Борисов поиска Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Според него НС не може да работи, защото се използва за предизборни цели

Днес, 16:25
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова с видео в социалните мрежи, както напоследък стана обичайно, президентът Илияна Йотова да спре с "безсмислените" консултации и "незабавно" да назначи служебен премиер. 

Борисов каза, че в ситуация, в която президентът е подал оставка, правителството също е подало оставка, парламентът не може да работи, защото се използва само за предизборни цели. Късно снощи ГЕРБ, ДПС и няколко депутати от БСП и ИТН гласуваха парламентът да не работи днес заради това, че заседанието в четвъртък приключи късно. И друг път са се провеждали гласувания в малките часове, но досега заседанията просто са започвали в по-късен час на следващия ден. Съгласно Конституцията, парламентът трябва да работи, независимо дали правителството е в оставка и трябва да изпълнява функциите си до назначаването на нов кабинет.

Герберският лидер каза, че по всяка вероятност за служебен премиер ще бъде избран подуправителят на БНБ и кадър на ПП-ДБ Андрей Гюров. "Заедно ПП-ДБ и Пеевски го номинираха, заедно гласуваха за него (за Гюров - б.а.). Аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя (президентът Йотова - б.а.) ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията не работи, държавата не работи и в това си състояние няма кой да носи отговорност", каза Бойко Борисов.

"От декември, та януари, станахме февруари се водят някакви абсолютно безсмислени консултации, защото всички партии, всички лидери заявиха своето отношение за незабавни предсрочни избори. И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само, че сега се протака, протака, протака", коментира Борисов.  В сряда по време на срещата си с ДПС-Ново начало Йотова даде да се разбере, че изборите ще са след Великден, най-вероятно на 19 април. 

Консултациите с последните три партии АПС, МЕЧ и "Величие" ще се проведат на 10 февруари. "Възраждане" отказаха да участват в разговорите. В момента Илияна Йотова е в Италия за откриването на зимните олимпийски игри.

 

