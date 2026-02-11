Нидерландия и Белгия ни подаряват кораби срещу обучение на украински бойци

Нидерландия и Белгия ни подаряват военни кораби - минни ловци, срещу това България да ги ремонтира и после задължително да обучава на тях и украински екипажи. Това става ясно от решение на Министерски съвет.

Ще бъдат придобити общо 7 кораба тип “минен ловец” - „Зирикзии“, „Вилемстад“ и „Схийдам“, разполагащи със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Минните ловци са оперативни по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от нидерландските Военноморски сили. Те ще включват съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Придобиването на такива кораби ще позволи изпълнение на поставените на Военноморските сили задачи за осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства и оказване на съдействие на националните структури. Осъвременяването на корабния състав ще подпомогне изпълнението на поетите международни ангажименти.

България ще трябва да плати ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност, както и обучение на украински екипажи на минни ловци.

Това ще струва 42 млн. евро, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов. По думите му по този начин България започва нов етап в модернизацията на Военноморските си сили. „Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия. Има такова решение на белгийското правителство. С днешното решение на нашето правителство пристъпваме към договаряне и три ще бъдат предоставени от Нидерландия. Също има решение на нидерландското правителство. Цената на тези кораби е политическа по същество. Те се предоставят на България безплатно”, обясни военният министър.

Първият кораб ще пристигне още тази година. “Българските въоръжени сили вече разполагат с три такива кораба, също доставени от Белгия и Нидерландия, тоест ние вече имаме опит в експлоатацията на тези кораби и противоминната дейност, включително в противоминната операция, която провеждаме с Румъния и Турция, се извършва с такива кораби”, каза Запрянов. И подчерта, че този проект се осигурява плавен преход към по-модерни платформи с удължен ресурс и пълна съвместимост със стандартите на НАТО.



МО придобива мобилна ракетна система за брегова отбрана (CDS)

Министерският съвет одобри и придобиването на система за брегова отбрана (CDS) и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и поддръжка, както и на мултифункционална тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване по Програмата на САЩ чуждестранни военни продажби.

Всички договори трябва да бъдат ратифицирани от НС.