Бившият служебен министър призна "грешки от миналото"

Стоил Цицелков, който бе вицепремиер и министър за един ден, потвърди пред bTV, че е извършил провиненията, за които го обвиниха депутати и заради които той подаде оставка от служебното правителство. Цицелков обаче обясни, че провиненията не са големи, някои от тях са извършени твърде отдавна, а в момента е с чисто съдебно досие.

Цицелков обясни, че има присъда - пробация, за шофиране в нетрезво състояние през 2011 г.

"Срам ме е от това, срам ме е, че имам това петно", каза той.

Бившият министър потвърди освен това, че има две полицейски регистрации за притежание на марихуана от 0.55 гр. Те също били отдавна и ставало дума за един фас.

Цицелков потвърди и за ограниченията, които ЕК му е наложила след мисия в Гана през 2020 г. По време на изборите в Гана Цицелков бил наблюдател. В Гана нямало ковид, но имало въведени строги ограничения. След приключване на мисията, той бил нарушил тези ограничения и това било документирано. ЕК стандартно го наказала с “охладителен период”, т.е. да не работи на терен, но не бил изключен от списъка на експертите, които работят за комисията.

Цицелков обяви, че няма да подаде оставка от Обществения съвет на ЦИК. Той заяви, че не е споделял информация за миналите си проблеми със служебния премиер Гюров, тъй като имал свидетелство, в което пише "неосъждан".