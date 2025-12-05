Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Две супердербита ще определят финалистите на UK Championship

Четирима носители на снукър титлата се изправят един срещу друг на 1/2-финалите в Йорк

Днес, 08:54
Миналогодишният шампион Джъд Тръмп ще продължи защитата на титлата с мач срещу Нийл Робъртсън.
WORLD SNOOKER
Миналогодишният шампион Джъд Тръмп ще продължи защитата на титлата с мач срещу Нийл Робъртсън.

Четирима играчи с общо осем трофея в турнира ще излъчат двамата претенденти за тазгодишната титла в Шампионата на Обединеното кралство по снукър. На 1/2-финалите в Йорк ще се изправят двукратният шампион Джъд Тръмп (2011, 2024) срещу трикратния победител Нийл Робъртсън (2013, 2015, 2020) и двукратният шампион Марк Селби (2012, 2016) срещу носителя на титлата от 2008 г. Шон Мърфи.

Никой от тях нямаше съществени проблеми в двубоите от III кръг в емблематичната зала "Барбикан". Английският №1 в света Тръмп обърна китайската легенда Дин Дзюнхуей с 6:2, след като загуби първите два фрейма. Австралиецът Робъртсън отстрани китаеца Пан Дзюнсю с 6:4, след като поведе с 5:1. В изцяло английския дуел Селби срази своя добър приятел Бари Хоукинс с 6:2. А Мърфи спечели втория англо-китайски сблъсък с 6:3 срещу Джан Анда.

Двете супердербита на предпоследното стъпало ще се изиграят днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Мачовете отново са във формат "6 от 11" и ще бъдат предавани пряко по "Евроспорт 1" (излъчването на следобедната сесия ще започне в 15:10 ч.).

 

UK CHAMPIONSHIP 2025

1/4-финали (6 от 11)

№1 Джъд Тръмп (Анг) - №9 Дин Дзюнхуей (Кит) 6:2
№30 Пан Дзюнсю (Кит) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 4:6

№14 Бари Хоукинс (Анг) - №11 Марк Селби (Анг) 2:6
№10 Шон Мърфи (Анг) - №23 Джан Анда (Кит) 6:3

1/2-финали (6 от 11)

Джъд Тръмп - Нийл Робъртсън 6.XII, 15:00, E1
Марк Селби - Шон Мърфи 6.XII, 21:00, E1

 

REMARKABLE FRAME! Neil Robertson vs Pang Junxu | 2025 Victorian Plumbing UK Championship
The first Triple Crown event of the season runs from November 29th to December 7th at the York Barbican, as Judd Trump defends the Victorian Plumbing UK Cham...
YouTube
OPENING FRAME DRAMA! | Zhang Anda vs Shaun Murphy | Victorian Plumbing UK Championship 2025
The first Triple Crown event of the season runs from November 29th to December 7th at the York Barbican, as Judd Trump defends the Victorian Plumbing UK Cham...
YouTube
GREAT FRIENDS CLASH! Mark Selby vs Barry Hawkins | 2025 Victorian Plumbing UK Championship
The first Triple Crown event of the season runs from November 29th to December 7th at the York Barbican, as Judd Trump defends the Victorian Plumbing UK Cham...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, UK Championship, Джъд Тръмп, Нийл Робъртсън, Марк Селби, Шон Мърфи

Още новини по темата

И световният шампион приключи безславно в Йорк
05 Дек. 2025

UK Championship свърши в I кръг за петима от Топ 16
03 Дек. 2025

Световният шампион извоюва първа титла след "Крусибъл"
22 Ноем. 2025

Селби е за първи път "Шампион на шампионите"
17 Ноем. 2025

22-годишен китаец извоюва първа ранкинг титла
09 Ноем. 2025

"Максималният" рекорд в снукъра вече виси на косъм
05 Ноем. 2025

Китайка вдигна дамската летва в снукъра на 145
04 Ноем. 2025

Джакпота изстрада първата си титла
27 Окт. 2025

Машината от Уелс произведе 27-а титла с рекорд

13 Окт. 2025

Гари Уилсън влезе във вечния Топ 10 по максимуми
03 Окт. 2025

"Клуб 1000" прие четвърти член - Нийл Робъртсън
01 Окт. 2025

Магьосника заслужи 13-ата си титла в снукъра
29 Септ. 2025

Марк Алън завоюва 12-ата си ранкинг титла по стряскащ начин
22 Септ. 2025

Водопадът "147" не секва
18 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?