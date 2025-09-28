Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Магьосника заслужи 13-ата си титла в снукъра

Преди "Бритиш Оупън" Шон Мърфи не беше печелил ранкинг турнир повече от две години

Днес, 08:58
Шон Мърфи ликува с трофея "Клайв Евертън" пред зрителите в зала "Кентавър" в Челтнъм.
WORLD SNOOKER
Шон Мърфи ликува с трофея "Клайв Евертън" пред зрителите в зала "Кентавър" в Челтнъм.

За първи път от 26 месеца Шон Мърфи спечели турнир от ранкинг системата на снукъра. 43-годишният англичанин триумфира като шампион на "Бритиш Оупън" в Челтнъм, надигравайки във финала шотландеца Антъни Макгил с 10:7.

В началото на мача Магьосника изостана с 1:3 и 2:4, а после имаше пасив и при 6:7, но успя да спечели последните четири фрейма поред. Бившият световен шампион направи три сенчъри брейка (101, 132, 112) и още пет серии над 60 точки (78, 78, 76, 72, 66).

Последната ранкинг титла на Мърфи беше от Шампионската лига през юли 2023 г. Общо това е 13-о отличие за Шон от ранкинг системата, с което той отново еднолично излезе на 10-о място във вечната класация. Седмица по-рано той бе застигнат от Марк Алън, спечелил 12-ия си трофей на "Инглиш Оупън". На 9-а позиция е Дин Дзюнхуей с 15 титли, а рекордьор е Рони О`Съливан с 41.

Благодарение на шампионския чек за 100 000 британски паунда Шон Мърфи се изкачва от №16 до №12 в световната ранглиста и от №21 до №4 в едногодишния списък.

"Когато не си бил отдавна на ранкинг финал, си благодарен просто за възможността. Много съм щастлив, че днес и играта ми беше на мястото си, когато имах нужда от нея - сподели Магьосника. - Имам страхотен екип зад гърба си, който ми помага толкова много. Когато не се чувствам на сто процента, те ме тласкат напред. Да се ​​получи всичко това днес е изключително възнаграждаващо. Да имам Питър Ебдън до мен е безценно, защото той самият го е правил, така че разбира как се чувствам. Гледах как играчи като Тръмп, Селби и Робъртсън печелят множество титли за един сезон и бих искал да се върна на това ниво. Все още мисля, че мога да съм опасен, когато имам ден, както доказах тази седмица. Така че просто трябва да добавя постоянство. Утре ще се върна на тренировъчната маса."

HUGE STEAL IN THE FINAL! 🔥 | Anthony McGill vs Shaun Murphy | 2025 Unibet British Open
The 2025 Unibet British Open runs from September 22-28 at Cheltenham Racecourse.Viewers in mainland Europe, for the first time you will be able to watch this...
YouTube
WHO WINS THE TITLE!? 🤨 | Shaun Murphy vs Anthony McGill | Unibet British Open 2025
The 2025 Unibet British Open runs from September 22-28 at Cheltenham Racecourse.Viewers in mainland Europe, for the first time you will be able to watch this...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Бритиш Оупън, Шон Мърфи, Антъни Макгил

Още новини по темата

Марк Алън завоюва 12-ата си ранкинг титла по стряскащ начин
22 Септ. 2025

Водопадът "147" не секва
18 Септ. 2025

Ирландец стана 84-тият член на "Клуб 147"
15 Септ. 2025

С 2х147 О`Съливан стана "Играч на месеца"
09 Септ. 2025

"Евроспорт" и HBO Max ще са дом на снукъра поне до 2031 г.
04 Септ. 2025

Китаец произведе 8-ия максимум за сезона безпрецедентно рано
03 Септ. 2025

Ракетата написа нова история на снукъра, но загуби финала
17 Авг. 2025

Селби стана петият член на "Клуб 900" в снукъра
13 Авг. 2025

Тръмп оваканти титлата от "Саудитския Мастърс"
12 Авг. 2025

Максимум №220 в снукъра дойде в Джеда
11 Авг. 2025

Джон Хигинс оглави независим синдикат в снукъра
06 Авг. 2025

10 г. по-късно Кайрън Уилсън отново е шампион на "Шанхай Мастърс"
03 Авг. 2025

Воина гарантира английски триумф в Шанхай
02 Авг. 2025

Тръмп бе детрониран на 1/4-финал от "Шанхай Мастърс"
31 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар