И двата ЦСКА са в Топ 8 за Купата на България

SPORTAL.BG Героят Бруно Жордао ликува пред малцината "червени" фенове в сектор Г, дошли на "Васил Левски" да подкрепят ЦСКА срещу "Локо 1929".

И двата футболни отбора, носещи името на ЦСКА, стигнаха до третия кръг в турнира за Купата на България - 1/4-финалите. И двата трябваше да осъществяват обрати в своите двубои, като далеч по-драматично беше промъкването на "ЦСКА 1948" в Топ 8.

"Червените" от Бистрица се наложиха като гости на "Славия" с 3:2 след продължения, след като отвъд края на редовното време изоставаха в резултата. Вратарят на "1948" Димитър Шейтанов си отбеляза автогол още във 2-рата минута, а голмайсторът на тима Мамаду Диало изравни в самия край на първото полувреме от дузпа.

Домакините на ст. "Александър Шаламанов" в кв. "Овча купел" отново поведоха в 73-тата мин. чрез Емил Стоев, но вездесъщият Диало пак изравни в третата добавена минута след 90-ата. Пълният обрат настъпи в 113-ата мин., когато Елиас Франко се разписа във вратата на "белите" и секна загрявката на живата легенда Георги Петков, който се подготвяше да влезе в игра за изпълнението на дузпи.

Няколко часа по-късно ЦСКА пък надделя над "Локомотив 1929" (София) с 2:1 в другото столично дерби от 1/8-финалите. Пред полупразните трибуни на националния стадион "Васил Левски" символичните гости от кв. "Надежда" откриха резултата в 6-ата мин., когато се разписа Спас Делев.

"Червено-черните" вкараха и второто попадение в срещата, само че в собствената си врата - в 29-ата мин. бранителят Садио Дембеле си отбеляза нелеп автогол, пращайки топката в мрежата при опит да я изчисти. Победният гол за "армейците" пък беше истински шедьовър - произведе го Бруно Жордао в 69-ата мин. с неспасяем техничен изстрел в горния десен ъгъл от около 25 метра.

Междувременно своето място на 1/4-финалите осигури и "Ботев" (Пловдив), който срази "Спартак 1918" (Варна) с 2:0 като гост в Морската столица. Головете вкараха Армстронг Око-Флекс и Франклин Маскоте в последния четвърт час преди почивката.

Така вече са известни пет от последните осем претендента за втория по значимост футболен трофей у нас. В четвъртък и петък напред се класираха "Левски" и "Арда". Финалните три мача от втори кръг за Купата са в неделя и понеделник: "Добруджа" - "Ботев" (Враца) и "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана" утре и "Септември" (София) - "Лудогорец" вдругиден.

Жребият за 1/4-финалите ще бъде изтеглен на 18 декември.

ТРАНСФЕР

Час след победата над "Локомотив 1929" (Сф) "червените" обявиха трансфера на колумбийското крило Алехандро Пиедраита, който е преминал медицинските прегледи и е подписал договор за 3 години.

Пиедраита е на 23 г., като основно играе по левия фланг на атаката. Той идва от елитния аржентински "Химнасия".

Колумбиецът започва футболната си кариера в школата на „Ел Диаманте“, а през 2019 г. подписва договор с "Депортиво Перейра". През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския "Банфилд", а в началото на 2025-а е преотстъпен в "Химнасия", където изиграва общо 19 мача.

В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще бъде с №77.