Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дара заяви амбиции за голяма международна кариера

България посрещна победителката на "Евровизия" с водна арка и червен килим

17 Май 2026Обновена

България посрещна тържествено Дара тази вечер в София. Пред медиите тя заяви амбиции за голяма международна кариера.

Победителката на "Евровизия 2026" кацна на летище "Васил Левски" около 18.25 часа. На пистата - водна арка. В една от залите на летището бе разпънат червен килим. Тя го бе пожелала на шега от кмета на София Васил Терзиев в миговете на щастие след триумфа, а той веднага отговори, че ще се погрижи. Деца, хора с плакати, кукери, множество официални лица, цветя, усмивки, прегръдки, танци... - под звуците на "Бангаранга", разбира се! Всичко това бе само част от тържественото посрещане!

"Много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя, да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, каза тя пред медиите на летището. Успя и да попее на радостната публика, стекла се на терминала час преди кацането.

На летището във Виена преди отлитането също имаше бангаранга - танци. Полетът на певицата и екипа ѝ премина с поздравления:

Вече има предложения Дара, чийто пълно име е Дарина Йотова, да бъде обявена за почетен гражданин на София и родната Варна. Васил Терзиев обяви, че във вторник в столицата ще има концерт с Дара. Варненският му колега Благомир Коцев каза, че ще я посрещне на 15 август, когато е празникът на града. 

Министърът на културата Евтим Милошев заяви при посрещането, че още от утре правителството ще започне подготовка за домакинството на "Евровизия 2027". Терзиев пък обяви, че София е най-подходящият град да приеме форума - с "Арена София" и други локации. Но Пловдив и Бургас също имат амбиции:

София, Бургас и Пловдив искат домакинството на "Евровизия"
Състезание кой град да е домакин на "Евровизия" 2027 протече в първия ден след успеха на Дара. Кметовете на Бургас, София и Пловдив заявиха желание.  България за първи път ще бъде домакин.
СЕГА
17 Май 2026
Плътно до Дара при посрещането бе шефката на БНТ Милена Милотинова.
БГНЕС Плътно до Дара при посрещането бе шефката на БНТ Милена Милотинова.
Любов!
БГНЕС Любов!
Всичко е... бангаранга!!!!
БГНЕС Всичко е... бангаранга!!!!
Стотици автографи!
БГНЕС Стотици автографи!
"Купата е наша" - какво повече?
БГНЕС "Купата е наша" - какво повече?
Множеството на терминала.
Фейсбук Множеството на терминала.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дара, Евровизия, Евровизия 206, посрещане на Дара

Още новини по темата

Дара показа, че музиката е повече от политика
17 Май 2026

София, Бургас и Пловдив искат домакинството на "Евровизия"
17 Май 2026

Дара спечели "Евровизия" за България със съкрушителна преднина
17 Май 2026

Дара класира България за финала на „Евровизия 2026“
15 Май 2026

"Евровизия" ще има версия в Азия
31 Март 2026

Румънската песен за „Евровизия“ скандализира със садо-мазо намеци
19 Март 2026

Домакинът на виенската "Евровизия" подаде оставка заради секстормоз
09 Март 2026

Bangaranga стана хит в чужбина, но не и у нас
03 Март 2026

Дара ще пее Bangaranga на "Евровизия 2026" във Виена
28 Февр. 2026

Турнето за 70-годишнината на „Евровизия“ се отлага
15 Февр. 2026

Дара ще представи България на „Евровизия 2026“
01 Февр. 2026

Билетите за "Евровизия" се разграбиха за 14 минути
14 Яну. 2026

Победителят от „Евровизия 2024“ връща трофея в знак на протест
12 Дек. 2025

И Исландия бойкотира "Евровизия" заради Израел
11 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса