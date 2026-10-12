Водещи новини

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Съдената в РСМ Ива Михайлова успя да се прибере в България
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Изгонен от България за шпионаж руски дипломат се дислоцира в Сърбия
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Започва нов рунд от спора за минималната заплата
Днес, 08:23
Енергийното примирие на Тръмп се отнасяло само за рафинериите
Днес, 07:50
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Дъжд и студ нахлуват в България
Днес, 07:15
Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата
Днес, 06:05
Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
Днес, 06:00
Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026
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За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит
11 Окт. 2026
Учени въстанаха срещу сделката "останки срещу ценности" с Гърция
11 Окт. 2026
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FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми
11 Окт. 2026
Демерджиев: Дори и да бях адвокат на Филипов, не виждам нищо нередно
11 Окт. 2026
Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера
11 Окт. 2026
Обновена
В Русе бяха измерени рекордните 33,7 градуса на сянка
11 Окт. 2026
Обновена
Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици
11 Окт. 2026
Авария в "Неохим" оцвети въздуха на Димитровград
11 Окт. 2026
Организация на изселници в Турция агитира за Йотова
11 Окт. 2026
Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел
11 Окт. 2026
Кабинетът "Радев" прокарва кардинални промени в ДАНС
11 Окт. 2026
Огромно наводнение в Непал отнесе ВЕЦ, мостове и къщи
11 Окт. 2026
За шести път поред кенийци спечелиха Софийския маратон
11 Окт. 2026
Идването на Буданов не било организирано от МВнР
11 Окт. 2026
Тръмп се загледа в Атлантическия океан
11 Окт. 2026
Получени са имейли със заплахи за Иван Демерджиев
11 Окт. 2026
Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026
ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ
11 Окт. 2026
Удар по летището в Рияд уби 12 души
11 Окт. 2026
Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна
10 Окт. 2026
Водолази търсят в Марица пистолета от убийството на Филипов
10 Окт. 2026
Болницата в Пловдив източвала и ЕГН-та
10 Окт. 2026
Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци
10 Окт. 2026
В Божурище се разрази скандал с безплатни парцели за къщи
10 Окт. 2026
В 222 общини държавата плаща повече от частния бизнес
10 Окт. 2026
Транспортното министерство оправда с времето кратката спасителна акция
10 Окт. 2026
Поне 20 руски офицери са убити при украински удар в Донецк
10 Окт. 2026
Росен Йорданов отказва да си направи отвод от делото "Петрохан"
10 Окт. 2026
Обновена
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Спортното министерство прави огромна пиар дирекция
10 Окт. 2026
ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Съдебни служители се разбунтуваха за по-високи заплати
10 Окт. 2026
Софийският маратон затваря за два дни множество улици
10 Окт. 2026
Обновена
Русия ще доставя дизел на САЩ
10 Окт. 2026
Обновена
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
Министърът на културата сменя инспектори със стратези
10 Окт. 2026
Земетресение от 7.7 по Рихтер удари Панама
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
Спирането на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" притесни румънците
09 Окт. 2026
Мая Манолова подхвана и банковите такси
09 Окт. 2026
Кандев: Изборната търговия е в колосални размери
09 Окт. 2026
Черна гора експулсира създателя на канал за кремълска пропаганда
09 Окт. 2026
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Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров
09 Окт. 2026
Радев си говорил с дясната ръка на Зеленски само за мир, не за война
09 Окт. 2026
Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026
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Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026
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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
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Йотова се разграничи от себе си заради декларация срещу Русия
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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