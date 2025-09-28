Магьосника заслужи 13-ата си титла в снукъра

За първи път от 26 месеца Шон Мърфи спечели турнир от ранкинг системата на снукъра. 43-годишният англичанин триумфира като шампион на "Бритиш Оупън" в Челтнъм, надигравайки във финала шотландеца Антъни Макгил с 10:7.

В началото на мача Магьосника изостана с 1:3 и 2:4, а после имаше пасив и при 6:7, но успя да спечели последните четири фрейма поред. Бившият световен шампион направи три сенчъри брейка (101, 132, 112) и още пет серии над 60 точки (78, 78, 76, 72, 66).

Последната ранкинг титла на Мърфи беше от Шампионската лига през юли 2023 г. Общо това е 13-о отличие за Шон от ранкинг системата, с което той отново еднолично излезе на 10-о място във вечната класация. Седмица по-рано той бе застигнат от Марк Алън, спечелил 12-ия си трофей на "Инглиш Оупън". На 9-а позиция е Дин Дзюнхуей с 15 титли, а рекордьор е Рони О`Съливан с 41.

Благодарение на шампионския чек за 100 000 британски паунда Шон Мърфи се изкачва от №16 до №12 в световната ранглиста и от №21 до №4 в едногодишния списък.

"Когато не си бил отдавна на ранкинг финал, си благодарен просто за възможността. Много съм щастлив, че днес и играта ми беше на мястото си, когато имах нужда от нея - сподели Магьосника. - Имам страхотен екип зад гърба си, който ми помага толкова много. Когато не се чувствам на сто процента, те ме тласкат напред. Да се ​​получи всичко това днес е изключително възнаграждаващо. Да имам Питър Ебдън до мен е безценно, защото той самият го е правил, така че разбира как се чувствам. Гледах как играчи като Тръмп, Селби и Робъртсън печелят множество титли за един сезон и бих искал да се върна на това ниво. Все още мисля, че мога да съм опасен, когато имам ден, както доказах тази седмица. Така че просто трябва да добавя постоянство. Утре ще се върна на тренировъчната маса."