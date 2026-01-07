Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Олимпийската зала за хокей на лед няма да е завършена на 100%

IIHF и НХЛ критикуват организаторите на Милано Кортина 2026

Днес, 11:11
В средата на декември в "Санта Джулия Арена" все още не бяха готови трибуните и игралното поле поле.
Туитър
В средата на декември в "Санта Джулия Арена" все още не бяха готови трибуните и игралното поле поле.

Части от основната зала за хокей на лед за олимпийския турнир в Милано Кортина 2026 няма да бъдат завършени навреме. Това заяви президентът на международната хокейна федерация (IIHF) Люк Тардиф.

Първата шайба за мачовете при мъжете ще бъде пусната след малко повече от месец - на 11 февруари, но "Санта Джулия Арена", а и по-малката "Ро" (временна пързалка на територията на изложбения център Fiera Milano Rho) ще имат елементи за дооправяне.

Според Тардиф поне игралните полета, тренировъчните съоръжения и съблекалните се очаква да бъдат готови на 100%. "Увериха ни за това. Не може да отидем в Милано просто така", заяви 72-годишният канадец.

Той обаче добави, че особено "Санта Джулия Арена" "няма да бъде точно това, което се очакваше по отношение на капацитета", защото местата са 11 800. "Това е малко", обяви Тардиф.

Забавянията в строителството и други опасения относно двете зали за хокей на лед са в заглавията на медиите от седмици, на фона на факта, че играчите от най-силното първенство - НХЛ, се завръщат на зимни олимпийски игри след Сочи 2014, а женският турнир започва още на 5 февруари, ден преди официалното откриване на Милано Кортина 2026.

НХЛ изрази сериозна загриженост относно конструкцията и за качеството на ледените настилки. Зам.-комисионерът Бил Дейли заяви миналия месец в Уинипег, че лигата няма да изпрати своите играчи, ако има и най-малки опасения за безопасността на леда. Притесненията са заради недостатъчно изпитаната инсталация за производство на леда и появилите се сведения, че от нея са възникнали няколко наводнения. Затова НХЛ командирова свои експерти в Италия, които да гарантират, че всичко ще е наред.

Другото главно опасение е, че и в двете олимпийски зали пързалките са различни от стандартите на НХЛ, макар все пак да отговарят на стандартите на IIHF. И двете ледени полета ще са малко по-широки и с около метър по-къси от договорените между лигата и IIHF.

Дейли, който в началото на декември заплаши, че НХЛ може и да спре хокеистите си от олимпийския турнир в Милано, сега каза, че това няма да стане и те ще участват. Но добави, че и лигата, и асоциацията на играчите са напомнили на IIHF, че очакват леденото поле да е със стандартни НХЛ размери поне на зимните игри във Франция през 2030 г.

Тардиф се оправда, че международната федерация не контролира строителството - това е работа на МОК и на оргкомитета. А самата зала се строи от частни предприемачи. IIHF единствено може да има ограничено влияние по отношение на сроковете, каза шефът на световния хокей на лед.

Той добави, че в края на седмицата ще пътува до Италия заедно се представители на НХЛ и на асоциацията на играчите от НХЛ, за да присъства на тестови събития - мачове за Купата на Италия и от първенството на страната между 9 и 11 януари.

"Уверен съм в качеството на инфраструктурата, но все пак бихме искали да спим по-добре... Мисля, че ще стане добро състезание, но ми задавайте въпроси след края на тази седмица", каза Тардиф.

Според репортаж само отпреди няколко дни на канадския медиен гигант CBC обаче "не е ясно как играчите, камо ли зрителите, ще успеят да си проправят път вътре в залата", заради кипящите строителни дейности и многото работници и техника около съоръжението.

За тестовите мачове строители подготвят бяла палатка, която да служи като вход за феновете откъм булеварда. Наоколо всичко е кални полета и купчини строителни отпадъци, които са престояли толкова дълго, че върху тях са започнали да растат храсти и дървета. 

"Проблемната арена няма да бъде завършена. Истинският въпрос е дали ще бъде завършено достатъчно", се казва в материала.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026, хокей на лед

Още новини по темата

БОК купил якета по 1100 лв. за олимпийците ни в Милано Кортина 2026

10 Дек. 2025

Хокейната федерация спря правата на рефер побойник
01 Дек. 2025

Олимпийският огън бе запален без официална церемония
26 Ноем. 2025

ООН призова войните да спрат за игрите в Милано Кортина 2026
20 Ноем. 2025

Олимпийският огън ще измине 12 000 км из цяла Италия

18 Ноем. 2025

Овечкин създаде "Клуб 900" в НХЛ
06 Ноем. 2025

Няма да има руски и беларуски скиори на игрите в Милано Кортина 2026
22 Окт. 2025

Игрите в Милано Кортина 2026 ще се открият по невиждан начин
17 Окт. 2025

За първи път "Евроспорт" ще излъчва и параолимпийските игри
17 Окт. 2025

Милано Кортина 2026 представи олимпийските медали от отпадъци
16 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

"Флорида" е третият отбор, защитил Купа "Стенли" през XXI век
18 Юни 2025

След 92 г. САЩ отново са световен шампион по хокей
26 Май 2025

Сензация в хокея: Дания отстрани Канада от световното първенство

23 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?