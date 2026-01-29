Мария Филипова също е готова за премиер

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е съгласна да заеме поста на служебен премиер. Това стана ясно от думите ѝ след срещата при президента Илияна Йотова в третия ден на препитване на претендентите за поста.

Още по време на изслушването на кандидатите за зам.-омбудсмани през август м.г. Филипова (тогава още шефка на КЗП - б.а.) заяви, че не изключва напълно възможността да стане служебен премиер, ако се стигне до предсрочни избори. Тогава тя каза, че отговорът на този въпрос би казала единствено на президента (тогава Румен Радев - б.а.), ако я попита. Днес Филипова отговори в същия дух на събралите се пред парламента журналисти. "Решението е на президента. Аз отговорих с "да". Ще приема, ако тя (президентът Илияна Йотова - б.а.) прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова.

Вчера подуправителят на Българската народна банка и бивш депутат на ПП-ДБ Андрей Гюров също заяви, че би приел да оглави временно правителство, но при условието, че се проведат честни избори.

Днес първа на "Дундуков" 2 пристигна омбудсманът Велислава Делчева. Тя остана в президентството повече от час, а след края на срещата каза, че няма да заеме поста на служебен премиер, защото омбудсманът няма място в изпълнителната власт. "Омбудсманът трябва да остане независим от останалите институции - не може да изпълнява длъжността на служебен премиер и после да защитава индивидуалните проблеми на гражданите”, каза Делчева.

Консултациите при президента приключват утре с тримата представители на Сметната палата. След това Илияна Йотова трябва да реши на кого да възложи да състави служебно правителство.