Две супердербита ще определят финалистите на UK Championship

Четирима играчи с общо осем трофея в турнира ще излъчат двамата претенденти за тазгодишната титла в Шампионата на Обединеното кралство по снукър. На 1/2-финалите в Йорк ще се изправят двукратният шампион Джъд Тръмп (2011, 2024) срещу трикратния победител Нийл Робъртсън (2013, 2015, 2020) и двукратният шампион Марк Селби (2012, 2016) срещу носителя на титлата от 2008 г. Шон Мърфи.

Никой от тях нямаше съществени проблеми в двубоите от III кръг в емблематичната зала "Барбикан". Английският №1 в света Тръмп обърна китайската легенда Дин Дзюнхуей с 6:2, след като загуби първите два фрейма. Австралиецът Робъртсън отстрани китаеца Пан Дзюнсю с 6:4, след като поведе с 5:1. В изцяло английския дуел Селби срази своя добър приятел Бари Хоукинс с 6:2. А Мърфи спечели втория англо-китайски сблъсък с 6:3 срещу Джан Анда.

Двете супердербита на предпоследното стъпало ще се изиграят днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Мачовете отново са във формат "6 от 11" и ще бъдат предавани пряко по "Евроспорт 1" (излъчването на следобедната сесия ще започне в 15:10 ч.).

UK CHAMPIONSHIP 2025



1/4-финали (6 от 11)

№1 Джъд Тръмп (Анг) - №9 Дин Дзюнхуей (Кит) 6:2

№30 Пан Дзюнсю (Кит) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 4:6

№14 Бари Хоукинс (Анг) - №11 Марк Селби (Анг) 2:6

№10 Шон Мърфи (Анг) - №23 Джан Анда (Кит) 6:3



1/2-финали (6 от 11)

Джъд Тръмп - Нийл Робъртсън 6.XII, 15:00, E1

Марк Селби - Шон Мърфи 6.XII, 21:00, E1