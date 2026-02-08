Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Олимпийският блян на Линдзи Вон угасна със страховито падане

Американската скиорка беше изнесена с хеликоптер от трасето на спускането в Кортина д`Ампецо

Днес, 13:31
Медицинският хеликоптер откарва към болница носилката, с която Линдзи Вон беше изнесена от пистата в Кортина д`Ампецо.
ЕПА/БГНЕС
Медицинският хеликоптер откарва към болница носилката, с която Линдзи Вон беше изнесена от пистата в Кортина д`Ампецо.

По ужасен начин приключи участието на Линдзи Вон на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Американската супезвезда в скоростните дисциплини на алпийските ски падна тежко по време на спускането в Кортина д`Ампецо и беше транспортирана с хеликоптер в болница.

Само преди седмица 41-годишната състезателка разкъса предна кръстна връзка и увреди менискуса в лявото си коляно при падане по време на спускането за Световната купа в Кран Монтана. Въпреки това тя реши все пак да преследва олимпийския си блян и да гони втори златен медал в най-скоростната дисциплина след игрите във Ванкувър 2010.

Още в самото начало на днешното състезание обаче Вон беше изхвърлена от неравност по трасето, във въздуха загуби равновесие и падна тежко на земята, превъртайки се два пъти и удряйки първо главата си, а после и гърба си. Линдзи остана да лежи на снега с преплетени ски и усукани крака и десетина минути получава медицинска помощ на място. След това беше докаран медицински хеликоптер и тя беше отнесена на носилка.

А пистата "Тофана" в Кортина е принципно едно от любимите трасета в кариерата на Линдзи Вон. Именно тук тя за първи път се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004-та, а след това спечели шест спускания и шест състезания на супер Г.

След страховитото ѝ падане днес състезанието беше прекъснато за повече от четвърт час. При спирането лидер беше друга състезателка от САЩ - Брийзи Джонсън, с време 1:36.10 мин. Този резултат остана недостижим до края на надпреварата и 30-годишната американка спечели златото - неин изобщо първи олимпийски медал.

Призовата тройка допълниха Ема Айхер от Германия с изоставане от 4 стотни и София Годжа от Италия с пасив от 59 стотни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026, Линдзи Вон, ски алпийски дисциплини

Още новини по темата

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 8 ФЕВРУАРИ
08 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 8 ФЕВРУАРИ
08 Февр. 2026

Тервел Замфиров спечели олимпийски бронз!
08 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 8 ФЕВРУАРИ
08 Февр. 2026

Протест срещу олимпийските игри завърши със сблъсъци с полицията
08 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 7 ФЕВРУАРИ
07 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 7 ФЕВРУАРИ
07 Февр. 2026

Швейцарец е първият олимпийски шампион в Милано Кортина 2026
07 Февр. 2026

Разпръснати зимни олимпийски игри - това е бъдещето
07 Февр. 2026

Италия показа олимпийския хоризонт
07 Февр. 2026

В Милано Кортина 2026 започва новата Студена война

05 Февр. 2026

Цяло съзвездие шампиони се сбогува с олимпийската мечта
05 Февр. 2026

Знаменоската Фейгин показа екипировката на олимпийците
04 Февр. 2026

Линдзи Вон ще преследва олимпийската си мечта с увредено коляно
03 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?