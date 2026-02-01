Дара ще представи България на „Евровизия 2026“

Певицата Дара (DARA) ще представи България на песенния конкурс „Евровизия 2026“, който ще се състои през май във Виена. Атрактивната брюнетка спечели обобщения вот на журито и телевизионните зрители на финала на националния етап от конкурса в събота вечер, който бе излъчен директно по БНТ, получавайки 23 точки от журито и 8 точки от зрителските гласове. Дара бе фаворит още на полуфинала миналата събота, когато оглави временното класиране, но при окончателното подреждане снощи така и не стана ясно как точно са изчислени оценките. След победителката се нареждат Михаела Маринова, Мона, Керана и „Космонавтите“, обаче таблицата с класацията на осемте конкуриращи се за участие във Виена финалисти бе показана на екран буквално за секунди.

В социалните мрежи в последната седмица бяха изказани много предположения, че ще бъде фаворизиран изпълнител на една определена музикална компания, към която принадлежи именно Дара, но факт е, че 27-годишната варненка се представи може би най-убедително сред 8-те финалисти и във вокално, и в артистично отношение. Тя изпя на английски своя хит Thunder („Гръмотевица“), а победата ѝ бе обявена от олимпийската ни състезателка по сноуборд Александра Жекова. Изключително вокално майсторство демонстрира и останалата като първа подгласничка Михаела Маринова.

Тази събота вечер всъщност България избра само гласа, който ще участва от името на страната в най-големия европейски песенен конкурс. Тепърва интернационален екип ще създаде три песни за победителката в националната селекция, а коя от тях ще отиде във Виена, ще стане ясно на 28 февруари. Тогава Българската национална телевизия отново ще излъчи шоу, на което Дара ще представи трите композиции, а жури и публика ще определят нашето „европейско предложение“. Богдана Карадочева, като член на журито на националния финал, многократно пожела за кандидата да бъде написана хубава песен, тъй като успехът или неуспехът много ще зависят от това каква песен ще бъде подбрана за представителя ни.

На финала на българската селекция за „Евровизия 2026“ снощи осемте конкуренти бяха избрали песни, които оптимално да изтъкнат гласовите им достойнства. Повечето бяха заложили на музикални парчета с фолклорен привкус или на изцяло фолклорни интерпретации: Роксана изпя акапелно „Калиманку Денку“, „Сила“ на Мона също бе фолклорна стилизация, народни мотиви и фолклорно женско трио звучаха и във „Вятъра“ на група „Молец“, а в „Знак“ на група Innerglow имаше гайда, макар иначе парчето да напомня за приятен брит поп. С фолклорни елементи бяха и част от сценичните костюми на участниците – бели самодивски премени, кукерски кожи, овчарски ямурлуци… С богато и плътно аренби звучене беше представянето на Михаела Маринова с Under Pressure, класическо фестивално поп парче демонстрира Прея с „Еделвайс“, като и двете заглавия са съвсем нови и за първи път бяха изпълнени на живо пред публика. В специфичния си мощен и енергичен стил действаха Керана и „Космонавтите“ в песента „Няма“.

Журито за вечерта бе в различен състав от полуфинала преди седмица: освен Богдана Карадочева в него влизаха Любо Киров, Нина Николина, Криско и чуждестранното представителство в него Виктория Халкити, вокален педагог на емблематични имена от историята на „Евровизия“ през годините – Елена Папаризу, Сакис Рувас, Дима Билан, Ани Лорак, Елени Фурейра.

Сред специалните гости на българския финал бяха Елдар от Азербайджан, победител в „Евровизия 2011“ като част от дуета Ел и Ники, както и Алис от Албания и Ейдън от Малта, които изпълниха песните, с които ще се състезават през май във Виена. Феноменалният артист Иво Димчев, чийто глас варира от бас профундо до фалцет, пък получи ексклузивна покана да участва в българската селекция за следващото издание на „Евровизия“. Тази година той не е могъл да се включи, тъй като по същото време е имал спектакъл в Гент, Белгия.

Водещи на вечерта, която излъчи българския представител за „Евровизия 2026“, бяха Георги Любенов и Боряна Граматикова.

Във Виена Дара ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на конкурса е на 16 май.