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ИМОТИ

Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година

Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година

07 Окт. 2026
В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС

В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС

МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца

Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца

27 Септ. 2026
Четири български региона са под силен жилищен стрес

Четири български региона са под силен жилищен стрес

13 Септ. 2026
ПБ вдига двойно данъчните оценки на имотите до 2029 г.

ПБ вдига двойно данъчните оценки на имотите до 2029 г.

11 Септ. 2026
С 35% повече жилища се строят на фона на по-слабо търсене

С 35% повече жилища се строят на фона на по-слабо търсене
13 Авг. 2026
Законови промени са на път да блокират сделките с имоти

Законови промени са на път да блокират сделките с имоти
07 Авг. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ В ПАЗАРДЖИК

ОБЯВА ЗА ТЪРГ В ПАЗАРДЖИК
27 Юли 2026
През 2027 г. се очаква спад на цените на жилищата у нас

През 2027 г. се очаква спад на цените на жилищата у нас
26 Юли 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
24 Юли 2026
Xaĸep изтри целия имотен регистър на Румъния

Xaĸep изтри целия имотен регистър на Румъния

22 Юли 2026
Сделките с имоти бележат срив през първото полугодие

Сделките с имоти бележат срив през първото полугодие
11 Юли 2026
За първи път от 12 г. предлагането на жилища изпреварва търсенето

За първи път от 12 г. предлагането на жилища изпреварва търсенето
27 Май 2026
Цените на жилищата в София започнаха леко да падат

Цените на жилищата в София започнаха леко да падат
21 Май 2026
Половината сделки се сключват с до 10% отстъпка от цената на имота

Половината сделки се сключват с до 10% отстъпка от цената на имота
10 Май 2026 Обновена
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
24 Апр. 2026
Жилищните имоти са поскъпнали със 157% за 10 г.

Жилищните имоти са поскъпнали със 157% за 10 г.
18 Апр. 2026
Резиденция за 7 млн. евро е най-скъпата сделка тази година

Резиденция за 7 млн. евро е най-скъпата сделка тази година
17 Апр. 2026
Сделките с имоти драстично спаднаха през първото тримесечие

Сделките с имоти драстично спаднаха през първото тримесечие

12 Апр. 2026
Повече българи живеят в къща, отколкото в апартамент

Повече българи живеят в къща, отколкото в апартамент
24 Март 2026
Втори дом в България – защо чужденците все по-често купуват имоти у нас според Imoti.com

Втори дом в България – защо чужденците все по-често купуват имоти у нас според Imoti.com
23 Март 2026
Пазарът на имоти в България стигна "леко плато"

Пазарът на имоти в България стигна "леко плато"
21 Март 2026
Панел или тухла: какво избират купувачите през 2026 г. според данни на Imoti.com

Панел или тухла: какво избират купувачите през 2026 г. според данни на Imoti.com
02 Март 2026
След еврото все повече продавачи излизат на жилищния пазар

След еврото все повече продавачи излизат на жилищния пазар
01 Март 2026
На жилищния пазар на мода излизат гаражите

На жилищния пазар на мода излизат гаражите
13 Февр. 2026
Строгите ограничения не озаптиха ипотечните заеми през 2025 г.

Строгите ограничения не озаптиха ипотечните заеми през 2025 г.
02 Февр. 2026
Еврото доведе до взрив на сделките с имоти

Еврото доведе до взрив на сделките с имоти
23 Яну. 2026
Всяко трето продадено жилище в София е в панелка

Всяко трето продадено жилище в София е в панелка
10 Яну. 2026
Какво да очакваме от имотния пазар в България през 2026 г.

Какво да очакваме от имотния пазар в България през 2026 г.
05 Яну. 2026
Брокери отчитат охлаждане на пазара на жилища в София

Брокери отчитат охлаждане на пазара на жилища в София
30 Ноем. 2025
Къща извън града: защо все повече българи напускат бетона

Къща извън града: защо все повече българи напускат бетона
24 Ноем. 2025
Ценовата лудост докара бум в строителството на жилища

Ценовата лудост докара бум в строителството на жилища

24 Ноем. 2025
Какво да проверим преди покупка на имот: 10 правни и финансови съвета от Imoti.com

Какво да проверим преди покупка на имот: 10 правни и финансови съвета от Imoti.com
27 Окт. 2025
Цените на жилищата в България са скочили с над 200% за 10 г.

Цените на жилищата в България са скочили с над 200% за 10 г.

19 Окт. 2025
България е втора в ЕС по скок на цените на жилищата

България е втора в ЕС по скок на цените на жилищата
04 Окт. 2025
Наемите в София удариха спирачка

Наемите в София удариха спирачка

05 Септ. 2025
Охлаждането на имотния пазар е неизбежно

Охлаждането на имотния пазар е неизбежно

03 Септ. 2025
Търговските паркове надминаха моловете

Търговските паркове надминаха моловете
28 Авг. 2025
Сделките с имоти тази година ще бият всички рекорди

Сделките с имоти тази година ще бият всички рекорди
13 Авг. 2025
Наемите на офиси в центъра на София достигнаха 20 евро на кв. м

Наемите на офиси в центъра на София достигнаха 20 евро на кв. м
11 Авг. 2025
Жилищното кредитиране се ускорява с невиждани темпове

Жилищното кредитиране се ускорява с невиждани темпове
03 Авг. 2025
България е втора в ЕС по ръст на цените на имотите

България е втора в ЕС по ръст на цените на имотите
04 Юли 2025
10 съвета от imoti.com при покупка на имот в Гърция

10 съвета от imoti.com при покупка на имот в Гърция
01 Юли 2025
Цените на жилищата скочиха с 15% през първото тримесечие

Цените на жилищата скочиха с 15% през първото тримесечие
30 Юни 2025
Нови вилни селища никнат край София

Нови вилни селища никнат край София
21 Юни 2025
В София вече почти няма квартали с цени под 2000 евро на кв. метър

В София вече почти няма квартали с цени под 2000 евро на кв. метър
02 Юни 2025
Гърция готви наказателен данък за собствениците на празни жилища

Гърция готви наказателен данък за собствениците на празни жилища

29 Май 2025
Легендарният Шведски хотел ще бъде разделен на две

Легендарният Шведски хотел ще бъде разделен на две
24 Май 2025
Лихвите по жилищни заеми са под 3% у нас и близо 7% в Унгария

Лихвите по жилищни заеми са под 3% у нас и близо 7% в Унгария

22 Май 2025 Обновена
Спекулативният ръст на цените на жилищата спира

Спекулативният ръст на цените на жилищата спира
21 Май 2025
За една година ваканционните имоти по морето поскъпнаха с до 20%

За една година ваканционните имоти по морето поскъпнаха с до 20%
04 Май 2025
Сделките с жилища падат през първите три месеца на годината

Сделките с жилища падат през първите три месеца на годината
22 Апр. 2025
Цените на жилищата у нас растат най-бързо в ЕС

Цените на жилищата у нас растат най-бързо в ЕС
09 Апр. 2025
Млади семейства с ипотека ползват данъчна отстъпка

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08 Апр. 2025

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