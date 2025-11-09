Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

22-годишен китаец извоюва първа ранкинг титла

У Идзъ победи снукър легендата Джон Хигинс във финала на Международния шампионат

09 Ноем. 2025
Джон Хигинс и У Идзъ се поздравяват преди началото на финалния мач от Международния шампионат в Нандзин. След края му шотландецът отново стисна ръката на китаеца, за да го поздрави за първата му титла.
WORLD SNOOKER
Джон Хигинс и У Идзъ се поздравяват преди началото на финалния мач от Международния шампионат в Нандзин. След края му шотландецът отново стисна ръката на китаеца, за да го поздрави за първата му титла.

Китаецът У Идзъ спечели първата си титла от ранкинг турнир в снукъра. На родна земя в Нандзин 22-годишният талант вдигна трофея от Международния шампионат, побеждавайки във финала живата легенда Джон Хигинс с 10:6.

Шотландският 4-кратен световен шампион ограничи щетите до минимум в първата сесия, в която загуби четири от първите пет фрейма, но впоследствие стигна до 4:5 преди паузата. Във втората сесия обаче представителят на домакините отново наложи доминиращия си стил и след като взе първите три партии, само поддържаше дистанцията.

Идзъ затвори двубоя със сенчъри брейк от 108 т. и приключи срещата с общо четири стотачки (110, 113 и 137 от първата сесия) и други четири серии над 60 т. (86, 62, 87, 80). От своя страна Хигинс успя да композира само една трицифрена комбинация (101) и два халф-сенчъри брейка (54, 53).

Досега най-големите успехи на У в професионалния тур бяха двата достигнати финала в турнирите от "Домашните серии" на Великобритания - "Инглиш Оупън" и "Скотиш Оупън" през 2024 г. В тях той загуби съответно от Нийл Робъртсън (7:9) и Лей Пейфан (5:9).

Заедно с първия си трофей, китаецът получи и чек за 175 000 паунда - най-голямата награда в кариерата му. Превърнати в точки, тези пари изстрелват У Идзъ от 22-ро до 13-о място в световната ранглиста - негов личен рекорд и дебют в Топ 16.

BACK-TO-BACK CENTURIES 🤯 Wu Yize vs John Higgins | 2025 International Championship Final
SIGN UP NOW for WST Play to watch a wide range of live and on-demand content throughout the season, plus other benefits including exclusive ticket priority for UK events. WST Play: https://www.wst.tv/play Website: www.wst.tv Twitter: @wearewst Facebook: /worldsnookertour Instagram: @worldsnookertour TikTok: @worldsnookertour LinkedIn: /company/worldsnookertour WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbB6ZI2CcW4qLQJG100X
YouTube
FIERCE FINAL! 🤯 Wu Yize vs John Higgins | International Championship Final 2025
SIGN UP NOW for WST Play to watch a wide range of live and on-demand content throughout the season, plus other benefits including exclusive ticket priority for UK events. WST Play: https://www.wst.tv/play Website: www.wst.tv Twitter: @wearewst Facebook: /worldsnookertour Instagram: @worldsnookertour TikTok: @worldsnookertour LinkedIn: /company/worldsnookertour WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbB6ZI2CcW4qLQJG100X
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, У Идзъ, Джон Хигинс

Още новини по темата

"Максималният" рекорд в снукъра вече виси на косъм
05 Ноем. 2025

Китайка вдигна дамската летва в снукъра на 145
04 Ноем. 2025

Джакпота изстрада първата си титла
27 Окт. 2025

Машината от Уелс произведе 27-а титла с рекорд

13 Окт. 2025

Гари Уилсън влезе във вечния Топ 10 по максимуми
03 Окт. 2025

"Клуб 1000" прие четвърти член - Нийл Робъртсън
01 Окт. 2025

Магьосника заслужи 13-ата си титла в снукъра
29 Септ. 2025

Марк Алън завоюва 12-ата си ранкинг титла по стряскащ начин
22 Септ. 2025

Водопадът "147" не секва
18 Септ. 2025

Ирландец стана 84-тият член на "Клуб 147"
15 Септ. 2025

С 2х147 О`Съливан стана "Играч на месеца"
09 Септ. 2025

"Евроспорт" и HBO Max ще са дом на снукъра поне до 2031 г.
04 Септ. 2025

Китаец произведе 8-ия максимум за сезона безпрецедентно рано
03 Септ. 2025

Ракетата написа нова история на снукъра, но загуби финала
17 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън