НОИ обяви нови промени при осигуровките

Pixabay По-големи вноски ще плащат работодателите в производството на хранителни продукти - от 0,7% на 0,9%.

От 1 август работодателите в 7 икономически дейности ще плащат различен размер на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест", съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). За останалите 80 икономически дейности процентът на вноската остава без промяна.

Промените са свързани с новата Класификация на икономическите дейности (КИД-2025), по която за цялата 2026 г. се определят осигурителните вноски. От август обаче влиза в сила нова таблица с процентите, като промени има само за ограничен брой дейности.

По-големи вноски ще плащат работодателите в производството на хранителни продукти - от 0,7% на 0,9%, в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти - от 0,9% на 1,1%, в производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписването и издаването на музика - от 0,4% на 0,5%, при административните офис дейности и другото спомагателно обслужване на стопанската дейност - от 0,4% на 0,5%, както и при спортните и други дейности, свързани с развлечения и отдих - от 0,5% на 0,7%.

Намаление на вноската е предвидено за архитектурните и инженерните дейности, техническите изпитвания и анализите - от 0,7% на 0,5%, както и за дейностите на екстериториални организации и служби - от 0,5% на 0,4%.

От НОИ подчертават, че промяната засяга единствено размера на осигурителната вноска, която работодателите правят за фонда. Тя няма да се отрази върху размера на обезщетенията или пенсиите, изплащани при трудова злополука или професионално заболяване. Те се определят индивидуално според осигурителния доход и осигурителния стаж на пострадалия работник, а не според процента, който плаща работодателят.

От института препоръчват работодателите да проверят кой процент се отнася за техния код по КИД-2025, когато начисляват възнагражденията за август.Код