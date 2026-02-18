Депутатите се отказаха да дават втората пенсия на пощите

Голямата изненада с даването на избора и смените на фонд за втора пенсия на "Български пощи" в крайна сметка няма да се състои. Днес при второто четене на огромния законопроект за въвеждане на мултифондовете във втория и третия стълб вносителят Деница Сачева (ГЕРБ) каза, че ще оттегли предложенията си. Въпросът предизвика доста спорове в комисията, тъй като е ясно, че държавното дружество няма капацитет да поеме тази сложна задача, особено и след като хората ще трябва да правят информиран избор с какъв риск да се инвестират спестяванията им.

Идеята "Български пощи" да станат единственият осигурителен посредник и само през тях да минават заявленията за избор на фонд, промяна на фонд и избор и промяна на новите подфондове се появи в предложенията на ГЕРБ между първо и второ четене. Към държавното дружество трябваше да се направи и единен портал, а докато той е готов - до края на 2027 г., ГЕРБ предлагаше временно да може да се подават документи с квалифициран електронен подпис на сайта на съответното пенсионноосигурително дружество.

Предложението с пощите имаше за цел да се предотврати сегашната масова практика изборът да се обвързва с промоции, намаление на лихви и пр. подаръци. То обаче породи големи съмнения, че в пощите има служители, които ще могат да дават предвидените в закона персонални консултации и оценка на рисковия профил на всеки осигурен. "Да е НАП или някой друг, но не "Български пощи". Само си представете в малките населени места какъв капацитет имат служителите", коментира Светла Несторова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие".

Наред с оттегленото предложение депутатите завишиха изискванията към осигурителните посредници, като за тях вече ще е необходимо висше образование и оценка от Комисията за финансов надзор. "Ще видите надзора в пълния му блясък", увери дружествата зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова. От изказванията се остави впечатление, че това ще бъде и единствената мярка за пресичане на сегашните практики на осигурителните посредници, въпреки че имаше и идеи от Асия Гонева от КНСБ да се ограничи свободата да се сменя фонд всяка година.

На заседанието депутатите дълго разискваха феномена с пълната липса на интерес къде се осигурява човек и честата смяна на фонд след това. Близо 90% от започващите първа работа се разпределят служебно във фонд, защото не проявяват инициатива сами да си изберат. След това обаче по 300 000 души годишно променят фонда си, като често едни и същи хора правят такава промяна всяка година. По този показател се различаваме значително от други държави с подобни системи, коментираха експертите. Причината за тази бурна дейност е в обвързването на фонда с различни банкови продукти. В комисията например се коментираше определена банка, която отпуска кредити само под условие кандидатът да се прехвърли в техен фонд. "Сега" също е писал през годините за агресивната политика на някои дружества, които на практика разместиха класацията на най-големите фондове по пазарен дял.

Обсъждането на промените се съпровожда от чести критики и оплаквания от депутатите, че се бърза и всичко се прави в последния момент, а текстовете се редактират в крачка. Председателят на комисията Деница Сачева обаче коментира, че комисията ще е в различен състав буквално след 10 часа (Хасан Адемов става служебен министър на труда), а ако промените не минат в този парламент, следващият няма да намери време за тях скоро. Гласуването на текстовете започна малко след 17:00 ч. и приключи точно в 18:00 ч. без изненади. На финала от дружествата благодариха на депутатите и определиха решението им като историческо.

Какви ще са таксите

Очаквано една от горещите теми на заседанието е защо таксите не се намалят още повече от предвиденото. В законопроекта те ще паднат наполовина на сегашното си ниво, като стъпките са в период от 10 години. Удръжката върху всяка вноска обаче се запазва, а таксата върху инвестициите се разделя на две - намаляващ процент върху активите и растящ процент от постигнатата доходност. "Съгласни сме, че таксата в момента е висока, но тя беше предназначена за други времена, затова и сега я намаляваме", обясниха от пенсионните дружества. По-голямо намаление от предвиденото поставя под риск системата, коментираха от КФН по повод предложения на "Възраждане" в тази посока.