Спортът по телевизията - 6 октомври

Днес, 06:06

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 2

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"

Диема спорт 

19:00 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Фратрия"

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 79 кг

Макс спорт 4

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Културал Леонеса" - "Албасете"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Харогейт" - "Крю Александра"

 

