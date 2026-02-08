Олимпийският блян на Линдзи Вон угасна със страховито падане

ЕПА/БГНЕС Медицинският хеликоптер откарва към болница носилката, с която Линдзи Вон беше изнесена от пистата в Кортина д`Ампецо.

По ужасен начин приключи участието на Линдзи Вон на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Американската супезвезда в скоростните дисциплини на алпийските ски падна тежко по време на спускането в Кортина д`Ампецо и беше транспортирана с хеликоптер в болница.

Само преди седмица 41-годишната състезателка разкъса предна кръстна връзка и увреди менискуса в лявото си коляно при падане по време на спускането за Световната купа в Кран Монтана. Въпреки това тя реши все пак да преследва олимпийския си блян и да гони втори златен медал в най-скоростната дисциплина след игрите във Ванкувър 2010.

Още в самото начало на днешното състезание обаче Вон беше изхвърлена от неравност по трасето, във въздуха загуби равновесие и падна тежко на земята, превъртайки се два пъти и удряйки първо главата си, а после и гърба си. Линдзи остана да лежи на снега с преплетени ски и усукани крака и десетина минути получава медицинска помощ на място. След това беше докаран медицински хеликоптер и тя беше отнесена на носилка.

Que c'est terrible : Lindsey Vonn 🇺🇸 chute d'entrée ! La légende américaine est contrainte d'abandonner



Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/eiPeYSe4fB — Eurosport France (@Eurosport_FR) 8 февруари 2026 г.

А пистата "Тофана" в Кортина е принципно едно от любимите трасета в кариерата на Линдзи Вон. Именно тук тя за първи път се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004-та, а след това спечели шест спускания и шест състезания на супер Г.

След страховитото ѝ падане днес състезанието беше прекъснато за повече от четвърт час. При спирането лидер беше друга състезателка от САЩ - Брийзи Джонсън, с време 1:36.10 мин. Този резултат остана недостижим до края на надпреварата и 30-годишната американка спечели златото - неин изобщо първи олимпийски медал.

Призовата тройка допълниха Ема Айхер от Германия с изоставане от 4 стотни и София Годжа от Италия с пасив от 59 стотни.