91-годишната Брижит Бардо е изписана след 3 седмици в болница

Брижит Бардо се оттегли от киното преди повече от 5 десетилетия, но продължава да вълнува почитатели и медии.

Бриджит Бардо се възстановява в дома си в Сен Тропе, Южна Франция, след като е претърпяла лека операция, която е минала добре, предаде Ройтерс. Това са съобщили от офиса на 91-годишната бивша френска кинозвезда в изявление за АФП. Бардо благодари на персонала и хирургичния екип на частната болница "Сен-Жан" в Тулон и казва, че в момента си почива у дома.

По-рано местният ежедневник Var-Matin съобщи, че иконата на френското кино от три седмици е в болница в Тулон и описа състоянието й като "тревожно".

Новината за хоспитализацията на актрисата предизвика незабавен изблик на подкрепа в социалните медии. В "X" хаштагът #BrigitteBardot експлодира през последните няколко часа с хиляди публикации, изразяващи пожелания за бързо възстановяване. Много френски и международни издания посветиха статии на историята й, изразявайки глобалната емпатия към тази незалязваща муза на седмото изкуство.

До хоспитализацията ѝ 2025-а беше година на културно и социално възраждане за Бардо. През септември тя стартира кампания за осиновяване на домашни любимци чрез своята фондация, основана през 1986 г. Преди няколко седмици беше издадена BBcédaire – книга, подобна на дневник, с лични размисли на звездата, записани между 2020 и 2025 г. и засягащи теми като оттеглянето й от киното през 1973 г. и скорошни неприятности, включително смъртта на бившия й съпруг Жак Шарие през септември. Документалният филм "Бардо", режисиран от Ален Берлинер, в който самата актриса разказва, ще излезе през май 2026 г. и ще включва и интервюта за нея на дизайнерката Стела Маккартни и Наоми Кембъл.

Все пак това не е първият път, когато 91-годишната Брижит Бардо се сблъсква със здравословни проблеми, припомня RAI News. През 1984 г. тя успешно преодолява рак на гърдата, а през юли 2023 г. "Спешна помощ" пристига в дома й, тъй като актрисата се е почувствала зле поради горещините. Съпругът й Бернар д'Ормал тогава заяви: "Беше около 9 часа сутринта, когато Бриджит получи затруднения с дишането. Беше по-лошо от обикновено, но не загуби съзнание. Нека го наречем момент на дихателна недостатъчност".

Бриджит Бардо стана световноизвестна с дебюта си във филма "И Бог създаде жената" (1956) на Роже Вадим. За сравнително кратката си кариера тя има 48 филма и 80 записани песни – наследство, което я превърна във "въплъщение на френската свобода", коментират световните медии. Сред незабравимите филми с нейно участие са още "Бабет отива на война" и "Петролотърсачките" на Кристиан Жак, "Личен живот" и "Вива Мария!" на Луи Мал, "Презрението" на Жан-Люк Годар, "Шалако" на Едуард Дмитрик, "Булевардът на рома" на Робер Енрико и др.

През 70-те години Бардо се оттегли от актьорството, премести се за постоянно в Сен Тропе на френската Ривиера и се посвети на каузата за защита на животните чрез фондация, носеща нейното име.