Катамаран?
18 Ноем. 2022
Кой сте вие, г-н Костадинов?

Кой сте вие, г-н Костадинов?
28 Септ. 2022
Кой сте вие, г-н пРезидент?

Кой сте вие, г-н пРезидент?
26 Авг. 2022
Шменти-капели

Шменти-капели
08 Май 2022
Троянските магарета на Путин

Троянските магарета на Путин
01 Май 2022
А вий... вий сте идиоти!

А вий... вий сте идиоти!
24 Апр. 2022
Каква промяна, какви пет лева

Каква промяна, какви пет лева
10 Апр. 2022
Тръните в петата на Радев

Тръните в петата на Радев
03 Апр. 2022
Прокурор за бой се стяга

Прокурор за бой се стяга
27 Март 2022
Бай Ставри ще почака

Бай Ставри ще почака
20 Март 2022
Как не ви е срам!

Как не ви е срам!
13 Март 2022
Дошло е време разделно

Дошло е време разделно
06 Март 2022
Пак ли се снишаваме, другари?

Пак ли се снишаваме, другари?
27 Февр. 2022
И почвам да бегам, бате

И почвам да бегам, бате
20 Февр. 2022
Дебелокожото Движение

Дебелокожото Движение
13 Февр. 2022
За кожата на един главен прокурор

За кожата на един главен прокурор
30 Яну. 2022
Оставка значи оставам

Оставка значи оставам
23 Яну. 2022
Риба, риба, ама цаца

Риба, риба, ама цаца
16 Яну. 2022
Бойко срещу Бойко

Бойко срещу Бойко
09 Яну. 2022
Кой кого ще изпързаля?

Кой кого ще изпързаля?
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Кой може да спъне новата власт?

Кой може да спъне новата власт?
12 Дек. 2021
Каква е играта на Корнелия?

Каква е играта на Корнелия?

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Грешката на Борисов, която Радев повтори

Грешката на Борисов, която Радев повтори
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Бойко, който не си тръгна

Бойко, който не си тръгна
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Спасяването на Бай Ганьо българина

Спасяването на Бай Ганьо българина
31 Окт. 2021
Боби и Бойко - хеттрикът на наглостта

Боби и Бойко - хеттрикът на наглостта
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Нито ще забравим, нито ще простим!

Нито ще забравим, нито ще простим!
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Как Румен Радев може да загуби

Как Румен Радев може да загуби

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11 Окт. 2026

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