... И Бог си прибра жената

На 91 години почина Брижит Бардо, предадоха Франс прес и вестник Le Figaro.

Тя бе една от най-прочутите артистични икони не само във Франция, но и в целия свят. Киноактриса, модел, певица, секссимвол на 50-те и 60-те, Бардо се оттегли завинаги от развлекателната индустрия, преди да навърши 40 - през 1973 г. Дори отказа да приеме присъдения й през 80-те Орден на почетния легион. В по-късна възраст се изявяваше единствено като пламенен защитник на животните.

"Фондация Брижит Бардо съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и председателка Брижит Бардо - световноизвестна актриса и певица, която избра да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на защитата на животните и на своята фондация", се посочва в съобщението, изпратено до АФП, без да се уточнява денят или мястото на смъртта.

Родена е на 28 септември 1934 г. в Париж. На 15-годишна възраст се появява на корицата на популярното модно списание Elle и е забелязана от кинорежисьора Роже Вадим, който я снима във филма си "И Бог създаде жената".

За сравнително кратката си кариера Бардо има 48 филма и 80 записани песни – наследство, което я превърна във "въплъщение на френската свобода". Сред незабравимите ленти с нейно участие са още "Бабет отива на война" и "Петролотърсачките" на Кристиан Жак, "Личен живот" и "Вива Мария!" на Луи Мал, "Презрението" на Жан-Люк Годар, "Шалако" на Едуард Дмитрик, "Булевардът на рома" на Робер Енрико и др.

В началото на 70-те години Бардо се оттегли от актьорството, премести се за постоянно в Сен Тропе на френската Ривиера и се посвети на каузата за защита на животните чрез фондация, носеща нейното име. "Паркът за танцуващи мечки" в село Белица бе изграден от нейната фондация и организацията "Четири лапи": те изкупуваха мечките на ромите и ги закарваха в парка.

През 1996 г. Бардо публикува мемоарите си "Инициали ББ". През 2000 г. предизвиква полемика, като критикува имиграцията и исляма във Франция и е глобена пет пъти за подбуждане на расова омраза.

Днес лидерът на френската крайна десница Жордан Бардела отдаде почит на „пламенния патриот“ Брижит Бардо след смъртта ѝ, определяйки актрисата, която неведнъж е заявявала симпатиите си към партията, като олицетворение на „идеята за смелостта и свободата“.

„Френският народ днес губи своята Мариана – фигура, която обичаше толкова силно и чиято красота смая света. Брижит Бардо беше жена със сърце, убеждения и характер, обичаща животните, които защитаваше през целия си живот. Тя въплъти сама по себе си цяла една френска епоха, но преди всичко определена идея за смелостта и свободата“, написа лидерът на „Национален сбор“ в социалната мрежа X.

През октомври т.г. Брижит бе хоспитализирана за операция, чието естество не бе назовано публично. До този момент 2025-а беше година на културно и социално възраждане за легендата. През септември тя стартира кампания за осиновяване на домашни любимци чрез своята фондация, основана през 1986 г. През октомври беше издадена "Моят ББуквар" – дневник с лични размисли, записани между 2020 и 2025 г. и засягащи теми като оттеглянето й от киното през 1973 г. и скорошни неприятности, включително смъртта на бившия й съпруг Жак Шарие през септември. Документалният филм "Бардо", режисиран от Ален Берлинер, в който самата актриса разказва, ще излезе през май 2026 г. и ще включва интервюта за нея на дизайнерката Стела Маккартни и Наоми Кембъл.

Това не бе първият път, когато 91-годишната Брижит Бардо се сблъсква със здравословни проблеми. През 1984 г. тя успешно преодолява рак на гърдата, а през юли 2023 г. "Спешна помощ" пристига в дома й, тъй като актрисата получава дихателна недостатъчност в горещото лято на Сен Тропе.