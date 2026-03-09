Борисов играе двойна игра със служебния кабинет

Служебното правителство на Андрей Гюров имаше лошия късмет да започне управлението си с криза, която разтърси света – войната в Иран. При такъв мащабен конфликт кабинетът ще трябва да работи с всички институции, включително и с Народното събрание, за да е сигурно, че цялата държава си е на мястото. Парламентът обаче е пълен с враждебно настроени към служебната власт политици, които с удоволствие биха го оставили да се провали.

В публичното пространство е широко разпространено очакването, че кабинетът ще води битка с бившите управляващи. От самото начало обаче новият премиер заяви , че няма да се държи реваншистки и ще търси парламентарна подкрепа за някои от задачите пред кабинета си. Това реалистично гледище от страна на Гюров – показва, че той е наясно с ограниченията и проблемите, пред които може да се изправи, ако Народното събрание не му помага.

Тук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вижда шанс за себе си – да осигури щит на партията си от новата власт. Като предмостие му служи това, че разполага с близък до ГЕРБ човек в служебното правителство – военният министър Атанас Запрянов, който заемаше същия пост и в кабинета "Желязков". Разразилата се нова война направи Запрянов най-важния член на правителството, след премиера.

Наскоро Борисов го привика при себе си на публично излъчен разговор, което после ядоса премиера Гюров . "ГЕРБ се съгласихме за твоето участие в правителството не като политическа, а като експертна фигура", каза той на министъра. На практика така твърди пред цяла България, че участието на Запрянов в кабинета е било предварително договорено с Гюров, който по Конституция сам подбира министрите си.

Борисов даде на Запрянов инструкции – къде да отиде (на заседание на Съвета за сигурност към МС) и какво да каже на премиера (да е лоялен към партньорите ни, особено към президента Доналд Тръмп). "Да дойде Гюров, да се срещне с парламентарните партии, да каже какво иска и тогава ние ще дадем подкрепа", обясни той какво да предаде пратеникът му Запрянов, докато министърът чинно слушаше. Остана впечатлението, че едва ли не ГЕРБ е партньор в кабинета, а Запрянов е партийният представител в него!

След това дойде второто действие на тази пиеса. Когато говореше, че очаква Гюров в парламента, Борисов имаше предвид и предстоящото приемане на удължителния закон за държавния бюджет. Тук нещата са пределно ясни – правителството се нуждае от мнозинство в Народното събрание, което да одобри предложението.

Най-напред герберите бойкотираха приемането му – оглавяваната от техния депутат Делян Добрев бюджетна комисия не се събра. Два дни по-късно Борисов свика на среща най-близките си хора в ГЕРБ и обяви, че ще помогнат да се приеме бюджетът така, както е предложен от кабинета – буква по буква, както натърти партийният лидер. Както говореше и с военния министър, Борисов настояваше, че действията на партията му се ръководят от желанието за единство в условията на война.

Всъщност, и странната среща-инструктаж със Запрянов, и внезапното обещание ГЕРБ да подкрепи безусловно бюджета, служат на една и съща политическа цел. Обществените настроения срещу ГЕРБ и партньорите му са много силни. Мнозина очакват и изискват служебният кабинет да удари по един или друг начин върху влиянието, което Борисов и Пеевски упражняват върху институциите. Тези очаквания всъщност притискат самото правителство, което ще се чувства длъжно да покаже, че предприема действия срещу модела на ГЕРБ и ДПС.

Борисов усеща това и се опитва да омекоти или направо да предотврати евентуален удар. Как е най-лесният начин да го постигне? Като убеждава всички, че служебното правителство е зависимо от него. Затова парадира, че разполага с представител в кабинета; затова непрекъснато говори, че властта ще се нуждае от депутатите му, за да прокарва решения – не само свързани с бюджета, но и с непредвидени случаи, възникнали заради войната; затова призовава за консолидация и единство. Посланието му към Гюров е ясно – или работиш заедно с нас, или ще се оправяш сам с войната и всички други проблеми.

Това поставя Гюров в особено положение. В парламента половината формации – "Възраждане", ДПС, ИТН и МЕЧ, са отявлени негови противници . На разделената БСП не може да се разчита, нито на пробитата от Пеевски АПС, нито на непредсказуемата "Величие". Затова на премиера ще му се наложи да балансира между ПП-ДБ и ГЕРБ, за да си осигури парламентарна подкрепа, когато му е нужна.

Точно на това разчита и Борисов. Той съзнава колко несигурно е положението на кабинета и ще се възползва максимално от това, за да смекчи последствията от падането си от власт. Паралелно с това, пред обществото той безспирно обяснява, че това е правителство на противниците му Румен Радев и ПП-ДБ (какво ли прави тогава неговият човек Запрянов там?). С тази двойна игра цели да обезоръжи кабинета, както и да си осигури по-добри позиции за следващата политическа конфигурация след изборите на 19 април.