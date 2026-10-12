КИНОПРЕМИЕРА

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Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026
Корейци срещу чудовища в "Хоуп"
21 Септ. 2026
"Приложна магия 2": няма българин, но и магия няма
15 Септ. 2026
Неоновите демони на Николас Рефн убиват от отегчение
06 Септ. 2026
Вечният Ридли Скот брои "Кучешките звезди"
28 Авг. 2026
"Краят на Оук стрийт" е пълен с динозаври
18 Авг. 2026
Гас ван Сант ни впримчва в "Мъртва хватка"
09 Авг. 2026
"Спайдърмен": нов ден, нов милиард
02 Авг. 2026
Да поговорим за секс с Оливия Уайлд, Пенелопе Крус и Ед Нортън
26 Юли 2026
"Одисея" пътува през XXI век под платната на Нолан
16 Юли 2026
Мили миньони трупат нови милиони
12 Юли 2026
Сър Иън Маккелън нанася финални щрихи с "Кристофърите"
05 Юли 2026
Не им върви на супергерои(ни)те
25 Юни 2026
Играчките на "Пиксар" воюват с дигиталната ера
20 Юни 2026
Спилбърг пак посреща извънземните с хляб и сол
14 Юни 2026
Алмодовар празнува "Горчива Коледа" по никое време
07 Юни 2026
Хорър на 20-годишен детронира Star Wars
02 Юни 2026
Нищо не е останало от "Междузвездни войни"
29 Май 2026
"Двама прокурори": хроника на един предизвестен тоталитаризъм
09 Май 2026
Може ли "Прада" да е демоде?
01 Май 2026
"Майкъл" показва само гланца на легендата
24 Апр. 2026
Ума още убива Бил: по-дълго, по-яростно, по-кърваво
17 Апр. 2026
"Драмата" да се ожениш за Зендая
10 Апр. 2026
Иранското кино процъфтява напук на режима
29 Март 2026
Аве, Райън Гослинг, извънземните те поздравяват
21 Март 2026
Като "Аватар", но смешен и с бобри
14 Март 2026
Булката беше в черно
08 Март 2026
"Сират": това е само краят на света
28 Февр. 2026
"Брънч за начинаещи" - комедия без вкус
20 Февр. 2026
"Брулени хълмове" с консумация
13 Февр. 2026
"Новата вълна" и "Синя луна" на Линклейтър греят със собствена светлина
07 Февр. 2026
"Хамнет" и раждането на трагедията
29 Яну. 2026
Не само сантименталната му стойност е висока
23 Яну. 2026
Върховният Тимъти
17 Яну. 2026
Непобедимото лято на Камю и Озон
11 Яну. 2026
15 филма, които да очакваме през 2026
01 Яну. 2026
Даниел Крейг "вади ножовете" за трети път
27 Дек. 2025
"Аватар" поразява с още от същото
19 Дек. 2025
У Джармуш всяко семейство е нещастно по своему
15 Дек. 2025
Зайче за един милиард долара
07 Дек. 2025
Ръсел Кроу е импозантен Гьоринг в "Нюрнберг"
30 Ноем. 2025
Командарев отново безмилостен в "Made in EU"
22 Ноем. 2025
Точно време за антиутопии по Стивън Кинг
17 Ноем. 2025
Васил Банов се сбогува с "Рожден ден"
12 Ноем. 2025
Дженовезе кръстосва Уди Алън с "Отвътре навън"
07 Ноем. 2025
Ема Стоун е извънземна в "Бугония"
31 Окт. 2025
Помилвани от Сервило и Сорентино
25 Окт. 2025
Чанинг Тейтъм скача нощем по покривите
17 Окт. 2025
"Трон: Арес": звук и светлина, скука и боза
10 Окт. 2025
Я, Скалата можел да играе
03 Окт. 2025
Ди Каприо срещу Шон Пен във филма на годината
26 Септ. 2025
Голямо дръзко красиво излагане с Марго Роби и Колин Фарел
19 Септ. 2025
Пътят е страшен, но славен
13 Септ. 2025
Остин Бътлър яде бой под режисурата на Дарън Аронофски
06 Септ. 2025
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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