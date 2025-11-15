600 км кинолента използва Кристофър Нолан за "Одисея"

Кристофър Нолан разкри пред Empire, че е заснел "над 2 милиона фута лента" (повече от 600 километра) по време за снимките на "Одисея". Той даде интервю за британското филмово списание, след като приключи 91-дневния снимачен период на суперпродукцията по Омировия епос. Филмът се очаква на екран през юли догодина. За Нолан това е първият филм, след като спечели "Оскар" за най-добър режисьор и за филм на годината с "Опенхаймер".

При цена на ролка 65-милиметров филм "Кодак" 1.50 долара, това означава, че само лентата, използвана от Кристофър Нолан, е коствала около 3 милиона долара. Но амбициите на 55-годишния британец, създал "Черният рицар", "Интерстелар" и "Дюнкерк", не спират дотам.

"Като режисьор, търсиш дупки във филмовата култура, неща, които не са правени преди", мотивира той пред Empire избора си да се заеме именно с екранизация на "Одисеята". "И това, което видях, е, че всички велики митологични кинематографични произведения, с които съм израснал – филмите на Рей Харихаузен и други – никога не са били правени с тежестта и достоверността, които един голям бюджет и холивудска IMAX продукция могат да постигнат."

Както е вече известно, главната роля в "Одисея" се изпълнява от Мат Деймън, който имаше важни (но не централни) участия и в "Опенхаймер" и "Интерстелар". Том Холанд ще изиграе сина на царя на Итака, Телемах, а Ан Хатауей ще бъде Пенелопа.

В актьорския състав влизат още Зендая, Лупита Нионго, Робърт Патинсън и Чарлиз Терон, но все още не е публично разкрито кои ще бъдат техните персонажи.

В типичния стил за работа на Нолан, снимките за "Одисея" са протекли "доста първично", споделя той в интервюто, като актьорите и екипът са снимали на колкото си може повече реални локации - в Гърция и в открито море.

"То е необятно, плашещо, прекрасно и благосклонно, в зависимост от променящите се условия", каза Нолан. "Наистина искахме да уловим колко трудни са били тези пътувания за хората. И скока в непознатото, който са правили в един неизследван, неизвестен свят... Като приемеш физическата реалност на света по време на снимките, ти разказваш своята история по интересни начин. Защото всеки ден се сблъскваш със света, който ти се противопоставя."

Empire са разговаряли и с Мат Деймън, според когото "Одисея" е "точно каквото искате да бъде един летен филм". "Ще бъде изключително забавно. Ще бъде митично усещане!", добавя той. Деймън казва още, че "без преувеличение, това е най-доброто преживяване в кариерата ми на актьор". Той си спомня един снимачен ден, когато се явил на работа и видял пред себе си възстановка на истински троянски кон в реални размери. "Видях коня на брега и си казах: Егати. Това е толкова яко!".

Създадена в осми или седми век пр. н. е., "Одисея" е основополагащ текст в световната литература и един от най-старите, незагубили популярността си до днес. В нея Омир разказва за пътуването на Одисей, царя на Итака, към родния му остров след края на Троянската война. Това завръщане трае близо десет години, но в поемата са описани последните тридесетина дни от него. Сред ключовите моменти в приключенията му са срещата с циклопа Полифем, Сцила и Харибда, нимфата Цирцея и др.

Сюжетът е адаптиран за екрана няколко пъти, като първият опит е още през 1911 г. в нямото кино. През 1954 г. излиза италиански филм с участието на Кърк Дъглас, през 1997 г. - минисериал под режисурата на Андрей Кончаловски. През 2024 г. се появи "Завръщането", в който Рейф Файнс и Жулиет Бинош играят ролите на Одисей и Пенелопа. Вдъхновение от Омировата поема са черпили и филми като "Студената планина", "О, братко, къде си?" на братята Коен и още много.

"Одисея" на Кристофър Нолан ще излезе в кината по света и у нас на 17 юли 2026 г. от Universal Pictures.