Законови промени са на път да блокират сделките с имоти

Илияна Кирилова Ако нотариусите бъдат задължени при изповядване на сделките да изискват документ за енергийна ефективност, това може да предизвика хаос.

Промени в Закона за енергийната ефективност, предложени от министерството на енергетиката, може да доведат до блокиране на сделките с имоти. За това предупреждават както брокери, така експерти по енергийна ефективност.

Предвижда се всяка жилищна сграда в България да разполага със сертификат за енергийна ефективност, който да се представя задължително при продажба или отдаване под наем на имот.

Това е изискване на евродирективата за извършването на обследвания, издаването и излагането на сертификати за енергийни характеристики на сградите, която налага сертификатът да е електронен цифров документ, като собственикът на сградата трябва да предостави на наемателя или купувача достъп до сертификата. Ако този текст бъде приет, при липсата на сертификат, сделките с жилища и отдаването им под наем ще станат невъзможни.

"И в момента Законът за енергийната ефективност предвижда сградите над 250 квадратни метра да имат сертификат за енергийните си характеристики. На теория този сертификат би трябвало да бъде представян при сделки с имоти. На практика обаче това не се случва", обясни пред БНР Драгомир Цанев, изп. директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект".

Проблемът е, че в страната има твърде малко издадени сертификати. Едва 6,4% от многофамилните жилищни сгради разполагат с такъв документ и това са сградите, които са санирани по националните програми за енергийна ефективност. При еднофамилните къщи делът е едва 0,1%.

"Ако нотариусите бъдат задължени при изповядване на сделките да изискват този документ, това може да предизвика хаос", предупреди експертът.

Допълнително усложнение е, че сертификатът не се издава за отделен апартамент, а за цялата сграда. Това означава, че ако входът или блокът няма изготвена оценка за енергийна ефективност, собственикът на един апартамент трудно би могъл самостоятелно да осигури необходимия документ за сделката си.

Друг проблем е, че цената на енергийното обследване за издаване на сертификат за енергийна ефективност е много висока. Тя зависи от множество фактори, но тръгва от 2-3 хиляди евро, посочи Цанев. Разходът е за цялата сграда, а не само за конкретния собственик, който продава или отдава имота си. В много случаи това може да доведе до спорове кой трябва да плати обследването, когато останалите живущи нямат непосредствен интерес от предстоящата сделка.

Друг сериозен проблем е недостигът на специалисти, които да правят обследванията и да издават сертификатите. В България активните фирми, които извършват енергийни обследвания, са сравнително малко и не разполагат с капацитет за бързо сертифициране на голяма част от сградния фонд.

Промените в Закона за енергийната ефективност са публикувани за обществено обсъждане, което трябва да приключи до 23 август. И вече трупа негативни становища.