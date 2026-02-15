Медия без
Връзката с шестте жертви от "Петрохан" прекъсва почти по едно и също време

Човекът, който откри първите три трупа, не отговаря на телефонни обаждания

15 Февр. 2026Обновена
Колаж от снимки - на горния ред са кадри от прожектираните от МВР и прокуратурата видеа от охранителни камери край хижата, на втория ред е брифингът, даден от властите през седмицата, както и изглед от въздуха.
БГНЕС
Връзката с всички 6 жертви от Петрохан и Околчица се губи по едно и също време - малко след 19 часа на 1 февруари, това става ясно от показанията на близките, за които съобщи Нова тв. Връзката с групата се губи между 19.07 и 19.50 ч на 1 февруари.

Случаят „Петрохан“: Показанията на Деян Илиев, който пръв отива до хижата и подава сигнал до 112
YouTube

Майката на Дечо Василев писала със сина си на 1 февруари около 19 часа. "Някъде около 19.07 му писах, като го попитах:"Как си? Наваля ли много сняг?" Дечо веднага отговорил: "Супер съм. Да, наваля". В 19:39 майката написала на сина си нов sms - "Във вторник ще си дойдеш ли?" 

"Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което нещо не се беше случвало никога досега", казва майката.

В същото време Деян Илиев, приятел на Ивайло Калушев казва: "Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Калушев не отговаря. Веднага след това Деян прави опити да се свърже с Дечо, Пламен и двамата Ивайловци, но телефоните на всички са изключени или извън обхват. По това време Калушев и Дечо би трябвало да не са заедно - трупът на Дечо е открит пред хижата в Петрохан, Ивайло Калушев е сред жертвите под Околчица. 

Малко преди 12 часа в понеделник, 2 февруари, Деян Илиев се обажда на Ралица Асенова - майката на Николай Златков. "Накара ме да седна и ми каза, че Ивей (б.р. - Ивайло Иванов, един от загиналите) е мъртъв. Каза ми, че има още двама мъртви и че нещо ужасяващо се е случило. Изпаднах в истерия, затворих му телефона и започнах истерично да звъня на всички. Бяха им изключени телефоните. Върнах обаждане на Деян и го попитах откъде знае, че това са умрелите. Тогава той ми каза, че са били пред хижата един до друг. Той ми спести, аз от него не разбрах, че са с огнестрелни рани", разказа майката разстроена. "Няколко разговора имах с него. Той е видял Дечо, Ивей и Пламен предния ден. Всички знаехме, че другите трима са с кемпера на морето", продължи тя.

Асенова каза, че в момента няма връзка с Деян и е изключително притеснена за него и приятелката му. "Телефоните им са изключени. Той беше на Петрохан до последно с всички полицейски екип

Терзиев е познавал и шестимата мъртви

Столичният кмет Васил Терзиев е познавал и шестимата мъртви от кървавата сага "Петрохан". Общо се е виждал с тях 9-10 пъти и сами са го помолили да им дари пари. Това каза той в ефира на bTV. Терзиев не е давал показания по случая "Петрохан". 

Той се запознал случайно есента на 2022 г. "Видях се с мой познат в по-голяма компания, видя, че съм изморен, и ми предложи да се качим до хижата, където имал приятели. Говорихме какво правят там, че се занимават с опазване на гората, за Мексико". Първият път останал да нощува в хижата. Видял сплотена група хора - ерудирани, начетени, събеседници на всяка тема, скромни, смирени. Четяха много широк спектър от книги. "Виждал съм ги основно лятото, затова за мен не е възниквал въпроса, защо на се на училище", каза Терзиев. 

Виждали се 9-10 пъти общо. Преди да дари са се виждали 2-3 пъти. "Дарението е преведено на Ивайло Иванов, не на сдружението, такава беше молбата им. Зададох си въпроса защо го искат на лична банкова сметка. Попитах ги. Отговорът беше задоволителен", каза той.


ПП-ДБ иска свикването на Съвета по сигурност към МС

Съветът по сигурността към Министерския съвет трябва да бъде свикан заради случая "Петрохан". Това коментира пред БНР зам.-председателят на парламента и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов. "След три дни ще има нов Министерски съвет, служебен. Призовавам министър-председателят, ако бъде назначен окончателно, веднага да свика заседание по сигурността", каза той в предаването "Неделя 150".

ПП-ДБ още от началото на миналата седмица настоява да бъдат разсекретени документите, свързани със случая, а ДАНС и прокуратурата да предоставят цялата начина информация.

В петък прокуратурата изпрати материали от разследването по случая в Народното събрание. 

"Трябва да излезе цялата истина и всеки да си понесе отговорността", посочи Атанасов.

По думите му и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев е излъгал при изслушването си в парламента и трябва да подаде оставка.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов също коментира пред bTV, че трябва да бъдат разсекретени и публикувани всички документи, свързани с дейността на групата на Ивайло Калушев, включително работата на МВР и службите по нея през годините, за да разберем можело ли е да бъде предотвратена трагедията с шестимата загинали в хижа "Петрохан" и на Околчица. 

Той припомни, че ПП-ДБ зададоха в парламента въпрос на Денев дали в групата на Калушев е имало хора, които са сътрудничили на ДАНС, а той каза, че не може да отговори в открито заседание. И добави, че такава информация бе искана и за Мартин Божанов - Нотариуса, след като тогавашният главен прокурор Иван Гешев беше извадил информация, че той е бил сътрудник на МВР. 

По думите на партийния лидер, освен от отговора на Денев, че е имало сътрудници на ДАНС в групата на Калушев, на това навеждат и твърденията на един от свидетелите, че когато са подавани сигнали срещу него, Калушев много бързо е научавал за тях от службите. "Защо, ако не си сътрудник, получаваш информация, че има сигнали срещу теб и твоята организация", попита Божанов. 

"Ако е имало чадър над групата на Калушев, той е бил от МВР и службите", каза още той и отхвърли упреците за съпричастност на ПП и ДБ към това бездействие при управлението на кабинета "Денков", защото двете формации никога не са имали контрол над службите и МВР.  

“Ако ни притесняваше нещо, нямаше ние да искаме всички документи да се публикуват, а те да ги крият - щеше да е обратното", каза Божанов.

