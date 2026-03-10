Нов регионален министър положи клетва в парламента

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов положи клетва пред Народното събрание. Той замени на поста Ангелина Бонева, която подаде оставка миналата седмица.

Найденов беше заместник-министър в МРРБ и през 2023 г., и през 2024 г. Заемаше тази длъжност и в настоящия служебен кабинет. Дългогодишен преподавател е в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.