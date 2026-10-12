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МЕДИИ

Известна разследваща журналистка напусна Нова тв

Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска

В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026
БНТ спря новините на украински

БНТ спря новините на украински
03 Окт. 2026
Критичните медии и будните граждани получиха защита от "делата шамари"

Критичните медии и будните граждани получиха защита от "делата шамари"
30 Септ. 2026
Киберфолк: Хвана ли го да ми бройка ракията, отиде му гълъбарника

Киберфолк: Хвана ли го да ми бройка ракията, отиде му гълъбарника
29 Септ. 2026
Съд нареди на Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico

Съд нареди на Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico
24 Септ. 2026 Обновена
МП: Достъпът до Белия дом не е право, а привилегия

МП: Достъпът до Белия дом не е право, а привилегия
23 Септ. 2026
Белият дом пусна "Тръмп ТВ"

Белият дом пусна "Тръмп ТВ"
22 Септ. 2026
Мачовете на футболните ни национали вече ще се предават от частен канал

Мачовете на футболните ни национали вече ще се предават от частен канал
21 Септ. 2026
CNN и MS NOW предават от улицата след забрана от Тръмп

CNN и MS NOW предават от улицата след забрана от Тръмп
20 Септ. 2026
В НС депутатите си броят приятелските и неприятелски медии

В НС депутатите си броят приятелските и неприятелски медии
17 Септ. 2026
Разкрития за онкоскрининга доведоха до ново дело шамар срещу журналист

Разкрития за онкоскрининга доведоха до ново дело шамар срещу журналист
11 Септ. 2026
Учени и преводачи до Милотинова: Идва рекомунизация!

Учени и преводачи до Милотинова: Идва рекомунизация!
10 Септ. 2026 Обновена
БНТ сваля от ефир известния водещ Георги Ангелов

БНТ сваля от ефир известния водещ Георги Ангелов
09 Септ. 2026 Обновена
Българите най-рядко плащат за музика и филми в ЕС

Българите най-рядко плащат за музика и филми в ЕС
06 Септ. 2026
Иво Христов пак намери повод да нападне БНР

Иво Христов пак намери повод да нападне БНР
04 Септ. 2026
MAP-Desinfo ще помага за борба с вредни наративи в медиите

MAP-Desinfo ще помага за борба с вредни наративи в медиите
03 Септ. 2026
Бизнесменът, обвинен в убийството на Дафне Галиция, бе оправдан

Бизнесменът, обвинен в убийството на Дафне Галиция, бе оправдан
03 Септ. 2026
НС най-накрая се захвана да защити медиите от съдебен натиск

НС най-накрая се захвана да защити медиите от съдебен натиск
02 Септ. 2026
Уволнени журналисти съдят Пентагона за цензура

Уволнени журналисти съдят Пентагона за цензура
28 Авг. 2026
Вицепремиерът Христов нападна напосоки БНР

Вицепремиерът Христов нападна напосоки БНР

13 Авг. 2026 Обновена
Киберфолк: Язък за ипотеката в София, която щях да избия с "Евровизия"

Киберфолк: Язък за ипотеката в София, която щях да избия с "Евровизия"
13 Авг. 2026
300 френски вестника възроптаха срещу изкуствения интелект на "Гугъл"

300 френски вестника възроптаха срещу изкуствения интелект на "Гугъл"
11 Авг. 2026
Шестима журналисти са напуснали Сърбия заради заплахи

Шестима журналисти са напуснали Сърбия заради заплахи
08 Авг. 2026
Евродепутат осъди жълт сайт за клевета за 25 565 евро

Евродепутат осъди жълт сайт за клевета за 25 565 евро
01 Авг. 2026
Франция изгони ексшефа на RT в Париж

Франция изгони ексшефа на RT в Париж
29 Юли 2026
СЕМ прави дискусия за редакционната независимост след случая в Би Ти Ви

СЕМ прави дискусия за редакционната независимост след случая в Би Ти Ви

16 Юли 2026
Бивш депутат от "Продължаваме промяната" става директор в "Дарик"

Бивш депутат от "Продължаваме промяната" става директор в "Дарик"
15 Юли 2026
bTV се изправи пред масов бойкот заради нова цензура

bTV се изправи пред масов бойкот заради нова цензура
09 Юли 2026 Обновена
Унгарското правителство спря две държавни медии, свързани с Орбан

Унгарското правителство спря две държавни медии, свързани с Орбан
07 Юли 2026
Принц Хари и Елтън Джон загубиха делото срещу "Дейли Мейл"

Принц Хари и Елтън Джон загубиха делото срещу "Дейли Мейл"
07 Юли 2026
Турция арестува журналисти и комик преди срещата на НАТО

Турция арестува журналисти и комик преди срещата на НАТО
06 Юли 2026
Започна делото срещу последния подсъдим за убийството на Дафне Галиция

Започна делото срещу последния подсъдим за убийството на Дафне Галиция
01 Юли 2026
Чешките радио и телевизия стачкуват заради промени във финансирането

Чешките радио и телевизия стачкуват заради промени във финансирането
22 Юни 2026
МВР се задейства да провери заплахи срещу журналист

МВР се задейства да провери заплахи срещу журналист
18 Юни 2026
Шефът на "Луи Вютон" и "Диор" е обвинен в задушаване на френската преса

Шефът на "Луи Вютон" и "Диор" е обвинен в задушаване на френската преса
17 Юни 2026
След 32 г. радиото за класика получи собствена честота

След 32 г. радиото за класика получи собствена честота
06 Юни 2026
Пентагонът забрани достъпа на журналисти дори до пресцентъра

Пентагонът забрани достъпа на журналисти дори до пресцентъра
02 Юни 2026
БНТ ще има екипи на двете крайбрежия по време на Мондиал 2026

БНТ ще има екипи на двете крайбрежия по време на Мондиал 2026
22 Май 2026
Директорът на националната телевизия в Молдова подаде оставка заради "Евровизия"

Директорът на националната телевизия в Молдова подаде оставка заради "Евровизия"

20 Май 2026
Стотици милиони видяха България заради "Джирото"

Стотици милиони видяха България заради "Джирото"
15 Май 2026
Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан

Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан
11 Май 2026
Спря хартиеното издание на последния партиен вестник

Спря хартиеното издание на последния партиен вестник
10 Май 2026
Русия не пуска чужди журналисти на парада за 9 май

Русия не пуска чужди журналисти на парада за 9 май
08 Май 2026 Обновена
Почина основателят на CNN Тед Търнър

Почина основателят на CNN Тед Търнър
06 Май 2026
БНТ се извини за случая с украинската значка

БНТ се извини за случая с украинската значка
01 Май 2026 Обновена
Парламентарните репортери отново настояват за достъп до депутатите

Парламентарните репортери отново настояват за достъп до депутатите

30 Апр. 2026
България отстъпва в световната класация за медийна свобода

България отстъпва в световната класация за медийна свобода
30 Апр. 2026
Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска БНТ да смени декора си

Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска БНТ да смени декора си
29 Апр. 2026 Обновена
Награден със "Сахаров" журналист беше освободен от колония в Беларус

Награден със "Сахаров" журналист беше освободен от колония в Беларус
28 Апр. 2026 Обновена
"Гениалната тийнейджърка" на Полша се оказа медиен мит

"Гениалната тийнейджърка" на Полша се оказа медиен мит
28 Апр. 2026
Габриела Наплатанова оглави СЕМ

Габриела Наплатанова оглави СЕМ
23 Апр. 2026
"Евроспорт" ще излъчи 15 ч. на живо от "Джирото" в България

"Евроспорт" ще излъчи 15 ч. на живо от "Джирото" в България
22 Апр. 2026
Журналистите ще могат да искат бързо прекратяване на делата шамари

Журналистите ще могат да искат бързо прекратяване на делата шамари
16 Апр. 2026
Би Би Си съкращава 2000 работни места

Би Би Си съкращава 2000 работни места
16 Апр. 2026
Петер Мадяр закрива новините на държавната телевизия

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