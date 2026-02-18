Медия без
Депутатите се отказаха да дават втората пенсия на пощите

Няма откъде да се вземат висшисти във всяка селска станция, за да консултират такива сложни продукти

18 Февр. 2026Обновена
Деница Сачева
Голямата изненада с даването на избора и смените на фонд за втора пенсия на "Български пощи" в крайна сметка няма да се състои. Днес при второто четене на огромния законопроект за въвеждане на мултифондовете във втория и третия стълб вносителят Деница Сачева (ГЕРБ) каза, че ще оттегли предложенията си. Въпросът предизвика доста спорове в комисията, тъй като е ясно, че държавното дружество няма капацитет да поеме тази сложна задача, особено и след като хората ще трябва да правят информиран избор с какъв риск да се инвестират спестяванията им.

Идеята "Български пощи" да станат единственият осигурителен посредник и само през тях да минават заявленията за избор на фонд, промяна на фонд и избор и промяна на новите подфондове се появи в предложенията на ГЕРБ между първо и второ четене. Към държавното дружество трябваше да се направи и единен портал, а докато той е готов - до края на 2027 г., ГЕРБ предлагаше временно да може да се подават документи с квалифициран електронен подпис на сайта на съответното пенсионноосигурително дружество.

Предложението с пощите имаше за цел да се предотврати сегашната масова практика изборът да се обвързва с промоции, намаление на лихви и пр. подаръци. То обаче породи големи съмнения, че в пощите има служители, които ще могат да дават предвидените в закона персонални консултации и оценка на рисковия профил на всеки осигурен. "Да е НАП или някой друг, но не "Български пощи". Само си представете в малките населени места какъв капацитет имат служителите", коментира Светла Несторова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие".

Наред с оттегленото предложение депутатите завишиха изискванията към осигурителните посредници, като за тях вече ще е необходимо висше образование и оценка от Комисията за финансов надзор. "Ще видите надзора в пълния му блясък", увери дружествата зам.-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова. От изказванията се остави впечатление, че това ще бъде и единствената мярка за пресичане на сегашните практики на осигурителните посредници, въпреки че имаше и идеи от Асия Гонева от КНСБ да се ограничи свободата да се сменя фонд всяка година.

На заседанието депутатите дълго разискваха феномена с пълната липса на интерес къде се осигурява човек и честата смяна на фонд след това. Близо 90% от започващите първа работа се разпределят служебно във фонд, защото не проявяват инициатива сами да си изберат. След това обаче по 300 000 души годишно променят фонда си, като често едни и същи хора правят такава промяна всяка година. По този показател се различаваме значително от други държави с подобни системи, коментираха експертите. Причината за тази бурна дейност е в обвързването на фонда с различни банкови продукти. В комисията например се коментираше определена банка, която отпуска кредити само под условие кандидатът да се прехвърли в техен фонд. "Сега" също е писал през годините за агресивната политика на някои дружества, които на практика разместиха класацията на най-големите фондове по пазарен дял.

Обсъждането на промените се съпровожда от чести критики и оплаквания от депутатите, че се бърза и всичко се прави в последния момент, а текстовете се редактират в крачка. Председателят на комисията Деница Сачева обаче коментира, че комисията ще е в различен състав буквално след 10 часа (Хасан Адемов става служебен министър на труда), а ако промените не минат в този парламент, следващият няма да намери време за тях скоро. Гласуването на текстовете започна малко след 17:00 ч. и приключи точно в 18:00 ч. без изненади. На финала от дружествата благодариха на депутатите и определиха решението им като историческо.

Какви ще са таксите

Очаквано една от горещите теми на заседанието е защо таксите не се намалят още повече от предвиденото. В законопроекта те ще паднат наполовина на сегашното си ниво, като стъпките са в период от 10 години. Удръжката върху всяка вноска обаче се запазва, а таксата върху инвестициите се разделя на две - намаляващ процент върху активите и растящ процент от постигнатата доходност. "Съгласни сме, че таксата в момента е висока, но тя беше предназначена за други времена, затова и сега я намаляваме", обясниха от пенсионните дружества. По-голямо намаление от предвиденото поставя под риск системата, коментираха от КФН по повод предложения на "Възраждане" в тази посока.

втора пенсия, мултифондове

