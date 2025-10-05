Спортът по телевизията - 6 октомври

Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 2
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"
Диема спорт
19:00 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Фратрия"
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 79 кг
Макс спорт 4
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Културал Леонеса" - "Албасете"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Харогейт" - "Крю Александра"