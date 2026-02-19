Медия без
Илияна Йотова призна, че има резерви към някои министри

Хората на Делян Пеевски не уважиха полагането на клетва на служебния кабинет

19 Февр. 2026Обновена
Служебният премиер Андрей Гюров и президентът Илияна Йотова
Служебният премиер Андрей Гюров и президентът Илияна Йотова

На журналистически въпрос дали има забележки към имената в служебния кабинет на Андрей Гюров президентът Илияна Йотова заяви, че премиерът е провел събеседване с всеки един министър по отделно и те са декларирали, че ще работят в интерес на България. Служебното правителство положи клетва пред Народното събрание днес.

Йотова призна обаче, че има резерви към някои от министрите, както и че има имена, свързани с определени политически сили, но изтъкна, че вярва в тяхната експертиза. И обеща президентската институция да бъде коректив на кабинета. "Хареса ми акцентът за деполитизация на кабинета, дано го спазят. Одобрих това, което предложи (Гюров - б.а), но не мога да бъда отговорна за всеки един министър", каза Йотова. 

Деница Сачева от ГЕРБ заяви, че президентът Йотова е имала ограничен избор кого да избере за служебен премиер. И припомни идеята на герберите да се избере друг председател на парламента, за да се разшири кръгът. Сачева остро заяви, че задачата на служебното правителство е да се погрижи за провеждането на честни избори, но това, по думите ѝ, няма как да стане заради "лицето", което отговаря за провеждането на вота (Стоил Цицелков - б.а.). Думите ѝ са свързани с декларацията, която зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов изчете в началото на днешното заседание и която бе изпълнена с обвинения, но без каквито и да е доказателства, към вицепремиера за честното провеждане на изборите. 

Неприязън

С мейл, разпратен от пресцентъра на ДПС-Ново начало, лидерът на партията Делян Пеевски заяви, че "няма да уважи клетвата на кабинета "Йотова-Сорос-Петрохан". И действително хората на Пеевски не бяха в залата, докато служебното правителство полагаше клетва. 

"Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата "Петрохан". Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация", пише в мейла от Пеевски.

Оставката на Гюров

След като служебното правителство се закле, зам.-шефът на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов поиска заседанието в парламента да бъде прекъснато за половин час, за да се свика председателски съвет. Хората на Слави Трифонов нададоха глас, че служебният премиер Андрей Гюров е закъснял с подаването на оставка като подуправител на БНБ пред Народното събрание и така е встъпил в новата си длъжност в нарушение на закона. Според тях оставката е постъпила след клетвата, а е трябвало да се получи преди това. Според Балабанов Гюров е избран като подуправител в БНБ с акт на Народното събрание и освобождаването на членове на независими органи трябва да става пак с акт пред НС.

След като изчете мотивите на оставката на Андрей Гюров, председателят на парламента Рая Назарян все пак даде поисканата от ИТН почивка, за да бъде свикан председателски съвет. Стою Стоев от ПП-ДБ каза, че правомощията на Гюров са били прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател и затова няма казус около оставката. И обвини, че забележката на ИТН е заради техни апетити да се назначи подуправител в БНБ от тяхната квота.

От ГЕРБ лаконично заявиха, че "що се отнася до спазването на закона, колегите от ПП-ДБ и в частност господин Гюров, не за първи път показват, че законът е за другите, а не за тях".

 

