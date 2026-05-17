Дара заяви амбиции за голяма международна кариера

България посрещна тържествено Дара тази вечер в София. Пред медиите тя заяви амбиции за голяма международна кариера.

Победителката на "Евровизия 2026" кацна на летище "Васил Левски" около 18.25 часа. На пистата - водна арка. В една от залите на летището бе разпънат червен килим. Тя го бе пожелала на шега от кмета на София Васил Терзиев в миговете на щастие след триумфа, а той веднага отговори, че ще се погрижи. Деца, хора с плакати, кукери, множество официални лица, цветя, усмивки, прегръдки, танци... - под звуците на "Бангаранга", разбира се! Всичко това бе само част от тържественото посрещане!

"Много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя, да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, каза тя пред медиите на летището. Успя и да попее на радостната публика, стекла се на терминала час преди кацането.

На летището във Виена преди отлитането също имаше бангаранга - танци. Полетът на певицата и екипа ѝ премина с поздравления:

Вече има предложения Дара, чийто пълно име е Дарина Йотова, да бъде обявена за почетен гражданин на София и родната Варна. Васил Терзиев обяви, че във вторник в столицата ще има концерт с Дара. Варненският му колега Благомир Коцев каза, че ще я посрещне на 15 август, когато е празникът на града.

Министърът на културата Евтим Милошев заяви при посрещането, че още от утре правителството ще започне подготовка за домакинството на "Евровизия 2027". Терзиев пък обяви, че София е най-подходящият град да приеме форума - с "Арена София" и други локации. Но Пловдив и Бургас също имат амбиции: