Олимпийската зала за хокей на лед няма да е завършена на 100%

В средата на декември в "Санта Джулия Арена" все още не бяха готови трибуните и игралното поле поле.

Части от основната зала за хокей на лед за олимпийския турнир в Милано Кортина 2026 няма да бъдат завършени навреме. Това заяви президентът на международната хокейна федерация (IIHF) Люк Тардиф.

Първата шайба за мачовете при мъжете ще бъде пусната след малко повече от месец - на 11 февруари, но "Санта Джулия Арена", а и по-малката "Ро" (временна пързалка на територията на изложбения център Fiera Milano Rho) ще имат елементи за дооправяне.

Според Тардиф поне игралните полета, тренировъчните съоръжения и съблекалните се очаква да бъдат готови на 100%. "Увериха ни за това. Не може да отидем в Милано просто така", заяви 72-годишният канадец.

Той обаче добави, че особено "Санта Джулия Арена" "няма да бъде точно това, което се очакваше по отношение на капацитета", защото местата са 11 800. "Това е малко", обяви Тардиф.

Забавянията в строителството и други опасения относно двете зали за хокей на лед са в заглавията на медиите от седмици, на фона на факта, че играчите от най-силното първенство - НХЛ, се завръщат на зимни олимпийски игри след Сочи 2014, а женският турнир започва още на 5 февруари, ден преди официалното откриване на Милано Кортина 2026.

НХЛ изрази сериозна загриженост относно конструкцията и за качеството на ледените настилки. Зам.-комисионерът Бил Дейли заяви миналия месец в Уинипег, че лигата няма да изпрати своите играчи, ако има и най-малки опасения за безопасността на леда. Притесненията са заради недостатъчно изпитаната инсталация за производство на леда и появилите се сведения, че от нея са възникнали няколко наводнения. Затова НХЛ командирова свои експерти в Италия, които да гарантират, че всичко ще е наред.

Другото главно опасение е, че и в двете олимпийски зали пързалките са различни от стандартите на НХЛ, макар все пак да отговарят на стандартите на IIHF. И двете ледени полета ще са малко по-широки и с около метър по-къси от договорените между лигата и IIHF.

Дейли, който в началото на декември заплаши, че НХЛ може и да спре хокеистите си от олимпийския турнир в Милано, сега каза, че това няма да стане и те ще участват. Но добави, че и лигата, и асоциацията на играчите са напомнили на IIHF, че очакват леденото поле да е със стандартни НХЛ размери поне на зимните игри във Франция през 2030 г.

Тардиф се оправда, че международната федерация не контролира строителството - това е работа на МОК и на оргкомитета. А самата зала се строи от частни предприемачи. IIHF единствено може да има ограничено влияние по отношение на сроковете, каза шефът на световния хокей на лед.

Той добави, че в края на седмицата ще пътува до Италия заедно се представители на НХЛ и на асоциацията на играчите от НХЛ, за да присъства на тестови събития - мачове за Купата на Италия и от първенството на страната между 9 и 11 януари.

"Уверен съм в качеството на инфраструктурата, но все пак бихме искали да спим по-добре... Мисля, че ще стане добро състезание, но ми задавайте въпроси след края на тази седмица", каза Тардиф.

Според репортаж само отпреди няколко дни на канадския медиен гигант CBC обаче "не е ясно как играчите, камо ли зрителите, ще успеят да си проправят път вътре в залата", заради кипящите строителни дейности и многото работници и техника около съоръжението.

За тестовите мачове строители подготвят бяла палатка, която да служи като вход за феновете откъм булеварда. Наоколо всичко е кални полета и купчини строителни отпадъци, които са престояли толкова дълго, че върху тях са започнали да растат храсти и дървета.

"Проблемната арена няма да бъде завършена. Истинският въпрос е дали ще бъде завършено достатъчно", се казва в материала.