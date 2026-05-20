Директорът на националната телевизия в Молдова подаде оставка заради "Евровизия"

Журито на страната обикновено дава максималния брой точки на Румъния, докато този път присъди само три точки

Днес, 07:16
Представителят на Молдова Сатоши
Представителят на Молдова Сатоши

Оставка в Молдова заради "Евровизия". Генералният директор на обществения оператор "Телерадио – Молдова" се оттегли от поста след скандал, който избухна след финала на песенния конкурс, предава БНТ.

По традиция журито на Молдова дава максималния брой точки на Румъния, докато този път присъди само три точки на румънската представителка, въпреки че публиката ѝ даде максималния брой точки. Освен това, журито не присъди нито една точка на Украйна.

Ситуацията предизвика вълна от реакции както в самата Молдова, така и в Румъния. Ръководството на молдовската обществена медия беше подложено на остри критики за начина, по който се избира националното жури. Генералният директор заяви, че с оставката си иска да изпрати ясен сигнал, че братските отношения с Букурещ и уважението към Киев остават непроменени.

