15 филма, които да очакваме през 2026

Нова година, нов късмет и за кинолюбителите: макар че раздаването на големите награди предстои, а някои от фаворитите на отминалата година все още чакат разпространението си на наш екран, сега е моментът да се обърнем към най-привлекателните заглавия, които предвкусваме за 2026 г. Последната петилетка не беше хич добра за седмото изкуство: първо ковид-19 му нанесе незапомнен удар през 2020/2021, което доведе до бърз финансов (но не и естетически) възход на стрийминг платформите. Големият екран пое глътка въздух през 2023 със задържаното през пандемичните години производство само за да се сблъска с продължителна стачка на актьорите и сценаристите...

И въпреки че и тази година в Топ 10 на най-гледаните филми няма нито един оригинален сюжет, и въпреки студиата все по-често залагат на сигурни печалби, програмирайки N-тото продължение на добре позната история или франчайз, през начеващата година ни очакват редица киноделикатеси, подредени тук не в азбучен или хронологичен, а в субективен ред. Четете и планирайте:

1. "Одисея"/The Odyssey

Дни преди Коледа Кристофър Нолан ни позволи да надникнем за пръв път в новото му IMAX зрелище. Това е история, разказвана от хилядолетия: създадена в осми или седми век пр. н. е., "Одисея" е основополагащ текст в световната литература.

Но този път за пътуването на Одисей, царя на Итака, към родния му остров след края на Троянската война разказва не кой да е, а авторът на "Опенхаймер" ("Оскар" за най-добър филм и най-добър режисьор), "Интерстелар", "Черният рицар" и "Дюнкерк" Кристофър Нолан. Макар че филмът вече получи критики от гръцки пишман патриоти, че шлемовете на воините не били изглеждали така, от Нолан очакваме нищо по-малко от епичен прочит на античната класика. В ролята на Одисей ще видим Мат Деймън, а звездният актьорски състав включва още Том Холанд (Телемах), Ан Хатауей (Пенелопа), Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионг‘о, Чарлийз Терон, Елиът Пейдж, Бени Сафди, Джон Легуизамо, Саманта Мортън, Химеш Пател и др. Оператор отново е Хойте ван Хойтема, а музиката е на Лудвиг Горансон, и двамата отличени с "Оскар" за работата си в "Опенхаймер".

Премиера по света и у нас: 17 юли

2. "Дюн: Част трета"/Dune: Part III

Едва ли има почитател на фантастичния жанр, който не очаква с вълнение финала на "Дюн" - романа на Франк Хърбърт, получил близо 60 години след написването си първа адекватна екранна адаптация. Започнал поразително през есента на 2021 г., филмът на Дени Вилньов продължи с победен марш в боксофиса през 2023 г.

Преди да е изтекла петилетката, Вилньов - който междувременно подписа договор да режисира следващ Джеймс Бонд - реализира докрай намеренията си за трилогия, обхващаща събитията от книгите "Дюн" и "Месията на Дюн". В ролите отново влизат Тимъти Шаламе, Зендая, Ребека Фъргюсън, Флоранс Пю, Джош Бролин и Джейсън Момоа, а Робърт Патинсън е новото попълнение. Музиката за трети път е на Ханс Цимер, но камерата на космическия епос е поета от нов оператор - Линус Сандгрен ("Ла ла ленд", "Вавилон").

Премиера: 18 декември

3. "Приключенията на Клиф Бут/The Adventures of Cliff Booth

Ето и първия филм в списъка, който няма да видим на голям екран, но въпреки това е очакван с повишен интерес. И защото Тарантино не желае да снима продължения (а напоследък и нищо изобщо), разказът за иконичния герой на Брад Пит от "Имало едно време... в Холивуд" (2019) е поет от не по-малко знаменит режисьор - Дейвид Финчър. "Приключенията на Клиф Бут" не е точно продължение, а по-скоро разклонение на историята за Холивуд от края на 60-те, в което Пит отново ще надене каубойските ботуши на готиния каскадьор, донесъл му първата награда "Оскар" в кариерата - а може би, за радост на почитателките си, и отново ще се покаже гол до кръста?

Финчър и Брад са си сътрудничили в миналото: в "Седем" и "Боен клуб", а филмът ще излезе в Netflix. Това е третата продукция, която режисьорът снима за платформата, след "Манк" и "Убиец". Дано, за честта на оригинала и на замесените, тази да е по-добра от тях.

Премиерна дата: неизвестна

4. Денят на истината/ Disclosure Day

Disclosure Day | Official Teaser A film by Steven Spielberg. Disclosure Day is in theaters 06.12.26.If you found out we weren’t alone, if someone showed you, proved it to you, would that fri... Disclosure Day | Official Teaser A film by Steven Spielberg. Disclosure Day is in theaters 06.12.26.If you found out we weren’t alone, if someone showed you, proved it to you, would that fri...

79-годишният Стивън Спилбърг е една от най-влиятелните фигури в историята на киното. Режисирал е около 40 филма, сред които редица от незабравимите заглавия на последния половин век ("Челюсти", "Близки срещи от третия вид", "Извънземното", "Джурасик парк", "Списъкът на Шиндлер", "Спасяването на редник Райън", "Изкуствен интелект", "Специален доклад") - а също и едни от най-доходните. Новият му проект "Денят на истината" обещава завръщане към класическите фантастични мотиви, които превърнаха Спилбърг в едно от емблематичните имена на жанра: срещата с извънземен разум.

Сценарият е дело на дългогодишния му сътрудник Дейвид Кеп по идея на самия Спилбърг, а в ролите са Емили Блънт, Колин Фърт, Уайът Ръсел, Джош О’Конър, Колман Доминго.

"Денят на истината" настъпва на 12 юли.

5. "Дигър"/Digger

Последната "сериозна" роля на Том Круз трябва да я търсим някъде в началото на века - с такова себеотрицание той се бе хвърлил да прави актьорските си и продуцентски каскади в "Мисията невъзможна", както и да довършва франчайзи като "Топ Гън" и "Джак Ричър".

Новият филм на единия от "тримата амигос" на мексиканското кино - Алехандро Гонзалес Иняриту, обаче е нещо друго. Скрит зад тежка лицева протеза, в първите кадри от него Круз танцува в каубойски ботуши, размахвайки... лопата. Оттам и името на заявената комедия Digger - първи опит в този жанр за режисьора на "21 грама", "Вавилон", "Завръщането" и "Бърдмен". Нещо повече - авторът я нарича "брутална, дива комедия с катастрофични размери". Том Круз е в ролята на Дигър Рокуел, "най-могъщия човек в света".

Заснет във възкръсналия суперформат от 50-те VistaVision (като "Бруталистът", "Битка след битка" и "Бугония)", Digger е с участието и на Сандра Хюлер, Джеси Племънс, Джон Гудман, Риз Ахмед.

Премиера: октомври

6. "Брулени хълмове"/Wuthering Heights

Eмералд Фенел, режисьорката на "Момиче с потенциал" и "Солтбърн", определено има потенциал. И още повече самочувствие: тя обяви преди време, че се надява нейният нов "еротичен" прочит на класическия роман от Емили Бронте да се превърне в "Титаник" на новото поколение". Което предизвика залп от шеги, че по-вероятно е филмът й да потъне в боксофиса като реалния "Титаник", а не да триумфира финансово и в сърцата на критиката и публиката като този на Джеймс Камерън.

Но да видим. Бурната викторианска любовна история се разиграва отново току за Свети Валентин, а в ролите на Кати и Хийтклиф са Марго Роби и Джейкъб Елорди, с когото Фенел вече работи в предишния си филм.

В кината от 13 февруари

7. Проектът "Аве Мария"/Project Hail Mary

През 2026 г. слънцето умира, а последната надежда на човечеството ляга върху раменете на един обикновен учител по природни науки. Ошлайфаните в далеч по-инфантални жанрове Фил Лорд и Крис Милър (Lego: Филмът, "Внедрени в час", "Спайдър-Мен: В Спайди-вселената") режисират тази космическа мисия, в която Райън Гослинг ще се кандидатира за спасител на света.

Филмът е екранизация по едноимения бестселър от Анди Уиър - същият, който изпрати Мат Деймън да сади картофи на Марс в "Марсианецът". "Проектът "Аве Мария" изглежда до голяма степен като моноспектакъл на Гослинг в открития космос, но сред актьорите в поддържащите роли откриваме вездесъщата напоследък германка Сандра Хюлер.

Премиера: 20 март



8. "Майкъл"/Michael

След като покойната легенда бе разкостена в документални ленти, Антоан Фукуа ("Тренировъчен ден") ще чисти репутацията на най-големия в поп музиката на 80-те години. Едноименният биографичен филм проследява живота на Джако от ранните му години, като част от The Jackson Five, до превръщането му в глобален феномен.

В ролята на Краля на попа влиза Джафар Джексън, племенник на Майкъл, за когото това е дебют на големия екран. Подозрението за шуробаджанашка работа остава, макар в останалите роли да са Майлс Телър, Ниа Лонг и Колман Доминго, а зад сценария да стои трикратно номинираният за "Оскар" Джон Логан ("Гладиатор", "Авиаторът").

За жалост, "музикална биография" напоследък се превърна в синоним на ширпотреба. Да видим какво се е получило този път, в който мащабът на героя и противоречивата му съдба правят задачата още по-сложна.

Премиера: 24 април

9. "Дяволът носи Прада 2"/The Devil's Wear Prada 2

Ана Уинтур се оттегли от поста си начело във "Вог" след десетилетия, но отпечатъкът и в модната индустрия остава. Очевидно и във филмовата: 20 години след като Мерил Стрийп за пръв път влезе в ролята на чаровната диктаторка, хвърляща маркови палта по клетата си асистентка, идва и продължението.

Две десетилетия след събитията от оригинала, легендарната Миранда Пристли продължава да властва с безупречен стил и ледено спокойствие, но модният свят не е същият. Времето на печатните издания отминава, дигиталната епоха изисква нови правила. Когато пътищата ѝ отново се пресичат с тези на Анди Сакс (Ан Хатауей), миналото, което двете се опитваха да забравят, се завръща – по-блестящо и по-безмилостно от всякога.

Емили Блънт и Стенли Тучи също ще повторят ролите си от оригиналния филм на Дейвид Франкел.

10. "Булката!"/The Bride

"Булката!" - официален трейлър Докато смъртта ги раздели. Гледайте Крисчън Бейл и Джеси Бъкли в "Булката!" в кината и IMAX от 6 март. "Булката!" - официален трейлър Докато смъртта ги раздели. Гледайте Крисчън Бейл и Джеси Бъкли в "Булката!" в кината и IMAX от 6 март.

Няма и четири месеца след като Гийермо дел Торо ни поднесе своята готическа версия на романа на Мери Шели "Франкенщайн", идва доста забавилият се, но не по-малко дългоочакван проект "Булката!". Зад него стои известната актриса Маги Джиленхол, която дебютира сполучливо и като режисьор с "Изгубената дъщеря".

Нейният по-радикален прочит (тя е написала сама и сценария) разказва познатата история от гледна точка на Булката на чудовището. То (Крисчън Бейл) е меланхолично, самотно и постоянно замислено за собствената си човечност, а нововъзродената Булка (Джеси Бъкли, от "Хамнет") е плашещо жизнена, готова за приключения и напът да стартира революция.

В ролите ще видим още Анет Бенинг, Питър Сарсгаард, Джейк Джиленхол и Пенелопе Круз.

Премиерата: 6 март 2026 г.

11. "Играта на играчките 5"/Toy Story 5

Въпреки някои отстъпления в креативен план, вероятно причинени от ръководството на "Дисни", "Пиксар" остават запазена марка в анимационното кино. А "Играта на играчките" - техният първи пълнометражен опус от 1995 г., ги символизира не по-малко от настолната лампа Luxo Jr., с която започва всеки един техен филм.

Историята за играчките с душа продължава да трогва деца от всички възрасти вече и в три продължения: последният филм през 2019 г. донесе над 1 млрд. долара приходи в световния боксофис, а целият франчайз се оценява на близо 15 млрд. долара. Петата част от "Играта на играчките" залага на сблъсъка с технологиите – тема, която звучи по-актуално от всякога.

Премиерата е на 19 юни, а на 6 март "Пиксар" ще ни зарадват и с чисто нов сюжет: "Хопъри".

12. "Минотавър"/Minotaur

Андрей Звягинцев завърши снимачния процес на своя шести филм "Минотавър", за който той спомена и при гостуването си в София през май т.г. Все още не се знае много за проекта, макар правата да са вече придобити от Аrte - Франция, а Кан да се ослушва за премиера на филма. Руският режисьор не е снимал от 2017 г., когато излезе "Нелюбов". През 2021 г. той оцеля след тежък ковид, от който се лекува в Германия и дълго бе в изкуствена кома. Възстановяването му отне години, докато отново може да режисира. Оттогава Звягинцев не се е връщал в родината си, а снимките на "Минотавър" са протекли основно в Латвия.

Два пъти номиниран за "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм - за "Левиатан" и "Нелюбов", Звягинцев е носител на "Златен лъв" от Венеция за дебюта си "Завръщането" и на Наградата на журито от Кан за "Нелюбов".

13. Her Private Hell

Почитателите на независимото кино очакват с нетърпение - и без резултат - нов филм от режисьора на Drive, "Само Бог прощава" и "Бронсън" вече почти десетилетие след спорния боди хорър "Неоновият демон". Изглежда че през 2026 г. търпението им ще бъде възнаградено, а новият филм на датчанина ще направи премиера или на фестивала в Кан през май, или във Венеция през септември.

Макар че Рефн ревностно държи сюжета в тайна, в интервю за Variety той обещава "много блясък, секс и насилие" във филма, озаглавен Her Private Hell. В ролите няма да има големи звезди, а обещаващи младоци като Чарлз Мелтън, Софи Тачър, Катрин Фросет и Хавана Роуз Лу.

Независимата компания "Неон" вече е откупила правата за разпространение на филма в САЩ, а дали и кога ще го видим у нас - предстои да се разбере.

14. "Нарния"/Narnia

Още преди да избухне с розовия блокбастър "Барби" през лятото на 2023 г., някогашната икона на независимото кино Грета Гъруиг продаде душата си на дявола, т.е. Netflix, сключвайки тлъст договор за режисурата на два филма от поредицата "Хрониките на Нарния". Филмовата адаптация на обичаните детски романи от Клайв С. Луис претърпя масивен неуспех в началото на века, макар създателите й наивно да вярваха, че ще се повозят на крилете на инерцията, осигурена от триумфа на оживелите "Властелинът на пръстените" и "Хари Потър".

Във версията на Грета Даниел Крейг ще изиграе ролята на чичо Андрю, а Ема Маки - Бялата вещица. Филмът адаптира шестата, но първа по хронологичен ред новела на К. С. Луис "Племенникът на магьосника". Геруиг с много усилия успя да извоюва двуседмични прожекции в кината - и то само в IMAX салоните - за филма си, като се има предвид пословничната аверзия на Netflix към класическия кинопоказ.

Това ще се случи от 26 ноември, преди "Нарния" да дебютира онлайн за Коледа.

15. "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум"/Avengers: Doomsday

Когато Avengers: Doomsday беше обявен от "Дисни" като големия следващ комиксов филм, който "единствен вси ще ги сбере" - героите на Marvel, в този случай - обявената премиерна дата бе 1 май 2026 г., а заглавието препращаше към Деня на страшния съд. Впоследствие излизането на филма бе преместено на 18 декември, а българският превод се оказа леко бутафорното "Възходът на доктор Дуум".

Не знам кой още се вълнува от супергерои след практическия крах на този тъй доходоносен жанр, организиран със съдействието на коронавируса и алчността на филмовите компании, но предишният "Отмъстителите" - "Краят" (2019), все още е вторият най-печеливш филм в историята на киното със своите 2.8 милиарда долара.

Този път Marvel са избрали любопитна маркетингова стратегия, в която ни поднасят "на час по лъжичка". След като в края на декември изтече първият тийзър, който оповести завръщането на Крис Еванс като Стив Роджърс, вторият - появил се току за Нова година - се фокусира върху Тор (Крис Хемсуърт).

За филма знаем, че ще бъде режисиран от Джо и Антъни Русо, който така и не успяха да си намерят свястна работа след грандиозния успех за Marvel. Освен Хемсуърс и Евънс ще видим дългоочакваното завръщане на Робърт Дауни Джуниър, а също Педро Паскал, Ванеса Кърби, Антъни Маки, Себастиан Стан, Симу Лиу, Флорънс Пю, Том Хидълстън, Патрик Стюарт, Иън Маккелан, Алан Къминг, Ребека Ромейн, Чанинг Тейтъм.

Премиера: 18 декември