Тервел Замфиров спечели олимпийски бронз!

Общо трима българи влязоха в Топ 16 на сноуборда на игрите в Милано Кортина 2026

08 Февр. 2026Обновена
Тервел Замфиров е бронзов медалист в Милано Кортина 2026!
ЕПА/БГНЕС
Тервел Замфиров е бронзов медалист в Милано Кортина 2026!

Тервел Замфиров спечели бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд от олимпийските игри в Милано Кортина 2026! Това е първият медал за България от най-големия зимен форум от 20 години и общо седмият в историята.

20-годишният суперталант от София триумфира по изключително драматичен начин в малкия финал срещу Тим Мастняк. Двамата със словенеца пресякоха финалната линия едновременно и след дълго разглеждане с фотофиниш победата беше присъдена на българина.

Последният наш спортист, качил се на почетната стълбичка на зимна олимпиада, беше Евгения Раданова, завършила втора на 500 м шорттрек на игрите в Торино 2006. Тя е притежател и на още две от вече седемте отличия на България от "белия" форум под петте преплетени кръга - сребро и бронз от Солт Лейк Сити 2002. Останалите ни олимпийски медалисти от зимни игри са ски бегачът Иван Лебанов (бронз в Лейк Плесид 1980) и биатлонистките Екатерина Дафовска (злато в Нагано 1998) и Ирина Никулчина (бронз в Солт Лейк Сити 2002).

Минути след историческия за България миг австриецът Бенямин Карл защити олимпийската си титла от Пекин 2022 и заслужи общо четвъртия си олимпийски медал след среброто в паралелния гигантски слалом от Ванкувър 2010 и бронза в паралелния слалом от Сочи 2014. В спора за златото в Милано Кортина 2026 40-годишният ветеран от Санкт Пьолтен победи корееца Ким Санг-кюм, който именно спря Тервел Замфиров на 1/2-финалите.

Преди това българинът елиминира германеца Елиас Хубер на 1/8-финалите и канадеца Арно Годе на 1/4-финалите. В I кръг на елиминациите северноамериканецът беше отстранил другия ни финалист Радослав Янков, който за втори път в кариерата си се класира в Топ 16 на олимпийските игри. 36-годишният чепеларец се нареди 13-и в крайното класиране и подобри с две позиции досегашното си върхово представяне - 15-о място от Пекин 2022.

Общо трима от четиримата български сноубордисти на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 заслужиха място в Топ 16 на паралелния гигантски слалом. Единствено Александър Кръшняк не успя да преодолее квалификациите и приключи участие, докато в борбата за медалите участваха Малена Замфирова при жените и Тервел Замфиров и Радослав Янков при мъжете.

В пресявките при дамите 16-годишната Малена зае 10-о място с комбинирано време от 1:34,29 мин. По синьото трасе тийнейджърката от София даде 10-ия най-добър резултат (46,89 сек.), а по червеното се нареди 13-а (47,40 сек.).

Най-бърза и по двете трасета на 635-метровата писта с 30 врати беше живата легенда Естер Ледецка. Двукратната олимпийска шампионка в дисциплината, защитаваща златните си медали от ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022, даде заявка за трета поредна титла с общ резултат в квалификациите 1:30,79 мин. - 45,04 сек. по синьото и 45,75 сек. по червеното.

След това обаче чехкинята сензационно отпадна на 1/4-финалите, губейки гонката с австрийката Забине Пайер. Впоследствие тя стигна до финала, в който отстъпи пред друга чехкиня - Зузана Мадерова. За бронза се пребори представителката на домакините Лучия Далмасо, която победи в малкия финал сънародничката си Елиза Кафонт.

Замфирова приключи участие на 1/8-финалите, отстъпвайки пред Рамона Терезия Хофмайстер от Германия - 4-кратна носителка на Световната купа в алпийските дисциплини и бронзова медалистка от игрите в ПьонгЧанг 2018. В крайното класиране Малена се нареди 10-а.

Още в пресявките при мъжете нейният по-голям брат Тервел се представи по забележителен начин и финишира 5-и в квалификацията. 20-годишният Замфиров събра общо време от 1:26,58 мин. (43,66 сек. по синьото и 42,92 сек. по червеното трасе). Ветеранът Янков пък се нареди 13-и с комбиниран резултат 1:27,44 мин. (43,60 + 43,84 сек.).

Третият наш сноубордист при мъжете Кръшняк остана на последната 31-ва позиция с време 1:32,27 мин. след множество грешки в първия манш. Във втория пък българинът кара сам по трасето, след като японецът Масаки Шиба беше дисквалифициран.

Радослав Янков (вдясно) влезе за втори път в кариерата си в Топ 16 на олимпийски игри.
ЕПА/БГНЕС Радослав Янков (вдясно) влезе за втори път в кариерата си в Топ 16 на олимпийски игри.
Малена Замфирова (вляво) даде 10-ото най-добро време по синьото трасе и 13-ото по червеното.
ЕПА/БГНЕС Малена Замфирова (вляво) даде 10-ото най-добро време по синьото трасе и 13-ото по червеното.
