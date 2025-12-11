Медия без
"Левски" стигна пръв до 1/4-финалите с лекота

"Сините" елиминираха единствения останал третодивизионен отбор в турнира за Купата на България

Днес, 19:22
Футболистите на "Левски" поздравяват съотборника си Борислав Рупанов (№77, най-вляво в синьо), който бе в основата на автогола на "Витоша" (Бистрица).
Единственият третодивизионен отбор на 1/8-финалите за Купата на България - "Витоша" (Бистрица), очаквано не се оказа пречка за "Левски", който лесно стигна пръв до следващата фаза в турнира. "Сините" спечелиха с 3:0 домакинството си на ст. "Георги Аспарухов" срещу аматьорския тим.

Треньорът Хулио Веласкес направи доста промени в състава и даде почивка на част от основните си играчи, предвид по-ниската класа на съперника. Излезлите като титуляри не предложиха много високо темпо, но все пак "Левски" се оттегли с аванс от 1:0 на почивката. В 11-ата минута Румен Гьонов от "Витоша" си вкара автогол, след като нападателят на "сините" Борислав Рупанов улучи левия страничен стълб, а играчът на тима от Бистрица имаше лошия късмет да засече във вратата си отскочилата топка. В 18-ата минута Рупанов нацели този път напречната греда, а в 25-ата минута попадение на съотборника му Радослав Кирилов беше отменено заради засада.

След почивката разликата във възможностите на двата отбора стана още по-явна, а и Веласкес явно бе поискал темпото да се вдигне. В 51-ата минута Кирилов удвои след асистенция на Акрам Бурас. Последният улучи напречната греда в 63-ата минута, а само минута по-късно резултатът вече бе 3:0. Точен бе Марин Петков след двойно подаване с Гашпер Търдин.

След това в 75-ата минута Рилдо затвърди впечатлението, че е може би най-голямото разочарование в "Левски" до момента през сезона. Той тръгна почти от центъра сам срещу вратаря на "Витоша" Калоян Петков, но не успя да вкара.

До края Рупанов успя още веднъж да нацели напречната греда - в 84-ата минута.

Това беше последният официален мач за "Левски" за 2025 г. Лошата новина след него бе травмата, която получи Мазир Сула в средата на първата част. Френският халф беше заменен принудително и тепърва ще се разбере колко време няма да е пълноценен.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира след победата: "Днес беше един от тези мачове, които задължително трябваше да спечелим. Противникът нямаше какво да губи, а ние имахме много какво да губим и трябваше задължително да спечелим. За това в този тип мачове трябва да влезеш много адекватно и да вкараш гол възможно най-бързо. Това, което ни липсваше да ни даде повече спокойствие, е вторият гол. Но направихме това, което трябваше - да спечелим мача и да продължим в следващия кръг. Футболистите са изключителни професионалисти и подхождат много зряло. До момента следваме възходящата линия що се отнася до представянето ни за Купата и за първенство. Това се дължи на отношението на футболистите във всекидневната им работа. Нашата цел е да продължим да се развиваме."

Наставникът на "Витоша" Кристиян Узунов каза: "Искам да благодаря на момчетата, защото заслугата да сме тук е тяхна. Хвърлиха доста усилия. Трудно се играе на "Герена". Динамиката е друга, скоростта на топката е друга в Първа лига. Първият гол падна след наша индивидуална грешка. Имаше шанс да се приберем на почивката при 0:0. Очаквах второто полувреме да е по-тежко. Бяхме подготвени добре. Отборът има самочувствие. Отстранихме "Берое" със силна игра, а не с късмет, въпреки че стигнахме до дузпи. Момчетата дойдоха тук със самочувствие. Не стояхме глухо в защита. Създадохме една-две ситуации, но все пак срещу нас е отборът на първо място в момента. Ние нямаме конкретни цели. Целите са да продължим да играем силно и да се представяме добре."

