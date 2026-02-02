От Сани Жекова до Бъгс Бъни - ТВ приключения в Милано Кортина 2026

WBD В България зимната олимпиада в Милано Кортина 2026 ще бъде излъчвана по четири ефирни ТВ канала и една стрийминг платформа.

Четири телевизионни канала. Една стрийминг платформа. Над 400 часа предавания на живо със свободен достъп. 116 отделни събития за медали с абонамент. 19 дни.

Олимпийският огън за XXV зимни игри в Милано Кортина 2026 ще озари Италия на 6 февруари и ще гори до 22 февруари. Състезанията в Доломитите обаче започват още на 4 февруари, а с това - и ТВ приключенията за стотици милиони зрители в Европа и по целия свят.

В България "бялата" олимпиада по традиция ще бъде излъчвана от БНТ и "Евроспорт". Държавната телевизия притежава националните права като член на Европейския съюз за радио и телевизия (ECPT), докато паневропейският спортен канал е част от платформата на американския гигант "Уорнър Брос Дискавъри" (WBD) - ексклузивния континентален медиен партньор на МОК.

В сряда, два дни преди церемонията по откриване, започва излъчването на турнира по кърлинг за смесени двойки по "Евроспорт 1". В четвъртък стартира и женският турнир по хокей на лед, а по "Евроспорт 2" предварителното начало ще бъде дадено с квалификациите в една от най-зрелищните дисциплини на сноуборда - биг еър.

БНТ 1 и БНТ 3 ще започнат преките предавания с церемонията по откриване на ст. "Сан Сиро" в Милано в петък от 21:00 ч. наше време. Обществената телевизия е заложила общо 125 часа олимпийски емоции на живо, като фокусът е поставен върху българското участие и надпреварите в най-популярните спортове - алпийски ски, хокей на лед, бобслей, биатлон, фигурно пързаляне.

БНТ ще има и две ежедневни студийни програми: "Днес на игрите" с водещи Радостин Любомиров и участничката на два олимпийски финала в сноуборд кроса Александра Жекова - всяка вечер от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3; и "Олимпийско утро" с водеща Моника Симеонова - от понеделник до петък в 9:10 ч. и в събота и неделя от 10:45 ч. по БНТ 1.

По двата ефирни канала на "Евроспорт" са планирани общо 310 часа преки предавания - 240 по "единицата" и 70 по "двойката", като са залегнали всички олимпийски финали в отделните дисциплини. В стрийминг платформата HBO Max пък ще бъдат достъпни абсолютно всички състезания от Милано Кортина 2026.

Абонатите ще имат възможност да персонализират програмата си чрез опцията "Вашите игри - по вашия начин", като гледат до четири състезания едновременно и получават известия кога започват стартове за медали. Общата програма включва над 850 часа излъчване от всички олимпийски надпревари.

Предаванията по "Евроспорт" и HBO Max ще бъдат с коментар на български и с експертен анализ от звезден шампионски екип, включващ носителите на общо 109 медала (41 златни) от зимни олимпийски игри. Сред най-емблематичните лица с микрофон в ръка ще бъдат легенди на ските - Тина Мазе и Виктория Ребенсбург, на биатлона - Сандрин Баи и Тирил Екхоф, на ски скоковете - Мартин Шмит, на кънки бягането - Йохем Уйтдехаге и Ана Фризингер, на фигурното пързаляне - Каролина Костнер, на ски бягането - Фулвио Валбуза, на хокея - Матс Сундин.

Най-голямата изненада в медийния екип на WBD ще зарадва най-малките зрители - и техните (не чак толкова) пораснали родители. Репортер на място ще бъде може би най-популярният анимационен герой на "Уорнър Брос" - Бъгс Бъни. Той и останалите симпатяги от света на "Шантавите рисунки" (Looney Tunes) - включително Таз, Туити и Силвестър, Уили Койота и Бързоходеца, са част от продължаващата интеграция на нарисуваната реалност като семеен елемент към олимпийското преживяване.

Бъгс Бъни ще води свое собствено спортно предаване - Watch Party, в което всяка вечер ще обобщава най-важните моменти от деня с характерния си хумор. То ще се излъчва както по линейните канали на "Евроспорт", така и в цифровата платформа на HBO Max. Предвидени са и още две специални рубрики: Looney Tunes: Sports Made Simple и Sports Talk with Bugs Bunny, където напереният заек ще се появява като гост-интервюиращ по време на излъчванията.

СПОРТ, КУЛТУРА И ШОУ ПО ИТАЛИАНСКИ

В предстоящите 19 дни светът ще види Италия в нейната олимпийска светлина за четвърти път в историята - и за трети път в "белия" ѝ вариант. Досега страната е организирала летните игри в Рим през 1960 г. и зимните в Кортина д`Ампецо през 1956 г. и в Торино през 2006 г.

Този път домакинството е разпределено в три от североизточните италиански региони - Ломбардия, Венето и Трентино-Алто Адидже. Състезания и събития от XXV зимни игри ще се проведат в общо 10 населени места и курорти: Милано, Асаго, Ро, Бормио, Ливиньо, Кортина д`Ампецо, Антхолц, Предацо, Тезеро и Верона.

Заради разпръснатите олимпийски обекти за първи път ще се проведат няколко паралелни парада на спортистите по време на церемонията по откриване. Освен на "Сан Сиро" в Милано, където ще бъде концентрирана шоу програмата, представители на олимпийските нации ще дефилират в Кортина д`Ампецо, Предацо и Ливиньо.

На легендарния милански стадион ще има суперзвездно музикално присъствие. Сред обявените изпълнители са американската носителка на пет награди "Грами" Марая Кери, носителката на "Златен глобус" Лаура Паузини, тенорът Андреа Бочели, пианистът Ланг Ланг в тандем с мецосопраното Чечилия Бартоли и рапърът Гали.

Концепцията на шоу програмата е дело на креативния директор Марко Балич, който се завръща на олимпийската сцена след точно 20 години пауза. Той беше изпълнителен продуцент на церемонията по откриване на игрите в Торино 2006.