Пустите депесари станали прогресисти

Нещо прогресира, мигрира... Какво ли е то? "Прогресират" активисти на ДПС - от Делян Пеевски се преориентират към Румен Радев.

Община Никола Козлево. Бастион на Пеевски. Седмица след парламентарните избори на 19 април за председател на Общинския съвет е избран човек, опонент на "Новото начало". Работил е открито на вота за партията на Румен Радев. За избирането му помагат съветници от ДПС, верни на Пеевски до този момент. Никола Козлево вече не е бастион.

Нови пазар. Кметът "прогресира. Бил е от БСП, след 19 април напуска партията. Цялата група на ДПС също обявява, че ще стане независима. Защо? Не е трудно за досещане - групата на ДПС е част от мнозинството на кмета. "Прогресирането" е групово.

Разлъки и в хасковската община Стамболово. Полуразлъки в Кирково. Тлеят напрежения в Крумовград и Момчилград - подобно на Кирково, тамошните структури целунаха височайшия пръстен, но... не се напрегнаха много-много в полза на ДПС на 19 април. Което обяснява и успеха на "Прогресивна България" в региона.

С една дума, на 19 април палачинката се обърна. Много неща после - също.

Но всички тези депесари станали ли са членове на "Прогресивна България"? Не, разбира се. Активните от тях обаче се надяват партията на Румен Радев да ги назначени на управленски позиции. Редовият електорат пък изчаква да види ще удари ли "Прогресивна България" по кметовете на Пеевски - за да прецени прогрес ли е, аджеба, всичко туй, или не е прогрес.

Гледайте видеото на Диян Божидаров и оператора Михаил Дечев за процесите в структурите на ДПС от Лудогорието и Родопите! Ще научите любопитни подробности, ще чуете и коментари на място от журналистката от сайта "За истината" Дияна Желязкова и бизнесмена Егемен Сербест.